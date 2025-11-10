Sociedad

Un conductor atropelló y mató a un peatón frente al Aeroparque Jorge Newbery

Por el siniestro, el tramo que abarca la Avenida Rafael Obligado al 5300 se encuentra totalmente interrumpido

Guardar
Choque frente al Aeroparque Jorge Newbery: falleció una persona (Video: SAME)

Un grave incidente vial se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en la Avenida Rafael Obligado al 5300, frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde un automóvil atropelló y mató a un peatón.

“Un llamado al 911 a las 03:48hs alertó sobre esta situación y un oficial de la Policía de la Ciudad en moto acudió al lugar para verificar el siniestro. De inmediato se convocó al SAME, que confirmó el fallecimiento del hombre”, afirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar donde constataron el fallecimiento inmediato del individuo que cruzaba la avenida. Se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años.

Las autoridades trabajan en el
Las autoridades trabajan en el lugar para determinar qué fue lo que pasó

Asimismo, el conductor del vehículo, un hombre de 26 años, recibió atención médica en el lugar y fue sometido a los test de alcoholemia y narcotest.

“El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo del Dr. Pogonza, Secretaría 73 de la Dra. Cavalleri, ordenó la detención del conductor, de 26 años, por homicidio culposo y el secuestro del auto Nissan Tiida, involucrado en el hecho”, confirmaron fuentes policiales a este medio.

Debido a las tareas de la Policía Científica y de la Policía de la Ciudad en el lugar del hecho -en sentido a General Paz- se ordenó un corte total de tránsito en el tramo donde ocurrió el siniestro, sobre los carriles del centro. Como consecuencia de esta medida, únicamente se permite la circulación por vías alternativas.

Hay un corte total en
Hay un corte total en la zona

Los efectivos policiales acordonaron el área con el objetivo de facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los peritos, quienes trabajaban en la recolección de pruebas en la escena para avanzar con la investigación correspondiente. Además, el conductor del auto quedó a resguardo con personal policial.

Por otro lado, en Santa Fe al 5140, entre Ravignani y Carranza, un colectivo atropelló a una mujer. Mientras que en Santiago de Compostela al 3877, entre Fernández y Zinny, el choque entre dos autos dejó herido a un hombre de 36 años.

En el cruce entre Montenegro y Santos Dumont, en Colegiales, el SAME alertó sobre la colisión entre un automóvil y una motocicleta, que llevaba un conductor de 40 años y una acompañante de 29 años. Luego del incidente, ambos terminaron con politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Tornu.

Pasada la medianoche, el servicio de emergencias médicas había trasladado a dos personas al Hospital Durand por un choque en Avellaneda y Rojas, tras un choque entre un auto y una moto. También hubo una colisión entre un vehículo y otra moto en Avenida Leandro Alem, entre Perón y La Rábida, que dejó como saldo el traslado de una mujer al Hospital Argerich.

Durante el último domingo, el SAME participó en 48 incidentes de tránsito en la ciudad, que dio como resultado un incidente cada 30 minutos y asistió a más de 91 personas. Mientras que el fin de semana, entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, el servicio de emergencias asistió en 190 incidentes de tránsito (viernes 76, sábado 66 y domingo 48), en los que hubo más de 368 personas involucradas.

Temas Relacionados

PolicíaRafael ObligadoAeroparque Jorge Newberysiniestropeatónfallecidoúltimas noticias

Últimas Noticias

Desbarataron un call center de estafas y extorsiones que operaba desde una cárcel de Córdoba

Tres internos del penal de Cruz del Eje coordinaban los delitos desde el penal. También fueron detenidas dos mujeres ligadas a la banda

Desbarataron un call center de

De las lluvias a las temperaturas de verano: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

Después de unos días inusualmente fríos, el SMN prevé un cambio brusco en las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 30 °C

De las lluvias a las

Fin de semana largo: a qué día se traslada el feriado por el Día de la Soberanía

El calendario de noviembre 2025 presenta una oportunidad única para sumar descanso y actividades en familia, gracias a la combinación de feriados y días no laborables que marcarán el cierre del año en Argentina

Fin de semana largo: a

Usurparon una vivienda que funcionaba como geriátrico y la utilizaban para vender drogas

Se trata de una pareja de adultos que quedó detenida en Villa Carlos Paz. Tenían casi medio millón de pesos en efectivo y dinero en distintas monedas

Usurparon una vivienda que funcionaba

Detuvieron a un joven que atacó a su mamá y apuñaló a su hermano cuando intentó defenderla en Misiones

El caso de violencia intrafamiliar sucedió en una casa del barrio Cantera de la localidad de Apóstoles

Detuvieron a un joven que
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Messi

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

Las confesiones de Max Verstappen sobre su mentalidad y la familia: “Tener una hija cambió mi manera de tomar malos resultados”

La historia de resiliencia del Changuito Zeballos en Boca Juniors: de las serias lesiones al partido consagratorio ante River

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante River: los más aplaudidos, el héroe clásico escondido y el “ida y vuelta” de Riquelme

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados globales repuntan mientras

Los mercados globales repuntan mientras Estados Unidos avanza hacia el fin del cierre gubernamental

Cómo Frankenstein, de Mary Shelley, anticipó los dilemas de la IA dos siglos antes de ChatGPT

Cómo nuestra alimentación acelera la extinción de miles de especies, según un estudio de Cambridge

Cibercondría: por qué buscar síntomas en internet puede aumentar la ansiedad y alterar la salud

La enfermedad invisible que engaña incluso a los médicos: qué es el trastorno facticio y cómo detectarlo a tiempo