Tragedia en Cipolletti: un nene de 10 años murió tras la caída de un arco en la Isla Jordán

El accidente ocurrió en una cancha auxiliar del club Municipal en la Isla Jordán en Cipolletti (Foto: Neuquén en Noticias)

Un trágico accidente ocurrido durante la tarde de este domingo en la ciudad de Cipolletti dejó como saldo la muerte de un nene de 10 años, jugador de las divisiones infantiles del club Pillmatún, mientras se encontraba en el predio deportivo de la Isla Jordán, donde la institución oficia de local.

El hecho sucedió alrededor de las 14.30, en una de las canchas auxiliares del club Municipal, durante la jornada de competencia de la Liga Deportiva Confluencia, que había convocado a diversas categorías para enfrentar a Experimental de Cinco Saltos.

De acuerdo con las primeras versiones, el menor se encontraba realizando movimientos previos al encuentro de la categoría Pre-Décima, cuando se colgó del travesaño de un arco. El marco metálico, aparentemente sin anclaje, se desplomó y lo golpeó en la cabeza.

El impacto fue contundente. Enfermeros de los clubes que estaban en el lugar intentaron reanimarlo mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, pero sus esfuerzos no dieron resultado. El chico fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Liga Deportiva Confluencia decidió suspender todos los partidos del domingo (Foto: De Pizarrón)

Frente a la noticia, familiares, allegados y miembros de la institución deportiva se acercaron al centro de salud con gestos de conmoción. La presidenta del club Pillmatún y titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez, se presentó en el hospital y, visiblemente afectada, confirmó el deceso del niño. “Falleció”, alcanzó a decir, según reportó el medio local LMCipolletti.

La tragedia provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y enlutó a toda la comunidad regional. Como muestra de respeto y duelo, la Liga Deportiva Confluencia suspendió todas las fechas programadas, sumándose al dolor de familiares, amigos y allegados del pequeño.

La Fiscalía provincial inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y solicitó la autopsia correspondiente. Según informó el Ministerio Público Fiscal, también se programó una reunión con los padres del niño y con las autoridades del club y de la liga para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

El comunicado que difundió el club en el que jugaba Santino López

Un chico de 13 años murió este sábado tras descompensarse durante un partido de fútbol realizado en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió en la cancha del Club Ilusión del Norte, donde el menor participaba en un encuentro entre esa institución y Club Social y Deportivo. En medio del juego, sufrió una repentina pérdida de conciencia.

De acuerdo con la información oficial brindada a Infobae, el adolescente, identificado como Santino López, fue asistido por una enfermera y trasladado por su madre en un intento de llegar rápidamente al hospital local. El personal médico confirmó que el deceso fue producto de un paro cardiorrespiratorio al momento de su ingreso al centro de salud.

Por disposición judicial, el caso quedó en manos de la Fiscalía de 9na. circunscripción de Deán Funes, a cargo de la doctora Analía Cepede, que coordina la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento.

Desde el club cordobés expresaron su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida”, señalaron.

Este mismo sábado, en Villa Dolores, un hombre de 57 años murió después de descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha local. El parte policial difundido por el hospital regional determinó que la víctima fue asistida por un servicio de emergencias que lo trasladó hasta el centro médico, donde fue constatado su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio. Las autoridades locales informaron que se mantienen abiertas las actuaciones para determinar más detalles sobre el episodio.