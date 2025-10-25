Trabajadores de un hospital de Ensenada encontraron un feto en la vereda: investigan el hecho

La principal hipótesis vincula el hallazgo con una joven que habría sufrido una descompensación durante una ILE en el hospital

Un episodio tan macabro como inesperado sacudió a la ciudad de Ensenada este sábado por la mañana, cuando personal del Hospital Horacio Cestino descubrió restos humanos en la vereda, junto a los desagües pluviales. El hallazgo movilizó de inmediato a las autoridades. El hallazgp se trata presuntamente de un feto y dio lugar a una investigación judicial y policial de gran despliegue.

El hecho se produjo en plena tormenta, un detalle que resultó clave. Trabajadores del establecimiento notaron la situación, alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad y notificaron a las autoridades judiciales, que tomaron cartas en el asunto.

Los equipos encargados de la investigación se abocaron no solo a la recolección de pruebas, sino que también analizaron las cámaras de seguridad para reconstruir cómo llegaron los restos a ese lugar exacto.

Según indicaron medios locales de La Plata, la principal hipótesis apunta a una joven que se encontraba dentro del hospital para someterse a una interrupción legal del embarazo (ILE). Según los datos disponibles, la paciente habría sufrido una descompensación en uno de los baños del establecimiento y allí se habría producido la expulsión del cuerpo.

Las versiones apuntan a que, en estado de shock, la joven habría accionado el mecanismo de descarga de agua. El feto, a raíz de la intensa cantidad de líquido que circuló por la cañería debido a la tormenta, habría terminado su trayecto en la intersección de la cloaca y el desagüe pluvial, desembocando finalmente en la vereda.

La escena fue preservada por personal policial, mientras médicos y peritos forenses recolectaban evidencia para determinar la edad gestacional y esclarecer las circunstancias del evento. Incluso se contempla la realización de estudios de ADN para confirmar las hipótesis presentadas por los investigadores, según indicó el medio local 0221.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó nuevas diligencias para precisar si existe vinculación entre los restos encontrados y alguna práctica reciente en el hospital, señaló El Día.

El episodio generó impacto tanto en los vecinos de Ensenada como en el personal de salud, quienes esperan nuevos avances en la causa mientras la investigación sigue en curso.

Un antecedente cercano en Córdoba

Un caso similar ocurrió en Córdoba, donde hallaron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

Trabajadores dedicados a las tareas de limpieza en una unidad de Córdoba Coata alertaron a la Policía de Córdoba al encontrar un feto en el baño de un colectivo de larga distancia a principios de este mes. El incidente se registró en el barrio Virgen de Fátima de la capital provincial.

El colectivo en cuestión estaba en el depósito de la empresa, en la calle Vélez Sarsfield al 6600, donde regularmente permanece tras finalizar los recorridos para ser sometido a tareas de mantenimiento.

Al ingresar al baño del vehículo a primeras horas del día, el personal detectó el cuerpo y dio aviso inmediato al 911, lo que motivó la presencia policial y el comienzo de actuaciones judiciales, según lo informado oficialmente.

De acuerdo con lo difundido por El Doce TV, las fuerzas de seguridad realizaron una inspección inicial y confirmaron que el feto presentaba una longitud de 15 centímetros. Antes de llegar al depósito, el ómnibus había cubierto el trayecto entre la localidad de Arias, departamento Marcos Juárez, y la ciudad de Córdoba.

Con el propósito de esclarecer lo sucedido, agentes policiales examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la terminal de Córdoba y revisaron los registros de pasajeros.