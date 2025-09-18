La Plata: murió el joven que perdió el control de su caballo y cayó en medio de la calle

Murió el joven que se había caído de un caballo y estaba internado por un golpe en la cabeza en La Plata

Lucas Ezequiel Aguilar, un joven platense de 18 años, falleció luego de permanecer varios días internado tras protagonizar un accidente mientras montaba a caballo en el barrio Hipódromo de La Plata.

El hecho ocurrió la semana pasada en la calle 38, entre Diagonal 80 y 120, cuando el muchacho perdió el control del animal que montaba y sufrió una caída con graves consecuencias.

El episodio se conoció después de que personal de la Comisaría La Plata Segunda respondiera a un aviso sobre una persona inconsciente en la vía pública. Al llegar, los agentes identificaron al joven accidentado como Lucas Aguilar, un vecino de la zona, tendido en el suelo con una herida cortante en la cabeza.

El joven había sufrido un traumatismo encefalocraneano grave y había sido sometido a cirugía de urgencia

Minutos más tarde, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al Hospital Rossi, donde recibió atención médica de urgencia.

De acuerdo con fuentes oficiales, testigos señalaron que el joven había partido montando el caballo, que por causas que todavía se investigan, se descontroló y comenzó a moverse bruscamente.

Uno de los testigos relató al medio platense El Día: “Por lo que sé, un vareador estaba arriba de su caballo, este se descontroló o algo, no sé qué le habrá pasado y salió corriendo, el hombre dio la cabeza contra un cartel y salió volando 20 metros y el caballo siguió corriendo y se chocó contra un árbol y se mató. El hombre fue llevado en ambulancia, estaba muy grave”.

El animal, tras la caída de Aguilar, siguió corriendo hasta impactar contra un árbol, perdiendo la vida a pocas cuadras del lugar. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el caballo circulaba a gran velocidad por la calle, imágenes que se pueden apreciar en el video que encabeza la nota. Las secuelas del siniestro fueron inmediatas tanto para el jinete como para el equino.

El caballo murió tras chocar contra un árbol luego del accidente en el barrio Hipódromo

Los familiares del joven fallecido detallaron a El Día que tras ser hospitalizado permaneció en terapia intensiva, con parálisis en parte del cuerpo y debió ser sometido a una cirugía de urgencia en la cabeza. Según supo Infobae, padeció un traumatismo encefalocraneano grave.

Tras una semana internado y pese a los esfuerzos médicos realizados primero en el Hospital Rossi y luego en el Hospital San Martín, donde fue derivado para más estudios médicos, se confirmó el deceso del joven.

Según indicaron fuentes del caso a este medio, el médico de guardia del segundo nosocomio informó que Aguilar se mantenía conectado a soporte vital por ser donante de órganos. La Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ) N° 10 tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “muerte por accidente”, y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El trágico desenlace conmocionó al barrio Hipódromo, donde la comunidad cercana lamentó la pérdida del adolescente de 18 años, que regularmente cabalgaba por la zona.

Tragedia en Cañuelas por una estampida de caballos

Una docente perdió la vida y otra persona sufrió heridas graves en abril pasado en el partido bonaerense de Cañuelas, cuando una estampida de caballos sueltos en la ruta provincial 6 originó un choque múltiple que tuvo consecuencias fatales.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00, frente al hotel y club de polo Puesto Viejo, a la altura del kilómetro 82 de la carretera.

El choque sucedió en una secuencia de hechos. El primer involucrado fue una camioneta Ford Ranger que viajaba rumbo a Cañuelas desde San Vicente y colisionó con una tropilla de caballos que cruzaba la ruta sin control. Seguidamente, una Toyota Hilux con patente LHW 197, que también provenía de Cañuelas, atropelló a otros dos animales.

La docente Virginia Liliana Fejula murió en el acto tras el impacto en la ruta provincial 6

Si bien los ocupantes de ambas camionetas no sufrieron lesiones, la colisión provocó que los caballos huyeran en dirección contraria, aumentando la peligrosidad en el tramo.

En ese escenario, la estampida desencadenó un nuevo desastre: un Seat Toledo que circulaba hacia San Vicente terminó impactando a los animales. En este vehículo iba como acompañante la maestra Virginia Liliana Fejula, de 55 años, quien murió en el acto, según indicó el diario InfoCañuelas.

El conductor del Seat Toledo, de 54 años, resultó gravemente herido y recibió asistencia en el Hospital Cuenca Alta. El lugar del siniestro presentaba imágenes estremecedoras, con nueve caballos muertos, autos destrozados y manchas de sangre sobre la calzada.

Fejula trabajaba como docente en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), situada en Brandsen.