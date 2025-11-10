Sociedad

Un rottweiler atacó a un nene en Córdoba, le mordió la cara y debieron operarlo de urgencia

El hecho ocurrió en una casa del barrio Bajo Pueyrredón de la capital provincial. El animal es la mascota de la familia de la víctima

Guardar
Un perro rottweiler atacó a
Un perro rottweiler atacó a un nene en Córdoba (Freepik)

El barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba fue escenario este domingo de un dramático episodio: un niño resultó gravemente herido tras ser atacado en el rostro por un perro de raza rottweiler, mascota de la familia.

El hecho, que tuvo lugar en horas del mediodía en una vivienda ubicada en la intersección de Juan José Casal y calle 80, movilizó a equipos médicos y a las fuerzas de seguridad ante la magnitud de las lesiones sufridas por el menor.

El ataque se produjo dentro del hogar familiar cuando el niño, por causas aún no esclarecidas, fue mordido en el ojo y el pómulo por el animal.

El evento se desencadenó en un momento de descuido por parte de los adultos, que se encontraban en la casa. Hasta el momento, se sabe que el perro convive desde hace tiempo con la familia y no se habían registrado antecedentes de comportamientos agresivos previos.

La gravedad de las heridas motivó el inmediato traslado del niño al Hospital de Niños de la capital provincial, donde ingresó directamente al área de emergencias. El cuerpo médico dispuso una intervención quirúrgica por la profundidad de las lesiones y la zona afectada.

Según informó el portal El Doce.tv, el perro involucrado pertenece a la raza rottweiler, catalogada por la Municipalidad de Córdoba como potencialmente peligrosa. De acuerdo con la ordenanza local, la tenencia de canes con dicha clasificación requiere de precauciones adicionales en cuanto a espacio de contención, socialización y supervisión. Frente a este caso, las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con la normativa sobre seguridad en el entorno doméstico, especialmente cuando hay menores en la vivienda.

Tras el incidente, se puso en conocimiento a la Dirección de Zoonosis municipal, organismo encargado de evaluar el estado del animal y establecer si corresponde su traslado, cuarentena u otra medida de resguardo.

Con respecto al estado de salud del niño, el último parte médico indicó que el equipo multidisciplinario intervino para estabilizar la zona y minimizar el riesgo de pérdida funcional o secuelas estéticas severas. Durante las próximas jornadas, el menor permanecerá bajo controles para descartar infecciones y evaluar progresos en la cicatrización.

El menor se encuentra internado
El menor se encuentra internado luego de la operación que se le realizó debido a las heridas recibidas (Gobierno de Córdoba)

Un perro atacó a una nena de 2 años y quedó internada

Hacia fines del mes de septiembre, un hecho similar se reportó en Viale, localidad de la provincia de Entre Ríos, tras el ataque de un perro a una niña de aproximadamente dos años, quien debió ser internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

El episodio se desarrolló en el barrio Centenario, dentro de una vivienda familiar, donde un perro de raza mestiza con características de rottweiler, perteneciente a la familia, mordió y provocó severas lesiones en la cabeza de la menor.

De acuerdo con los testimonios recabados entre allegados, el hecho se desencadenó sin que mediara una causa aparente. Tanto la madre de la víctima, identificada como Cecilia, como otros familiares, relataron que el animal la atacó cuando la abuela salió al fondo de la casa para tender ropa, instante en que la niña la siguió.

En ese breve lapso, el perro la tomó. “Forcejearon hasta que la abuela pudo sacarla”, contó la madre que no se encontraba en la vivienda al momento del ataque pero explicó que la menor recibió tres mordeduras en la cabeza y sufrió hundimiento de cráneo, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital.

Tras el ataque, la madre contó cómo evolucionaba la menor en redes sociales: “Responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego, todo bajo control”.

Los profesionales intervinieron colocando un catéter que permite administrar medicación y tratar las fracturas internas, y aplicaron múltiples suturas debido a la profundidad y extensión de las heridas provocadas por el animal.

En cuanto al procedimiento judicial, la Policía informó al Ministerio Público Fiscal y trabaja para esclarecer los hechos y determinar el destino del perro involucrado.

Temas Relacionados

rottweilerperroataquenenecaraCórdoba

Últimas Noticias

De las lluvias a las temperaturas de verano: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

Después de unos días inusualmente fríos, el SMN prevé un cambio brusco en las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 30 °C

De las lluvias a las

Usurparon una vivienda que funcionaba como geriátrico y la utilizaban para vender drogas

Se trata de una pareja de adultos que quedó detenida en Villa Carlos Paz. Tenían casi medio millón de pesos en efectivo y dinero en distintas monedas

Usurparon una vivienda que funcionaba

Detuvieron a un joven que atacó a su mamá y apuñaló a su hermano cuando intentó defenderla en Misiones

El caso de violencia intrafamiliar sucedió en una casa del barrio Cantera de la localidad de Apóstoles

Detuvieron a un joven que

Comienza hoy el juicio contra tres policías acusados de torturar y agredir a dos adolescentes en Mar del Plata

El episodio ocurrió en 2022 en un descampado. Los menores, que en ese momento, tenían de 14 y 16 años recibieron golpes, amenazas de muerte y sometimiento con armas de fuego

Comienza hoy el juicio contra

Salió de la cárcel, tardó dos días en volver a robar y cayó tras arrojarse a un canal para escapar de la Policía

El delincuente, de 23 años, rompió el vidrio de un auto y sustrajo las pertenencias que se encontraban dentro

Salió de la cárcel, tardó
DEPORTES
Las confesiones de Max Verstappen

Las confesiones de Max Verstappen sobre su mentalidad y la familia: “Tener una hija cambió mi manera de tomar malos resultados”

La historia de resiliencia del Changuito Zeballos en Boca Juniors: de las serias lesiones al partido consagratorio ante River

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante River: los más aplaudidos, el héroe clásico escondido y el “ida y vuelta” de Riquelme

El detrás de escena de los elogios de Hamilton a Franco Colapinto: la reacción que lo hizo sonreír

Los coletazos de la caída de River en el Superclásico ante Boca: el éxodo que se avecina

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

La enfermedad invisible que engaña

La enfermedad invisible que engaña incluso a los médicos: qué es el trastorno facticio y cómo detectarlo a tiempo

Quién era Luke Bell, el músico que conquistó Nashville y perdió la batalla contra el fentanilo

La Justicia surcoreana acusó al ex presidente Yoon Suk Yeol de colaborar con el régimen de Corea del Norte

Comienza la COP30 en Brasil: líderes mundiales se reúnen en el Amazonas para reforzar la cooperación frente al cambio climático

El líder sirio Ahmed al-Sharaa se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca tras su exclusión de la lista de terroristas