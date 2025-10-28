Parque Patricios: evacuaron dos escuelas y un edificio por el incendio de un taller mecánico

Incendio en un galpón de Parque Patricios 28-10-2025

Un incendio desatado este martes en un taller mecánico, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, provocó la evacuación de un total de 150 personas. El humo se puede visualizar desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro y, según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, el incidente dejó dos adultos de sexo masculino asistidos por personal médico en el lugar.

A su vez, confirmaron a este medio que el foco ígneo motivó la salida ordenada de al menos 50 personas entre adultos y menores en la Escuela N°2 Gutiérrez y 100 personas referidas a la Escuela normal 11, hallándose todos en condiciones de integridad física preservada. Simultáneamente, se dispuso la evacuación de una torre ubicada en La Rioja y Salcedo, sin que se hayan informado situaciones de pánico o desórdenes.

Imagen de la columna de humo en Parque Patricios

“Alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Todos están fuera de peligro” aseguraron.

En declaraciones recogidas por Infobae, fuentes médicas indicaron que 9 pacientes (3 femeninas y 6 masculinos) recibieron oxígeno y contención en el sitio del siniestro, sin necesidad de traslados hospitalarios. No hubo menores de edad ni gente de sexo femenino entre los afectados directos, según detalló el reporte entregado a este medio.

A su vez, desde el Ministerio de Seguridad porteño indicaron que el fuego afecta la planta baja del edificio, que también cuenta con un piso superior. Y agregaron: “Los bomberos trabajan también para evitar la propagación a una vivienda lindera”.

El operativo desplegó 19 móviles terrestres de respuesta a emergencias y cuatro unidades de bomberos que permanecen en la zona hasta la extinción total del fuego. Las causas del incendio aún no se encuentran definidas y las tareas de investigación se mantienen activas.

Noticia en desarrollo...