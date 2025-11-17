El regreso de Perón: la campaña del “Luche y Vuelve”, las curiosidades del viaje y un plan que la realidad haría añicos

Perón vivía en Puerta de Hierro desde 1964. En la foto, junto a su tercera esposa, Isabel.

Fue unos días antes del 17 de octubre de 1971 cuando se definió la fecha del regreso. Exiliado desde 1955, Perón imaginó su retorno al país como prenda de paz, con las organizaciones dejando las armas, en una operación de desaliento para la que pedirían ayuda a Fidel Castro, quien debía colaborar para persuadir a los guerrilleros. Sin embargo, la conducción de Montoneros no acató y el agravamiento de la salud del líder justicialista hicieron que ese plan volase por los aires.

Perón siempre tuvo la idea de volver y en testimonios que le grabaron en 1971 en su morada madrileña afirmaba que “estamos en lucha hace 16 años”. Luego de su frustrado retorno del 2 de diciembre de 1964, aconsejó “desensillar hasta que aclare”. El descalabro en que cayó el gobierno de facto del general Onganía, el descontento popular que se tradujo en explosiones sociales como fue el Cordobazo en 1969, la reorganización sindical, la irrupción en mayo de 1970 de la organización armada Montoneros, el breve interregno del general Roberto Marcelo Levingston y las ambiciones políticas de su sucesor el general Alejandro Agustín Lanusse, abrieron la puerta dentro del peronismo a repensar sobre qué se debía hacer.

Gobernaba el país un gobierno militar encabezado por el general Lanusse, quien siendo un joven oficial había participado en la sublevación de 1951

Lanusse había lanzado en julio de 1971 el Gran Acuerdo Nacional (GAN), en donde proponía un acuerdo entre las fuerzas políticas. Con el GAN planeaba convertirse en presidente en la próxima contienda electoral. Esta iniciativa contemplaba la integración del peronismo, y el gobierno dio señales en ese sentido, como la restitución a Perón el 3 de septiembre de 1971 del cadáver de su esposa Evita, donde los militares que lo habían derrocado en 1955 lo habían ocultado bajo otra identidad en un cementerio de Milán.

Lo que el GAN pretendía era un Perón lo más lejos posible del país.

Sin embargo, el panorama interno le jugó en contra a Lanusse cuando Perón movió sus piezas a favor de sus intereses: surgió una fortalecida Juventud Peronista, liderada por Rodolfo Galimberti, así como dirigentes sindicales afines como Lorenzo Miguel y José Ignacio Rucci -que llegó a la conducción de la CGT-, factores que terminaron en la renuncia del entonces delegado de Perón, Jorge Daniel Paladino, que operaba de acuerdo a los lineamientos del GAN, que dialogaba tanto con militares como con los integrantes de la Hora del Pueblo, un nucleamiento de los partidos políticos para presionar sobre los militares por una salida institucional. Paladino fue reemplazado por Héctor J. Cámpora, un odontólogo que había sido presidente de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1953 y había presidido la asamblea constituyente que reformó la Constitución en 1949. La clave es que era un peronista de Perón.

Paulatinamente, fue creciendo la idea de que Juan Perón podía disponer de una relación de fuerzas que le permitiría retornar al país. Dejó hacer a todos los que se manifestaban en ese sentido, aunque no se pronunciaba públicamente. Instruyó a Cámpora y a su esposa Isabel a armar un operativo regreso. Integraron ese grupo Galimberti, Juan Manuel Abal Medina -a quien Perón había designado secretario general del Movimiento Nacional Justicialista- e incorporaría a Rucci y Miguel.

Como Perón no pudo ser candidato, eligió a Héctor Cámpora, quien era su delegado

En el círculo íntimo del líder exiliado, en reuniones reservadas en Puerta de Hierro, la pregunta era recurrente: ¿Debía o no volver? Guardaba silencio cuando le remarcaban que el proceso institucional del país no llegaría a buen puerto sin él en la presidencia. El temor era que todo terminase en una guerra civil.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el gobierno desplegaba su estrategia. El 7 de julio anunció que no podría ser candidato aquel que no estuviera en el país y para ello debía volver antes del 24 de agosto. El 27, en un discurso pronunciado en la cena de camaradería celebrada en el Colegio Militar, Lanusse dijo: “No voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere; pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir”.

Perón creía que con su llegada apagicuaría la violencia desatada en el país por las organizaciones guerrilleras. Con los montoneros tendría una conflictiva relación

En Buenos Aires el peronismo respondió con la campaña “Luche y vuelve”, que se lanzó desde Tucumán el 25 de agosto.

El 7 de noviembre, Perón anunció: “A pesar de mis años, mi mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mi no han sido habituales y con la firme decisión de servir, si ello es posible”. Una semana después, en otro mensaje, pedía a los argentinos orden y tranquilidad.

El país estaba sumido en la violencia. El 10 de abril de ese año fue víctima de un atentado del ERP y las FAR el general Juan Carlos Sánchez y unas semanas antes el doctor Roberto Uzal de Nueva Fuerza murió a consecuencia de las heridas al intentar ser secuestrado por Montoneros. En agosto tuvo lugar la masacre de Trelew, donde fueron muertos 13 guerrilleros y seis terminaron heridos. Y en octubre, las FAR hizo estallar una bomba en el piso 22 en el Hotel Sheraton, dejando varias víctimas.

Luego de 17 años de ausencia del país, Perón volvía al país. Rucci con el paraguas y a su lado Juan Manuel Abal Medina

Por la cláusula que había impuesto el gobierno que no podía ser candidato aquel que no estuviera en el país para agosto, se decidió que Cámpora lo fuera, ya que era lo más cercano que había a Perón. Siempre se supo que sería una transición y que el proceso debía culminar con el general, ya entrado en años y seriamente enfermo, en la Casa Rosada.

El regreso

El 16 de noviembre de 1971 a las 20:21 despegó del aeropuerto de Fiumicino el DC-8 Giuseppe Verdi, de la empresa Alitalia, máquina que solía usar el Papa Paulo VI en sus giras.

Perón, Isabel Martínez, Cámpora y su esposa Georgina y José López Rega ocupaban el sector de primera. Perón había llegado a Roma el 13, y fueron vanos sus intentos de entrevistarse con el Sumo Pontífice.

Perón junto a Isabel en la ventana de la casa de Gaspar Campos

La clase turista del vuelo 2584 estaba copada por figuras de la política, del sindicalismo, de la cultura y del espectáculo. Un amplio abanico que iba desde Lorenzo Miguel, el historiador José María Rosa, Chuchuna Villafañe, Marilina Ross y el futbolista José Sanfilippo. Eran 153 pasajeros, entre los que se contaban a Antonio Cafiero, Nilda Garré, Guido Di Tella, Carlos Menem, entre otros. Volver con una comitiva tan heterogénea buscaba transmitir la idea de la amplitud del justicialismo. Los mal pensados sospecharon que llenar el avión con muchas figuras de relevancia nacional haría pensar más de una vez a quien se le ocurriese la locura de derribarlo.

Antes de embarcar, los pasajeros tuvieron la oportunidad de saludar a Perón. Todos tenían sus ubicaciones asignadas por Cámpora, pero cuando la máquina despegó, cambiaron sus lugares.

Previa escala en Dakar, aterrizó en Ezeiza el viernes 17 a las 11:15. En el país era un día lluvioso, donde no trabajó nadie. La CGT llamó a un paro general y el gobierno había dispuesto que fuese feriado.

Perón junto a Balbín en la puerta de la residencia de Gaspar Campos. Los dos líderes descubrieron que tenían más coincidencias que diferencias

Se había organizado un descomunal operativo cerrojo alrededor del aeropuerto que incluyeron 35 mil soldados, artillería y vehículos blindados. Los miles de militantes que habían marchado al lugar no pudieron acceder, aunque se permitió que 300 de ellos quedasen en una suerte de corralito.

Al pie de la escalerilla a Perón, que vestía traje azul, camisa blanca y corbata celeste, lo esperaban dos autos, a los que subieron los que habían viajado en primera. Al pasar frente a ese corralito, Perón se bajó y fue cuando se tomó la histórica fotografía, saludando y al lado Rucci asistiéndolo con un paraguas.

No pudieron ir directo a la residencia de Gaspar Campos 1065, en Vicente López. La orden, que dejó perplejos a los recién llegados, fue que debían llevar a Perón al Hotel Internacional de Ezeiza. Alojado en la habitación 113, no se podía acceder a él.

Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio quisieron saludarlo pero no pudieron. Funcionarios del gobierno fueron al hotel con la pretensión que Perón fuese a entrevistarse con Lanusse, a lo que el anciano líder se negó. Por un lado Cámpora denunció que Perón estaba preso, mientras que López Rega proponía volver a Europa. El sábado a las seis de la mañana ordenó juntar las valijas y abandonar el hotel. Los militares le dijeron que era peligroso para su seguridad aunque le aclararon que no estaba detenido, que podía irse cuando quisiese.

La casa que ocupó Perón cuando regresó. Esa cuadra se había transformado en un continuo hervidero de militantes que pugnaban por verlo

La calle Gaspar Campos recuerda a un militar que combatió en las guerras civiles y en la del Paraguay, donde murió siendo prisionero. El petit hotel donde se alojó, a unas 15 cuadras de la residencia presidencial de Olivos, había pertenecido a un médico que había sido asesinado por un paciente. Este médico era el hermano del general Carlos von der Becke, quien presidió el tribunal que había degradado al ex presidente en 1955.

Una multitud lo esperaba en el barrio, trepado a los cercos, a los árboles y a los postes. Cámpora que había dejado su auto estacionado en la puerta, terminó con la suspensión vencida por la cantidad de gente que lo usó como tarima.

Perón se asomó por la ventana del primer piso con su característico saludo de brazos en alto. Los periodistas, a grito pelado, quejándose que hacía dos días que no descansaban, le pedían declaraciones. Perón respondió: “Y yo hace dos días que no me saco los botines”.

Llegó a asomarse una vez por hora y la gente bromeó con la figura del reloj “cucú”. A su lado Isabel exhibía un retrato de Evita y hasta le alcanzó un gorro con visera, que Perón, luego de lucirlo, lo arrojó a la multitud.

El 18 tuvo lugar el histórico encuentro con el radical Ricardo Balbín; el 20 por la noche juntó, en una cena en el restaurante Nino, a la mayoría de los partidos políticos.

La noche del 14 de diciembre regresó a España. Tres días antes se legalizaron las alianzas partidarias, entre ellas la del Frente Justicialista de Liberación, que participarían en la elección presidencial del 11 de marzo. Volvería en junio del año siguiente en otras condiciones, donde su estrategia de presentarse como prenda de paz se haría añicos por una realidad muy distinta a la que había imaginado.