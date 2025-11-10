Un conductor atropelló y mató a un peatón frente al Aeroparque Jorge Newbery

Choque frente al Aeroparque Jorge Newbery: falleció una persona (Video: SAME)

Un grave incidente vial se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en la Avenida Rafael Obligado al 5300, frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde un automóvil atropelló y mató a un peatón.

“Un llamado al 911 a las 03:48hs alertó sobre esta situación y un oficial de la Policía de la Ciudad en moto acudió al lugar para verificar el siniestro. De inmediato se convocó al SAME, que confirmó el fallecimiento del hombre”, afirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar donde constataron el fallecimiento inmediato del individuo que cruzaba la avenida. Se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años.

Las autoridades trabajan en el lugar para determinar qué fue lo que pasó

Asimismo, el conductor del vehículo, un hombre de 26 años, recibió atención médica en el lugar y fue sometido a los test de alcoholemia y narcotest.

“El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo del Dr. Pogonza, Secretaría 73 de la Dra. Cavalleri, ordenó la detención del conductor, de 26 años, por homicidio culposo y el secuestro del auto Nissan Tiida, involucrado en el hecho”, confirmaron fuentes policiales a este medio.

Debido a las tareas de la Policía Científica y de la Policía de la Ciudad en el lugar del hecho -en sentido a General Paz- se ordenó un corte total de tránsito en el tramo donde ocurrió el siniestro, sobre los carriles del centro. Como consecuencia de esta medida, únicamente se permite la circulación por vías alternativas.

Hay un corte total en la zona

Los efectivos policiales acordonaron el área con el objetivo de facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los peritos, quienes trabajaban en la recolección de pruebas en la escena para avanzar con la investigación correspondiente. Además, el conductor del auto quedó a resguardo con personal policial.

Por otro lado, en Santa Fe al 5140, entre Ravignani y Carranza, un colectivo atropelló a una mujer. Mientras que en Santiago de Compostela al 3877, entre Fernández y Zinny, el choque entre dos autos dejó herido a un hombre de 36 años.

En el cruce entre Montenegro y Santos Dumont, en Colegiales, el SAME alertó sobre la colisión entre un automóvil y una motocicleta, que llevaba un conductor de 40 años y una acompañante de 29 años. Luego del incidente, ambos terminaron con politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Tornu.

Pasada la medianoche, el servicio de emergencias médicas había trasladado a dos personas al Hospital Durand por un choque en Avellaneda y Rojas, tras un choque entre un auto y una moto. También hubo una colisión entre un vehículo y otra moto en Avenida Leandro Alem, entre Perón y La Rábida, que dejó como saldo el traslado de una mujer al Hospital Argerich.

Durante el último domingo, el SAME participó en 48 incidentes de tránsito en la ciudad, que dio como resultado un incidente cada 30 minutos y asistió a más de 91 personas. Mientras que el fin de semana, entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, el servicio de emergencias asistió en 190 incidentes de tránsito (viernes 76, sábado 66 y domingo 48), en los que hubo más de 368 personas involucradas.