Un argentino fue nominado al premio de “Abogado del año” por las Islas Vírgenes Británicas

Martín Litwak es uno de los nominados para los 2025 Financial Services Awards (Foto: Candela Teicheira)

La designación de Martín Litwak como uno de los “abogados del año” por las Islas Vírgenes Británicas representa un nuevo hito en la carrera de un profesional argentino que se ha consolidado como referente internacional en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. La noticia, confirmada por BVI Finance tras su inclusión en la lista de nominados para los 2025 Financial Services Awards, eleva el perfil del jurista radicado en Miami y resalta el valor del trabajo argentino en ámbitos jurídicos globales tradicionalmente dominados por firmas anglosajonas.

Nacido en Buenos Aires y con experiencia profesional en distintas jurisdicciones —incluyendo residencias en las Islas Vírgenes Británicas y en Uruguay—, Litwak encabeza desde hace quince años la firma UNTITLED Strategic Legal Consulting, con base principal en Montevideo y oficinas suplementarias en Miami, Madrid y el propio territorio de BVI. El reconocimiento otorgado por BVI Finance, entidad líder en la promoción de servicios y productos del territorio británico de ultramar, lo posiciona entre los siete seleccionados más destacados del sector legal dentro del competitivo universo de la estructuración patrimonial.

La categoría “Abogado del año” en los Financial Services Awards pretende distinguir a quienes, de acuerdo al criterio de BVI Finance, han dejado una marca significativa en el desarrollo profesional en las Islas Vírgenes Británicas, alcanzando resultados de excelencia para sus clientes e incrementando el estándar de la práctica jurídica durante al menos la última década. Litwak ya había sido considerado para reconocimientos similares, pero destacó que formar parte de este selecto listado es motivo de “orgullo” y que la nominación en sí misma constituye una prueba irrefutable del impacto y la calidad del trabajo realizado en la región.

“Más allá de quién se lleve el título de ‘mejor abogado de 2025’, es importante estar ahí porque muestra que el trabajo que venimos haciendo es reconocido por el sector”, expresó.

El proceso de selección admite también el voto del público, lo que otorga una dimensión participativa a la definición final de la distinción. Los interesados pueden emitir su voto a través de una plataforma online habilitada por la organización, que pondera tanto la opinión profesional como el reconocimiento social. Además de la candidatura individual de Litwak, UNTITLED también integra la terna de los “Proveedores de servicios corporativos”, un logro que refleja el crecimiento sostenido y la consolidación institucional de la firma argentina en el mercado internacional.

Fundada en 2011 en Montevideo —bajo el nombre de Litwak & Partners hasta 2019, cuando adoptó la actual denominación—, UNTITLED nació con la premisa de funcionar como una firma boutique centrada en el trato cercano, la personalización del servicio y el respeto radical por la privacidad de los clientes. “Somos una firma boutique, tenemos poca rotación de personal, tratamos de mantener un vínculo personalizado con el cliente”, describió el letrado. Actualmente, la compañía cuenta con sedes en varias ciudades claves de negocios y ofrece asesoramiento especialmente a familias y empresarios latinoamericanos “con el foco puesto en los clientes y en sus familias, con eje en Latinoamérica”.

En los últimos años, tanto Litwak como UNTITLED cosecharon numerosos reconocimientos. Destaca su inclusión en rankings globales como los de Chambers, Private Client, IFLR 1000 y Leaders League, entre otros. El abogado subrayó que estos desafíos y distinciones no solo elevan el perfil de la práctica jurídica argentina y latinoamericana, sino que obligan a sostener altos estándares de integridad, confidencialidad y adaptación ante un entorno legal internacional cada vez más exigente.

La participación de Litwak en los Financial Services Awards se suma al fenómeno reciente de extranjerización de la prestación de servicios legales en jurisdicciones centrales para la planificación fiscal y patrimonial. El crecimiento de su firma, que en 2021 sumó una sede en Madrid sin resignar el carácter boutique, responde a una demanda de acciones jurídicas globales pero diseñadas sobre la base del conocimiento latinoamericano y los valores personales de los fundadores.

Litwak considera que la visibilidad de este reconocimiento impacta positivamente no solo en su desarrollo profesional, sino en la percepción del sector legal argentino en el mundo. “Si nos reconocen, es porque estamos haciendo las cosas bien”, concluyó.

Tanto la nominación de BVI Finance como los demás premios recientes alimentan una proyección internacional para la abogacía argentina y latinoamericana, en sintonía con la permanente transformación de los servicios legales globales y la creciente relevancia de la planificación patrimonial en mercados complejos y regulados.