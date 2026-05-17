Choque de buques en el río Paraná frente a Rosario: una barcaza terminó partida en dos

Un buque de ultramar impactó contra una barcaza que navegaba aguas abajo por el canal principal. Por razones que aún se desconocen, las embarcaciones no lograron evitar el choque

Un choque entre dos embarcaciones en el río Paraná frente a la ribera central de Rosario terminó este domingo con una barcaza partida en dos. Las causas del impacto todavía no están claras.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 a la altura de calle Corrientes, en una de las zonas de mayor visibilidad desde la costa, y tuvo como protagonistas al buque de ultramar Ginga Bobcat, de bandera panameña, y al remolcador HB Perseus.

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El HB Perseus navegaba aguas abajo con destino a la ciudad de San Nicolás cuando, por razones que aún se desconocen, las dos embarcaciones se encontraron en el canal principal sin poder evitar la colisión.

Según informó el medio regional La Capital, el Ginga Bobcat avanzaba en sentido contrario —de sur a norte— y llegó a tocar insistentemente su bocina para advertir al remolcador, pero la maniobra no alcanzó para impedir el choque. El resultado fue inmediato: la barcaza se partió en dos.

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Choque de buques frente a Rosario: una barcaza se partió en dos

La escena se desarrolló frente al Centro Municipal de Distrito Centro, un punto de la costa rosarina donde el tráfico fluvial forma parte del paisaje cotidiano. Quienes se encontraban en la zona ribereña en ese momento fueron testigos directos del impacto.

Lo que sumó tensión a la secuencia fue la presencia simultánea de un tercer actor: un buque carguero que, en el mismo instante del choque, pasó en paralelo a las dos embarcaciones por la margen del río que da hacia la ciudad.

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Por pocos segundos, tres embarcaciones de gran porte compartieron el mismo tramo del Paraná frente a la costa rosarina.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, ambas embarcaciones circulaban por el canal principal al momento del siniestro. El Ginga Bobcat tenía dirección aguas arriba, mientras que el HB Perseus se desplazaba aguas abajo. Las razones por las que no lograron evitar el impacto permanecen bajo investigación.

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Un buque que transportaba químicos chocó contra un barco petrolero en el puerto de Campana

Una de las embarcaciones transportaba combustibles y la otra productos químicos

El lunes pasado se dio una situación semejante en el Río Paraná, a la altura del kilómetro 96, cuando el buque químico Ginga Bobcat (bandera de Panamá) embistió la popa del petrolero Helios (bandera de Islas Marshall) en plena zona operativa del puerto de Campana, en territorio bonaerense, alrededor de las 17:30.

La colisión entre dos embarcaciones que transportaban cargas peligrosas —ácido sulfúrico por un lado, combustibles refinados por el otro— disparó los protocolos de emergencia en una de las vías fluviales más transitadas del comercio exterior argentino.

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Según informó Cuestión Entrerriana, el buque Ginga Bobcat se desplazaba a unos 16 kilómetros por hora cuando redujo su velocidad de forma abrupta hasta detenerse en el momento del impacto. Ese frenado brusco quedó registrado en los sistemas de monitoreo y se convirtió en uno de los datos centrales que analizan los peritos para reconstruir la secuencia del siniestro. El Helios, por su parte, se encontraba amarrado en el muelle.

El hecho de que la colisión haya ocurrido en un área donde las maniobras suelen estar estrictamente coordinadas entre los buques y el puerto intensificó las dudas sobre las causas del incidente. Además, el buque Atlantic Asphalt, que permanecía amarrado en la terminal, resultó afectado por una rozadura debido a la maniobra excesivamente cercana realizada, según supo Infobae.

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El Ginga Bobcat debió fondear de emergencia en el kilómetro 98 del río, fuera del canal principal de navegación, a la espera de que la agencia marítima despachara un remolcador para su asistencia, indicaron fuentes a este medio.

El Ginga Bobcat transportaba unas 10.300 toneladas de ácido sulfúrico con destino al complejo agroindustrial del Gran Rosario, mientras que el Helios operaba con combustibles refinados, entre ellos nafta y diésel. La combinación de esas sustancias elevó de inmediato el nivel de preocupación por un posible impacto ambiental sobre el río Paraná.

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A pesar de la magnitud del choque, ambas embarcaciones registraron daños por encima de la línea de flotación. Ese detalle fue determinante para evitar, al menos en principio, derrames al agua. Según informaron medios locales, las autoridades no detectaron filtraciones ni signos de contaminación en la zona del puerto hasta el momento del reporte, aunque el monitoreo permanece activo.