Sociedad

Córdoba: encontraron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

El hallazgo lo hicieron empleados de limpieza, quienes alertaron a las autoridades. La Justicia se encuentra investigando para dar con la persona que lo desechó

El colectivo había completado un
El colectivo había completado un viaje desde Arias hasta la capital provincial antes del hallazgo

Empleados asignados a tareas de limpieza en una unidad de la empresa Córdoba Coata dieron aviso a la Policía de Córdoba tras encontrar un feto en el baño de un colectivo de larga distancia. Ahora, investigan el caso ocurrido este sábado por la mañana en el barrio Virgen de Fátima de la ciudad capital de la provincia.

La unidad se encontraba en el depósito de la empresa sobre la calle Vélez Sarsfield al 6600, donde recibe mantenimiento tras los viajes.

Los trabajadores, al ingresar en el sanitario del vehículo durante las primeras horas del día, observaron el cuerpo y alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911, lo que motivó la llegada de uniformados y el inicio de la investigación judicial, de acuerdo con la información oficial.

Según el medio local El Doce TV, las autoridades realizaron un primer relevamiento en el lugar y detallaron que el feto tiene un tamaño de 15 centímetros. El colectivo, según se precisó, había completado una ruta desde la localidad de Arias, en el departamento de Marcos Juárez, hasta la capital provincial, previo a estacionar en el depósito.

Hasta el momento no trascendió información sobre la identidad de la persona que habría dejado el feto en el sanitario durante el trayecto.

En busca de esclarecer las circunstancias del hecho, los efectivos policiales trabajan en el análisis de grabaciones de las cámaras de seguridad de la terminal de Córdoba, así como en la revisión del registro de pasajeros.

La investigación permanece abierta bajo disposición de la Justicia, que interviene para determinar responsabilidades y el origen del suceso.

Un antecedente similar en Catamarca

Un caso similar ocurrió meses
Un caso similar ocurrió meses atrás en Catamarca, donde hallaron a una bebé fallecida por hipotermia

A unos cuatro kilómetros del centro de la ciudad de Belén, en la provincia de Catamarca, una tarde marcada por el frío y bajo la amenaza constante de la ola polar que atravesaba gran parte del país, una vecina que cruzaba por la Ruta 40, cerca de la Cordillera de Los Andes, realizó un descubrimiento estremecedor: el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida yacía en la zona de un basural. Todo ocurrió meses atrás, alrededor de las 18, momento en el cual la testigo decidió dar aviso de inmediato a la Policía, desencadenando la intervención de las autoridades locales.

El personal policial y forense llegó al lugar tras la alerta, y mediante los primeros exámenes se corroboró que la infante había fallecido debido a una prolongada exposición al frío. El resultado preliminar de la autopsia detalló que la causa concreta fue una falla cardíaca atribuida a un cuadro de hipotermia, lo que da cuenta de las circunstancias extremas en que se hallaba la menor.

Esta información reforzó la sospecha de abandono que los investigadores barajaron desde el principio, al constatar que la víctima permaneció un tiempo considerable a la intemperie y sin ningún tipo de protección frente a las bajas temperaturas que afectaban a toda la región.

Expertos forenses y fuentes cercanas a la causa precisaron que, de haber contado con atención médica a tiempo, “la bebé habría podido salvarse”, subrayando la gravedad de lo sucedido. A partir de este elemento, la Fiscalía de Instrucción de Belén intensificó la recopilación de pruebas y la puesta en marcha de medidas destinadas a reconstruir no solo el contexto del hecho sino también las circunstancias que rodearon al parto y los posibles responsables del abandono.

El trabajo de los investigadores incluye la búsqueda activa de la persona gestante vinculada al caso y el análisis de la posible intervención de terceros en lo ocurrido. Por el momento, se ha dispuesto una revisión exhaustiva de registros y datos en hospitales y centros de salud cercanos, además de entrevistas en el entorno inmediato al sitio donde fue encontrado el cuerpo.

