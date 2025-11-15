Incendio en Ezeiza: así es el operativo de bomberos y fuerzas de seguridad para combatir el fuego

Un incendio se originó este viernes por la noche en el polo industrial de Ezeiza

Desde el Ministerio de Seguridad informaron a Infobae que “se está trabajando en el relevamiento posterior al incidente. Hubo una explosión y un incendio rápido que se expandió a las empresas cercanas”.

Sostuvieron que “el incendio se ocasionó en un centro de empresas lo que no afectó directamente a la población” y que “trabajan 40 dotaciones de bomberos que intentan apagar el fuego y hacen barreras para que la carga calórica no comprometa a otras empresas”.

Es de destacar que hay un trabajo conjunto entre el Gobierno y la Provincia de Buenos Aires. Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar colaborando con el orden del tránsito mientras que la Policía Federal Argentina por su parte, desplegó personal y recursos para asistir en la emergencia.

Como parte del operativo, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias, detalló: “Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

Fabián García, titular de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires detalló en diálogo con TN que “hay 40 dotaciones trabajando y dos helicópteros involucrados también de los cuales uno sobrevuela el incendio y trabajo sobre ello y el otro está preparado para la evacuación sanitaria ante alguna emergencia de algún efectivo que se encuentre trabajando en el lugar”.

Y añadió que además está llegando un equipo para medir la toxicidad del lugar mientras trabaja ya en el lugar la Policía Ambiental”.

Sobre las llamas, García expresó: “No es un incendio fácil por el material que combatimos” por lo que enfatizó que “en algunos momentos estamos trabajando con agua y en otros con espuma” y afirmó: “Va a ser un incendio largo, estaremos trabajando toda la noche y con recambio de personal”.

Hay 40 dotaciones de bomberos y dos helicópteros involucrados en el operativo

A su vez señaló que “no hay nada que se salvó del fuego” y por eso “trabajamos para que no se propague a los lugares linderos y es muy bueno que no haya población lindera”. Igualmente recomendó que “la gente no se acerque al lugar, que no exponga, no salga de las casa y cierre las ventanas”.

Más temprano, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como caótica y llena de incertidumbre. En cuanto a las instalaciones afectadas, explicó que entre las fábricas alcanzadas se encuentra una planta química, donde se incendiaron depósitos con insumos relacionados con el agro y productos utilizados en la fertilización de campos.

Además, mencionó que la empresa Plásticos Lagos, dedicada a la fabricación de envases plásticos, enfrenta una situación similar debido al avance de las llamas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para sofocar el incendio y determinar las causas de la explosión, mientras la comunidad permanece en vilo ante la magnitud del suceso.

Noticia en desarrollo