Un alumno fue demorado por llevar un cuchillo dentro de su mochila a una escuela en Entre Ríos

Ocurrió en la Escuela Normal Superior Mariano Moreno de Concepción del Uruguay

La Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” de Concepción
La Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay en Entre Ríos donde un alumno fue demorado por llevar una cuchilla en su mochila (Google Maps)

La tranquilidad de la jornada escolar quedó interrumpida ayer miércoles en la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay.

Pasadas las 15:15 horas, la vicedirectora alertó a la Policía sobre la presencia de un alumno que tenía entre sus pertenencias un arma blanca. El aviso movilizó rápidamente a la Comisaría de Minoridad, que intervino en el establecimiento para controlar la situación y preservar la seguridad del alumnado.

Durante la inspección realizada por los efectivos, la directora confirmó que se trataba de un adolescente de 16 años, según informó el portal El Once.

El menor, que cursa sus estudios en la institución, fue identificado como portador de una cuchilla, que fue secuestrada por disposición de la fiscal auxiliar de turno. El procedimiento se desarrolló con la colaboración del equipo directivo y bajo la mirada atenta del personal, preocupado por el bienestar del resto de la comunidad educativa.

De acuerdo con el parte oficial, la intervención policial concluyó con la entrega inmediata del menor a su progenitor. Paralelamente, la fiscalía instruyó el secuestro del arma blanca como elemento central del expediente, y dispuso el inicio de una serie de medidas administrativas orientadas a prevenir episodios similares.

A partir de lo sucedido, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” activó un protocolo interno de actuación.

La autoridad fiscal pidió a la vicedirectora que formalice la denuncia correspondiente para documentar en sede judicial los hechos y dar paso a una investigación preventiva bajo la órbita de Minoridad.

El adolescente de 16 años
El adolescente de 16 años fue devuelto a sus progenitores

Un adolescente sacó un cuchillo en una escuela y lo apoyó en el cuello de una compañera

A mediados de este mes, un tenso episodio se vivió en una escuela secundaria de Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires, cuando una discusión entre dos estudiantes de segundo año culminó con uno de ellos presionando un cuchillo contra el cuello del otro dentro de un aula de la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri (ENSPA).

En uno de los videos difundidos en redes, de apenas 16 segundos, se observa cómo un adolescente amenaza a otro con un arma blanca en medio de una discusión por una gorra azul. Durante el forcejeo, el agresor rodea al otro con el brazo y coloca el cuchillo en su cuello. Finalmente, logra quitarle la gorra. Mientras tanto, los compañeros presencian la escena desde la puerta del aula, pero no intervienen.

En un segundo video el conflicto continúa con el atacante lanzando cuchillazos. El resto de los compañeros no reacciona y no se observa la presencia de adultos.

El joven agredido, identificado como Alexander, no sufrió heridas. Su padre, Carlos, aseguró que realizó una denuncia policial ayer, tras conocer las imágenes.

“Yo me entero por medio de WhatsApp, que me mandan una foto de Facebook. A posterior vine acá al colegio a hablar con docentes y la directora. Me dijeron que iban a hacer un acta citando al padre. Yo pensé en ese momento que solamente era una agresión física, pero después me pasaron el video en donde se ve el cuchillo”, relató, en diálogo con Todo Noticias, en la puerta del establecimiento ubicado en Avenida Manuel Belgrano 355.

De acuerdo con el padre de la víctima, los hechos ocurrieron el viernes, pero recién tomó conocimiento a partir de la viralización: “Mi hijo me dijo que ningún profesor, ninguna preceptora se acercó a él. Estaban solos prácticamente”.

Y añadió: “Lo que pasa es que mi hijo no juega con el muchacho. No tiene pleito con él. Este muchacho ya viene agrediendo a otros. Hay actas en el colegio de ese mismo compañero. El colegio dice que van a tomar cartas en el asunto y van a citar al padre. Hay alumnos que se han trasladado de este colegio por seguridad, por sus hijos”.

