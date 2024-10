Video: un adolescente sacó un cuchillo y lo apoyó en el cuello de un compañero en plena aula

un adolescente amenazó con un cuchillo en el cuello a otro en el colegio para que le devuelva una gorra

Un tenso episodio se vivió en los últimos días en una escuela secundaria de Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires, cuando una discusión entre dos estudiantes de segundo año culminó con uno de ellos presionando un cuchillo contra el cuello del otro. Los hechos sucedieron días atrás, pero salieron a la luz ayer, tras la viralización de las imágenes grabadas dentro de un aula de la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri (ENSPA).

En uno de los videos difundidos en redes, de apenas 16 segundos, se observa cómo un adolescente amenaza a otro con un arma blanca en medio de una discusión por una gorra azul. Durante el forcejeo, el agresor rodea al otro con el brazo y coloca el cuchillo en su cuello. Finalmente, logra quitarle la gorra. Mientras tanto, los compañeros presencian la escena desde la puerta del aula, pero no intervienen.

En un segundo video el conflicto continúa con el atacante lanzando cuchillazos. El resto de los compañeros no reacciona y no se observa la presencia de adultos.

El joven agredido, identificado como Alexander, no sufrió heridas. Su padre, Carlos, aseguró que realizó una denuncia policial ayer, tras conocer las imágenes.

“Yo me entero por medio de WhatsApp, que me mandan una foto de Facebook. A posterior vine acá al colegio a hablar con docentes y la directora. Me dijeron que iban a hacer un acta citando al padre. Yo pensé en ese momento que solamente era una agresión física, pero después me pasaron el video en donde se ve el cuchillo”, relató, en diálogo con Todo Noticias, en la puerta del establecimiento ubicado en Avenida Manuel Belgrano 355.

De acuerdo con el padre de la víctima, los hechos ocurrieron el viernes, pero recién tomó conocimiento a partir de la viralización: “Mi hijo me dijo que ningún profesor, ninguna preceptora se acercó a él. Estaban solos prácticamente”.

Y añadió: “Lo que pasa es que mi hijo no juega con el muchacho. No tiene pleito con él. Este muchacho ya viene agrediendo a otros. Hay actas en el colegio de ese mismo compañero. El colegio dice que van a tomar cartas en el asunto y van a citar al padre. Hay alumnos que se han trasladado de este colegio por seguridad, por sus hijos”.

Denuncian bullying contra una alumna discapacitada en una escuela de Córdoba.

Días atrás se dieron a conocer los reiterados casos de bullying que viene sufriendo una estudiante de 13 años del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) Nº 198 Martín Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, ante una llamativa pasividad de las autoridades.

La grave situación reportada en el centro educativo ubicado en Joaquín Camaño y Bazán, en el barrio Poeta Lugones de la capital provincial, salió a la luz a partir de los videos que algunos estudiantes compartieron en las redes sociales. Las imágenes en cuestión muestran la pesadilla de la que es víctima una alumna de 2° año, quien sufre agresiones físicas y todo tipo de burlas a diario.

“Se descubrió que un grupo de estudiantes del IPEM estuvieron haciendo bullying por bastantes meses a un grupo de chicos de 2° y 3° año con un grado de discapacidad”, explicó R., estudiante de 6° año del IPEM N° 198, en diálogo con Cba24n.

Junto a un compañero, el adolescente advirtió que estas agresiones ocurren “desde principios de año”, y al mismo tiempo denunció que “todos los directivos saben y nadie hace nada”.

“Subieron videos de una chica en forma de burla, mostrando cómo se la arrastraba por el piso, se la tiraba, se la levantaba, le arrojaban cosas. La bullyneaban tanto al punto que a la chica se la veía llorando y todo el grupo de alrededor suyo se cagaba de risa”, describió una de las grabaciones.

Una de las filmaciones muestra que, en uno de los pasillos de la escuela, y sin la presencia de docentes, un grupo de alumnas empuja, golpea y se burla de una niña que, indefensa, es sometida a todo tipo de maltratos.

“¡Pegale patadas! Hacela cagar, pegale”, se escucha decir a una de las agresoras en uno de los videos que circularon por las redes. Y no conforme, exclama: “¡Tirale de los pelos!”.

Otro de los videos expone el momento en el que una de las agresoras le exige a la víctima que se ponga una bolsa de nylon en la cabeza y baile para la cámara. “Perreá, amiga, perreá. Perreá la concha de tu madre”, dice con desprecio.