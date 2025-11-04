Un niño de 9 años cabalgaba un caballo que sufrió una descarga eléctrica: el animal murió

El menor fue trasladado al Hospital Arturo Illia y se encuentra fuera de peligro

Un incidente ocurrido en barrio Parque del Virrey, en la ciudad de Córdoba, generó tristeza por la muerte de un caballo y preocupación por lesiones en un niño de 9 años, luego de que el animal recibiera una descarga eléctrica al pisar un cable con corriente en la vía pública.

El episodio tuvo lugar durante la tarde-noche del último lunes y se dio a conocer este martes. Fue en la intersección de las calles Julio Antún y Fortunata González.

De acuerdo con los reportes oficiales, el menor se encontraba cabalgando cuando el caballo fue alcanzado por una descarga eléctrica tras entrar en contacto con un conductor sin aislamiento en la vía pública.

El cable, vinculado a una conexión eléctrica no autorizada, se mantenía apenas enterrado bajo la superficie y cruzaba la calle, en medio de la humedad presente. La combinación del charco de agua y las herraduras metálicas determinó que el animal recibiera la descarga letal.

El caballo perdió la vida de manera instantánea y se desplomó en el acto. El menor, que cayó del lomo del animal, sufrió escoriaciones y golpes, producto tanto de la caída como del peso del propio equino. La montura y el apero funcionaron como aislantes, narraron testigos a Vía País tras el siniestro, lo que habría salvado al niño de lesiones graves.

El chico fue trasladado de inmediato al Hospital Arturo Illia para la realización de estudios y curaciones preventivas. Fuentes médicas confirmaron que su estado no revestía gravedad y que se encontraba fuera de peligro.

En el lugar intervino personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que procedió a realizar tareas de seguridad, verificar el origen de la descarga e interrumpir el suministro eléctrico en la zona para garantizar la protección de los vecinos. Las primeras pericias señalaron que la presencia de una instalación eléctrica irregular fue el detonante del lamentable hecho.

Un antecedente similar en La Plata

Murió el joven que se había caído de un caballo y estaba internado por un golpe en la cabeza en La Plata

Lucas Ezequiel Aguilar, un joven de 18 años oriundo de La Plata, perdió la vida en septiembre pasado luego de permanecer varios días internado tras un accidente mientras montaba a caballo en el barrio Hipódromo de la ciudad.

El hecho ocurrió la semana anterior en la calle 38, entre Diagonal 80 y 120, cuando el muchacho perdió el control del caballo que montaba y cayó, sufriendo severas lesiones.

La situación fue advertida después de que agentes de la Comisaría La Plata Segunda recibieron un aviso sobre una persona desvanecida en la vía pública. Al llegar, constataron que se trataba de Lucas Aguilar, vecino de la zona, quien se encontraba sobre el pavimento con una herida en la cabeza.

Poco después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al Hospital Rossi para atención inmediata.

De acuerdo con lo aportado por fuentes oficiales, algunos testigos manifestaron que el joven salió a caballo y el animal sufrió una alteración y se desplazó de forma abrupta.

Uno de quienes presenciaron el hecho relató a El Día: “Por lo que sé, un vareador estaba arriba de su caballo, este se descontroló o algo, no sé qué le habrá pasado y salió corriendo, el hombre dio la cabeza contra un cartel y salió volando 20 metros y el caballo siguió corriendo y se chocó contra un árbol y se mató. El hombre fue llevado en ambulancia, estaba muy grave”.

El caballo, después de la caída de Aguilar, corrió varias cuadras y terminó chocando contra un árbol, causando también su fallecimiento. Una cámara de seguridad cercana captó al animal cuando corría a gran velocidad, registro audiovisual incluido en la nota, donde se aprecian las consecuencias inmediatas para el jinete y el equino.

Familiares de la víctima fatal explicaron a El Día que, tras ser ingresado, estuvo en terapia intensiva, con parálisis parcial del cuerpo y que fue operado de urgencia por una lesión craneal. Según pudo saber Infobae, sufrió un traumatismo encefalocraneano grave.

Después de una semana de internación y pese a la atención brindada primero en el Hospital Rossi y después en el Hospital San Martín, donde le practicaron estudios adicionales, el fallecimiento fue finalmente confirmado.

Según señalaron fuentes del caso, el médico de guardia del Hospital San Martín informó que Aguilar permaneció conectado a soporte vital porque era donante de órganos. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ) N° 10, que catalogó el hecho como “muerte por accidente”.