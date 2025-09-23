Sociedad

Un perro rottweiler atacó a una nena de 2 años y quedó internada: la mordió tres veces en la cabeza

La abuela de la víctima tuvo que forcejear con el animal para que la suelte. Sufrió hundimiento de cráneo, está en terapia intensiva, pero su progreso es positivo

El animal, de raza mestiza con características de rottweiler, mordió a la menor tres veces y le provocó hundimiento de cráneo

Una jornada cargada de tensión se vivió en Viale, localidad de Entre Ríos, tras el ataque de un perro a una niña de aproximadamente dos años, quien actualmente permanece internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

El episodio se desarrolló en el barrio Centenario, dentro de una vivienda familiar, donde un perro de raza mestiza con características de rottweiler, propiedad de la familia, mordió y provocó severas lesiones en la cabeza de la menor, indicó el medio local UNO.

De acuerdo a testimonios recabados entre allegados, el hecho se desencadenó el lunes al mediodía de manera súbita, sin que mediara una causa aparente. Tanto la madre de la víctima, identificada como Cecilia, como otros familiares, relataron que el animal la atacó cuando la abuela salió al fondo de la casa para tender ropa, instante en que la niña la siguió, indicó Nueva Zona, otro medio local.

En ese breve lapso, el perro la tomó. “Forcejearon hasta que la abuela pudo sacarla”, contó la madre en diálogo con el Canal Once de Entre Ríos.

Una nena fue víctima del ataque de un perro rottweiler (Shutterstock.com)

La madre, que no se encontraba en la vivienda al momento del ataque, explicó que la menor recibió tres mordeduras en la cabeza y sufrió hundimiento de cráneo, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital.

El estado de salud de la pequeña es seguido con atención. Según los partes médicos y las declaraciones de su madre, la niña permanece en terapia intensiva, aunque ha mostrado señales alentadoras.

La madre escribió en redes sociales: “Responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego, todo bajo control”.

Mientras que en diálogo con otro medio local, LT14, detalló: “Dice sus palabras habituales, se ríe, está normal”.

Los profesionales intervinieron colocando un catéter que permite administrar medicación y tratar las fracturas internas, y aplicaron múltiples suturas debido a la profundidad y extensión de las heridas provocadas por el animal.

En cuanto al procedimiento judicial, la Policía informó al Ministerio Público Fiscal y trabaja para esclarecer los hechos y determinar el destino del perro involucrado.

Un antecedente de ataque canino

Un caso similar ocurrió en Santa Fe, donde una niña de 4 años fue atacada por un pitbull y permanece internada en estado reservado (Imagen ilustrativa Infobae)

Una niña de 4 años sufrió graves lesiones y debió ser trasladada de urgencia tras el violento ataque de un perro de raza pitbull dentro de una vivienda ubicada en la zona rural de Monte Vera, Santa Fe, a principio de agosto. El estado de salud de la menor permaneció bajo observación médica permanente.

El incidente ocurrió pasado el mediodía, en una casa situada en el kilómetro 18 de la mencionada localidad. En ese momento, la madre se encontraba en la puerta del domicilio, vigilando desde allí, mientras los dos hijos pequeños permanecían en el interior de la vivienda. En un instante de alarma, el hermano de la víctima se percató del ataque y alertó rápidamente a la madre, quien ingresó para socorrer a la nena.

Al entrar a la casa, la mujer se encontró con una escena impactante: la pequeña tenía heridas de considerable profundidad tanto en el rostro como en la parte inferior del cuerpo. Se supo que estas lesiones fueron provocadas por el pitbull, un animal que ya formaba parte de la familia y vivía en el entorno cotidiano de los niños.

Después del suceso, la menor fue asistida en primera instancia en el centro de salud local, donde los profesionales médicos evaluaron la gravedad de las heridas y decidieron, por la magnitud del caso, trasladarla de inmediato al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la capital provincial de Santa Fe. Según informó el portal Aires de Santa Fe, la niña permanece internada en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado, mientras la familia sigue a la espera de su evolución.

