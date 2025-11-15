Sociedad

“Polígono abierto”: qué es y dónde está ubicado el Polo Industrial Spegazzini en el que se produjo el voraz incendio

Inaugurado en 2019 y emplazado a la vera de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, está conformado por unas 25 empresas distribuidas en 223 lotes. Integrado al entorno, el complejo está rodeado de más de 2.500 árboles y zonas parquizadas

Guardar
El video oficial del Polo Industrial Spegazzini (Video y fotos: Alberdi Desarrollos)

El brutal impacto de una serie de explosiones e incendios en el Polo Industrial Spegazzini puso en primer plano la relevancia de este enclave productivo inaugurado en 2019 y situado en el sudoeste del Gran Buenos Aires.

La onda expansiva de las detonaciones, que no alcanzó a todas las plantas del área, dejó como saldo más de 20 heridos, aunque la mayoría ya había sido dado de alta en la mañana de este sábado. Además, hubo daños materiales considerables y reavivó la atención sobre la infraestructura y la dinámica empresarial de la zona.

La ubicación del Polo Industrial
La ubicación del Polo Industrial Spegazzini

Emplazado a la altura del kilómetro 45 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que desde anoche está cortada al tránsito, el polo industrial de Carlos Spegazzini se extiende sobre 130 hectáreas, lo que representa poco más de un tercio de la superficie del parque industrial de Ezeiza.

A diferencia de los parques industriales tradicionales, este desarrollo se configura como un “polígono abierto”, integrado con el entorno y rodeado de más de 2.500 árboles y amplias zonas parquizadas, lo que le otorga un perfil distintivo en la región.

Los lotes de las distintas
Los lotes de las distintas empresas que conforman el polo industrial

Con un plano subdividido en 223 lotes, cuya calle principal de acceso es San Salvador de Jujuy, el predio se subdivide en cinco calles paralelas a la entrada principal (4, 5, 6, 7 y 8) y las cruzan cuatro arterias más (la 1, 2, 3 y 9). Además, hay un espacio circulatorio.

La conectividad es uno de los principales activos del polo. Su proximidad a la Ruta Provincial 205 y al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ubicado a solo 12 kilómetros, facilita las operaciones logísticas y de comercio exterior para las empresas instaladas.

El mapa de lotes del
El mapa de lotes del Polo Industrial Spegazzini

Además, la conexión directa con la Autopista Ezeiza–Cañuelas permite un acceso ágil tanto a la ciudad de Buenos Aires como al interior del país a través de la Ruta Nacional 3, consolidando al polo como un nodo clave para la circulación de bienes y personas en el sur del conurbano bonaerense.

Qué empresas lo conforman y quién lo desarrolla

Según la firma Alberdi Desarrollos, responsable del emprendimiento, actualmente operan en el predio al menos 25 empresas entre las que figuran Pinturerías Proxecto, la empresa distribuidora de neumáticos Bull-Vial SRL, la distribuidora mayorista de productos alimenticios Distri Ahorro, la fabricante de bloques y hormigón Marblock, la empresa de transporte Vesprini, la firma de impermeabilizantes Sinteplast, los productores de envases plásticos cónicos y cilíndricos de diferentes capacidades, Enirsa, la empresa de logística Logischem y otra firma distribuidora de neumáticos, Larroca Minería, entre otras.

El espacio circulatorio del predio,
El espacio circulatorio del predio, ubicado al norte del complejo

El incendio comenzó alrededor de las 21 horas en una planta agroquímica ubicada frente a un depósito de otra empresa que está en Spegazzini, Iron Mountain, recordada por el trágico incendio en Barracas en 2014 en el que murieron 10 bomberos y otros siete resultaron con heridas de gravedad.

La magnitud de las explosiones, viralizadas en varios videos de vecinos y empleados de la planta, quedó reflejada en el testimonio de uno de los empleados de Sinteplast, que desmintió que su planta haya sido alcanzada por el fuego, y relató a TN: “La explosión voló todo. Volaron portones, cielorrasos, algunas estructuras y cañerías de incendios. Fue una explosión terrible, a la fábrica nuestra no llegó, pero la onda expansiva nos movió todo”. Este relato ilustra el alcance del evento y la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Así fue el impactante incendio en el Polo Industrial Spegazzini

La ciudad de Carlos Spegazzini, del partido de Ezeiza, se consolidó como uno de los polos productivos más relevantes de la zona sur del Gran Buenos Aires, en parte gracias a su infraestructura y a la integración con el entorno urbano y natural.

La historia de este polo industrial se vincula estrechamente con Alberdi Desarrollos, fundada en 2011 y dirigida por Martín Rappallini. Según la información publicada en el sitio oficial de la compañía, la firma se posicionó como un referente en la construcción y administración de parques industriales en Argentina, que recientemente inauguró uno en Tristán Suárez y cuya firma desarrolló los polos industriales de Bernal y Ezeiza.

Alberdi Desarrollos forma parte del Grupo Alberdi, un conglomerado con más de 40 años de trayectoria, que incluye empresas como Cerámica Alberdi, Gigot y Alberdi Energía.

Temas Relacionados

Logischem Sinteplast Iron Mountain Ezeiza Grupo Alberdipolo industrialexplosiónPolo Industrial SpegazziniÚltimas noticiasExplosión en Ezeiza

Últimas Noticias

Aumentaron las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: las más graves superan los 2 millones de pesos

El nuevo esquema regirá durante dos meses. Las infracciones más comunes y los valores actualizados

Aumentaron las multas de tránsito

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado define si declara culpable al clan Sena y al resto de acusados

La deliberación entró ayer a un cuarto intermedio y se retomará esta mañana. El veredicto debe ser unánime

Juicio por el femicidio de

La Justicia allanó la Legislatura de Córdoba por la causa vinculada los contratos de personal

Los empleados judiciales secuestraron documentación, normativas y reglamentos

La Justicia allanó la Legislatura

Unos 400 alumnos de colegios de La Plata se quedaron sin fiesta de fin de año porque el salón les suspendió todo dos días antes

Los damnificados habían pagado 10 millones por el evento. La dueña del lugar no les devolvió nada

Unos 400 alumnos de colegios

Rige un alerta amarilla por tormentas para CABA y naranja para la provincia de Buenos Aires

El anuncio del Servicio Meteorológico Nacional también tormentas para el este de Entre Ríos, sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba y San Luis, noreste de Mendoza y La Pampa

Rige un alerta amarilla por
DEPORTES
“Hay jugadores que están hartos”:

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

Preocupación en Brasil por la

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de amenazar la estabilidad regional

Rodrigo Paz se reunió con el titular de la Corte de Bolivia: “Si hay algo que va a definir el destino de la patria es la justicia”

Nuevo golpe al petróleo ruso: drones ucranianos atacaron una refinería en la región de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú

La Unión Europea aprobó su presupuesto para 2026 con aumentos en investigación, seguridad y protección civil