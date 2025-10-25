Sociedad

Trabajadores de un hospital de Ensenada encontraron un feto en la vereda: investigan el hecho

El caso quedó en manos de la UFI N° 7 de La Plata. Además del trabajo de médicos y peritos forenses, analizan realizar estudios de ADN

Guardar
La principal hipótesis vincula el
La principal hipótesis vincula el hallazgo con una joven que habría sufrido una descompensación durante una ILE en el hospital

Un episodio tan macabro como inesperado sacudió a la ciudad de Ensenada este sábado por la mañana, cuando personal del Hospital Horacio Cestino descubrió restos humanos en la vereda, junto a los desagües pluviales. El hallazgo movilizó de inmediato a las autoridades. El hallazgp se trata presuntamente de un feto y dio lugar a una investigación judicial y policial de gran despliegue.

El hecho se produjo en plena tormenta, un detalle que resultó clave. Trabajadores del establecimiento notaron la situación, alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad y notificaron a las autoridades judiciales, que tomaron cartas en el asunto.

Los equipos encargados de la investigación se abocaron no solo a la recolección de pruebas, sino que también analizaron las cámaras de seguridad para reconstruir cómo llegaron los restos a ese lugar exacto.

Según indicaron medios locales de La Plata, la principal hipótesis apunta a una joven que se encontraba dentro del hospital para someterse a una interrupción legal del embarazo (ILE). Según los datos disponibles, la paciente habría sufrido una descompensación en uno de los baños del establecimiento y allí se habría producido la expulsión del cuerpo.

Las versiones apuntan a que, en estado de shock, la joven habría accionado el mecanismo de descarga de agua. El feto, a raíz de la intensa cantidad de líquido que circuló por la cañería debido a la tormenta, habría terminado su trayecto en la intersección de la cloaca y el desagüe pluvial, desembocando finalmente en la vereda.

La escena fue preservada por personal policial, mientras médicos y peritos forenses recolectaban evidencia para determinar la edad gestacional y esclarecer las circunstancias del evento. Incluso se contempla la realización de estudios de ADN para confirmar las hipótesis presentadas por los investigadores, según indicó el medio local 0221.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó nuevas diligencias para precisar si existe vinculación entre los restos encontrados y alguna práctica reciente en el hospital, señaló El Día.

El episodio generó impacto tanto en los vecinos de Ensenada como en el personal de salud, quienes esperan nuevos avances en la causa mientras la investigación sigue en curso.

Un antecedente cercano en Córdoba

Un caso similar ocurrió en
Un caso similar ocurrió en Córdoba, donde hallaron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

Trabajadores dedicados a las tareas de limpieza en una unidad de Córdoba Coata alertaron a la Policía de Córdoba al encontrar un feto en el baño de un colectivo de larga distancia a principios de este mes. El incidente se registró en el barrio Virgen de Fátima de la capital provincial.

El colectivo en cuestión estaba en el depósito de la empresa, en la calle Vélez Sarsfield al 6600, donde regularmente permanece tras finalizar los recorridos para ser sometido a tareas de mantenimiento.

Al ingresar al baño del vehículo a primeras horas del día, el personal detectó el cuerpo y dio aviso inmediato al 911, lo que motivó la presencia policial y el comienzo de actuaciones judiciales, según lo informado oficialmente.

De acuerdo con lo difundido por El Doce TV, las fuerzas de seguridad realizaron una inspección inicial y confirmaron que el feto presentaba una longitud de 15 centímetros. Antes de llegar al depósito, el ómnibus había cubierto el trayecto entre la localidad de Arias, departamento Marcos Juárez, y la ciudad de Córdoba.

Con el propósito de esclarecer lo sucedido, agentes policiales examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la terminal de Córdoba y revisaron los registros de pasajeros.

Temas Relacionados

EnsenadaFetoLa PlataHospital Horacio CestinoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tristeza en un club de Junín que perdió el techo a causa del fuerte temporal: “Es una angustia”

Alrededor de 1200 chicos participan de distintas actividades en el Club Jorge Newbery. La destrucción fue total y el presidente espera la ayuda de los socios para la recuperación

Tristeza en un club de

Así son los sumideros de Rocas Coloradas, la zona de Chubut donde desaparecieron los jubilados

Un joven explorador de Comodoro Rivadavia mostró por dentro las cavidades subterráneas. Cómo sigue la búsqueda dos semanas de la desaparición de la pareja

Así son los sumideros de

El abogado de la familia de Lourdes dijo que la cantante de Bandana está “bien y acompañada”

Yamil Castro Bianchi dio detalles de cómo se recupera la artista y adelantó que planea encontrarse con ella el próximo lunes. Está contenida por sus amigas mientras su pareja sigue detenido por privación ilegítima de la libertad

El abogado de la familia

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

La impactante tormenta de esta madrugada dejó a un sector de la avenida General Paz bajo agua. Ya no rige más la alerta amarilla por precipitaciones y vientos en CABA y alrededores. Hasta cuando durará el mal tiempo en la Ciudad

Diluvió en el AMBA: cayeron

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Su nombre es Hugo Hermosa Vacaflor y fue detenido junto a varios cómplices hace casi un año. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento con prisión preventiva

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo llega el consumo a

Cómo llega el consumo a las elecciones y cuál es la expectativa para lo que queda del año

Qué dice sobre la ayuda de EEUU a la Argentina el think tank norteamericano que premió a Milei

Elecciones 2025: las listas completas de Tucumán de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

Tristeza en un club de Junín que perdió el techo a causa del fuerte temporal: “Es una angustia”

INFOBAE AMÉRICA
Trump condicionó un encuentro con

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

TELESHOW
Tini Stoessel anunció que hará

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”