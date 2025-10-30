Murió el niño de 8 años al que se le cayó un arco de handball encima en Quilmes

El niño de 8 años sufrió traumatismo craneoencefálico y hemorragia intracraneal al caerle un arco en la cabeza en Quilmes

El Club Atlético Argentino de Quilmes informó este jueves la muerte de Benicio Farji, integrante del plantel de básquet infantil de la institución. El chico había sufrido heridas de gravedad el martes pasado, luego de que se le cayera un arco de handball en la cabeza.

A través de un comunicado oficial dirigido a sus asociados, el club expresó: “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio Farji. Q.E.P.D.”.

Además, indicaron que, en señal de duelo, se resolvió la suspensión de todas las actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive.

El desenlace de este trágico episodio conmocionó a la comunidad de Quilmes y generó un profundo pesar entre quienes conocían al joven deportista. Todo comenzó en la noche del martes, cuando un accidente ocurrido en una cancha polideportiva de Argentino de Quilmes alteró la rutina del barrio y encendió las alarmas entre padres y allegados.

Pasadas las 21, el niño de 8 años ingresó por la guardia del Hospital Isidoro Iriarte en estado crítico, con lesiones cuya gravedad quedó expuesta tras los primeros diagnósticos médicos.

Benicio, alumno del colegio Nazareth, participaba de una actividad grupal en las instalaciones de la entidad cuando ocurrió el accidente. Según testigos, uno de los chicos intentó treparse a un arco de handball. El elemento, al no encontrarse debidamente amurado al suelo, cedió y cayó sobre él, generando un impacto directo en la región occipital de la cabeza.

La fuerza del golpe desencadenó consecuencias severas: traumatismo craneoencefálico, hemorragia otorrinofaríngea y un episodio de paro cardiorrespiratorio que requirió intervención médica inmediata, según le indicaron a Infobae.

El niño fue sometido a estudios tomográficos, los cuales confirmaron la presencia de graves lesiones craneales y hemorragia intracraneal, complicaciones que condicionaron de entrada el pronóstico.

En un intento por estabilizarlo, el personal médico identificó además un cuadro abdominal agudo, por el cual fue necesaria una cirugía de urgencia. La intervención en el quirófano del hospital quilmeño resultó positiva, aunque el cuadro general del paciente seguía siendo de máxima gravedad.

Ante la complejidad del caso, los profesionales resolvieron derivar a Benicio al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce”, de Florencio Varela. El traslado se organizó mediante el Sistema Integrado de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, buscando ofrecer soporte vital y atención especializada.

Desde el ingreso al centro de alta complejidad, la evolución del niño se mantuvo bajo estricta observación. Información recabada por este medio daba cuenta de que Benicio permanecía internado con diagnóstico de muerte cerebral en esas horas.

El entorno familiar, la institución educativa y el club continuaron pendientes de la evolución hasta el desenlace fatal, que el club confirmó en la jornada de este jueves.

El antecedente cercano en Cipolletti

El accidente ocurrió cuando un arco de handball sin amurar cedió y cayó sobre el niño durante una actividad grupal

Hace algunas semanas, un trágico accidente ocurrió en Cipolletti, provincia de Río Negro, y terminó con la vida de un niño de 10 años perteneciente a las divisiones infantiles del club Pillmatún, mientras se encontraba en el predio de Isla Jordán, espacio habitual para los partidos del club.

El hecho se registró cerca de las 14.30, en una cancha auxiliar del club Municipal, en el marco de una jornada de la Liga Deportiva Confluencia en la que varias categorías se medían contra Experimental de Cinco Saltos.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el menor participaba del calentamiento antes del inicio del partido de la división Pre-Décima. Durante esa rutina, se colgó de un travesaño metálico que, aparentemente, no estaba asegurado al suelo. La estructura perdió estabilidad y se desplomó sobre él, impactándole en la cabeza.

El golpe tuvo consecuencias fatales. Aunque el equipo médico del predio realizó maniobras para reanimarlo y una ambulancia llegó rápidamente, no pudieron revertir el cuadro. El niño fue derivado al hospital Pedro Moguillansky, donde luego se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, familiares, personas cercanas y miembros del club acudieron conmovidos al hospital. Por su parte, Karina Álvarez, presidenta del club Pillmatún y al mismo tiempo titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, también se hizo presente y, visiblemente afectada, comunicó la muerte del pequeño.