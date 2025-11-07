Sorpresivo paro de colectivos en la zona sur del AMBA: ocho líneas no prestan servicio

La línea 159, una de las que se plegó al paro de esta mañana (Gentileza: forotransportes.com)

La suspensión inesperada de servicios de colectivos en parte del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde la medianoche de este viernes, dejó a miles de pasajeros sin transporte.

La medida involucra a ocho líneas, que recorren los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela: la 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

El comunicado de la firma que opera la línea 148 (@elnuevohalcon)

Desde la firma MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes SA), informaron que la medida de fuerza es “por falta de pago de haberes". En tanto, la firma El Nuevo Halcón S.A. informó que los conductores realizan un paro de tareas en reclamo de mejoras salariales.

El anuncio de MOQSA (@159MOQSA)

Noticia en desarrollo...