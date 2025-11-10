Un rottweiler atacó a un nene en Córdoba, le mordió la cara y debieron operarlo de urgencia

Un perro rottweiler atacó a un nene en Córdoba (Freepik)

El barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba fue escenario este domingo de un dramático episodio: un niño resultó gravemente herido tras ser atacado en el rostro por un perro de raza rottweiler, mascota de la familia.

El hecho, que tuvo lugar en horas del mediodía en una vivienda ubicada en la intersección de Juan José Casal y calle 80, movilizó a equipos médicos y a las fuerzas de seguridad ante la magnitud de las lesiones sufridas por el menor.

El ataque se produjo dentro del hogar familiar cuando el niño, por causas aún no esclarecidas, fue mordido en el ojo y el pómulo por el animal.

El evento se desencadenó en un momento de descuido por parte de los adultos, que se encontraban en la casa. Hasta el momento, se sabe que el perro convive desde hace tiempo con la familia y no se habían registrado antecedentes de comportamientos agresivos previos.

La gravedad de las heridas motivó el inmediato traslado del niño al Hospital de Niños de la capital provincial, donde ingresó directamente al área de emergencias. El cuerpo médico dispuso una intervención quirúrgica por la profundidad de las lesiones y la zona afectada.

Según informó el portal El Doce.tv, el perro involucrado pertenece a la raza rottweiler, catalogada por la Municipalidad de Córdoba como potencialmente peligrosa. De acuerdo con la ordenanza local, la tenencia de canes con dicha clasificación requiere de precauciones adicionales en cuanto a espacio de contención, socialización y supervisión. Frente a este caso, las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con la normativa sobre seguridad en el entorno doméstico, especialmente cuando hay menores en la vivienda.

Tras el incidente, se puso en conocimiento a la Dirección de Zoonosis municipal, organismo encargado de evaluar el estado del animal y establecer si corresponde su traslado, cuarentena u otra medida de resguardo.

Con respecto al estado de salud del niño, el último parte médico indicó que el equipo multidisciplinario intervino para estabilizar la zona y minimizar el riesgo de pérdida funcional o secuelas estéticas severas. Durante las próximas jornadas, el menor permanecerá bajo controles para descartar infecciones y evaluar progresos en la cicatrización.

El menor se encuentra internado luego de la operación que se le realizó debido a las heridas recibidas (Gobierno de Córdoba)

Un perro atacó a una nena de 2 años y quedó internada

Hacia fines del mes de septiembre, un hecho similar se reportó en Viale, localidad de la provincia de Entre Ríos, tras el ataque de un perro a una niña de aproximadamente dos años, quien debió ser internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

El episodio se desarrolló en el barrio Centenario, dentro de una vivienda familiar, donde un perro de raza mestiza con características de rottweiler, perteneciente a la familia, mordió y provocó severas lesiones en la cabeza de la menor.

De acuerdo con los testimonios recabados entre allegados, el hecho se desencadenó sin que mediara una causa aparente. Tanto la madre de la víctima, identificada como Cecilia, como otros familiares, relataron que el animal la atacó cuando la abuela salió al fondo de la casa para tender ropa, instante en que la niña la siguió.

En ese breve lapso, el perro la tomó. “Forcejearon hasta que la abuela pudo sacarla”, contó la madre que no se encontraba en la vivienda al momento del ataque pero explicó que la menor recibió tres mordeduras en la cabeza y sufrió hundimiento de cráneo, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital.

Tras el ataque, la madre contó cómo evolucionaba la menor en redes sociales: “Responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego, todo bajo control”.

Los profesionales intervinieron colocando un catéter que permite administrar medicación y tratar las fracturas internas, y aplicaron múltiples suturas debido a la profundidad y extensión de las heridas provocadas por el animal.

En cuanto al procedimiento judicial, la Policía informó al Ministerio Público Fiscal y trabaja para esclarecer los hechos y determinar el destino del perro involucrado.