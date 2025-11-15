Sociedad

Incendio en Ezeiza: así es el operativo de bomberos y fuerzas de seguridad para combatir el fuego

Todos los integrantes de los sistemas de seguridad y salud de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional están involucrados para combatir el feroz incendio

Un incendio se originó este
Un incendio se originó este viernes por la noche en el polo industrial de Ezeiza

Desde el Ministerio de Seguridad informaron a Infobae que “se está trabajando en el relevamiento posterior al incidente. Hubo una explosión y un incendio rápido que se expandió a las empresas cercanas”.

Sostuvieron que “el incendio se ocasionó en un centro de empresas lo que no afectó directamente a la población” y que “trabajan 40 dotaciones de bomberos que intentan apagar el fuego y hacen barreras para que la carga calórica no comprometa a otras empresas”.

Es de destacar que hay un trabajo conjunto entre el Gobierno y la Provincia de Buenos Aires. Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar colaborando con el orden del tránsito mientras que la Policía Federal Argentina por su parte, desplegó personal y recursos para asistir en la emergencia.

Como parte del operativo, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias, detalló: “Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

Fabián García, titular de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires detalló en diálogo con TN que “hay 40 dotaciones trabajando y dos helicópteros involucrados también de los cuales uno sobrevuela el incendio y trabajo sobre ello y el otro está preparado para la evacuación sanitaria ante alguna emergencia de algún efectivo que se encuentre trabajando en el lugar”.

Y añadió que además está llegando un equipo para medir la toxicidad del lugar mientras trabaja ya en el lugar la Policía Ambiental”.

Sobre las llamas, García expresó: “No es un incendio fácil por el material que combatimos” por lo que enfatizó que “en algunos momentos estamos trabajando con agua y en otros con espuma” y afirmó: “Va a ser un incendio largo, estaremos trabajando toda la noche y con recambio de personal”.

Hay 40 dotaciones de bomberos
Hay 40 dotaciones de bomberos y dos helicópteros involucrados en el operativo

A su vez señaló que “no hay nada que se salvó del fuego” y por eso “trabajamos para que no se propague a los lugares linderos y es muy bueno que no haya población lindera”. Igualmente recomendó que “la gente no se acerque al lugar, que no exponga, no salga de las casa y cierre las ventanas”.

Más temprano, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como caótica y llena de incertidumbre. En cuanto a las instalaciones afectadas, explicó que entre las fábricas alcanzadas se encuentra una planta química, donde se incendiaron depósitos con insumos relacionados con el agro y productos utilizados en la fertilización de campos.

Además, mencionó que la empresa Plásticos Lagos, dedicada a la fabricación de envases plásticos, enfrenta una situación similar debido al avance de las llamas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para sofocar el incendio y determinar las causas de la explosión, mientras la comunidad permanece en vilo ante la magnitud del suceso.

Noticia en desarrollo

