Continúa la emergencia en Bahía Blanca tras un nuevo temporal: calles anegadas, sin clases y autos encajados

Bahía Blanca amaneció este jueves con lluvias persistentes y el cielo completamente cubierto. Las precipitaciones acumuladas hasta las 10 de la mañana oscilaron entre 30 y 37 milímetros, según informó el Municipio, que continúa monitoreando la situación de manera permanente. Si bien en la mayoría de los sectores el funcionamiento de los servicios fue normal, algunos barrios reportaron inconvenientes vinculados al ingreso de agua a los domicilios, calles anegadas y vehículos atascados.

En total, Defensa Civil recibió 13 llamados durante las primeras horas del día. Cinco de ellos fueron por ingreso de agua en viviendas: dos desde la calle, y los restantes por filtraciones en techos o desbordes cloacales. También hubo reportes por autos encajados en zonas de difícil drenaje y dos incidentes viales, aunque sin personas heridas.

Pese al panorama, el servicio de transporte público operó con normalidad. La única excepción fue el rondín de la línea 519A, que circula por Chañares y Bordeu, donde las condiciones de las calles obligaron a suspender parcialmente el recorrido. En tanto, la circulación de vehículos en el Paso Vanoli fue restringida como medida preventiva.

Desde el área de salud se comunicó que los servicios de primer nivel de atención funcionaron con normalidad, salvo en las unidades sanitarias de Rucci, Grünbein y San Dionisio, donde hubo dificultades para el ingreso debido al estado del entorno.

Mientras tanto, algunas escuelas tomaron la decisión de suspender las actividades por la tarde. Aunque la Dirección Provincial de Educación aclaró que cada comunidad educativa tiene la facultad de decidir si abre sus puertas o no, en función de la infraestructura edilicia y las condiciones del barrio.

Se trata de un nuevo fenómeno que afectó a la ciudad después de las trágicas inundaciones que dejaron a la mitad del municipio bajo el agua tras el desborde del Canal Maldonado.

Qué dice el SMN sobre el clima para las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para Bahía Blanca por tormentas que podrían ser localmente fuertes. Según el organismo, el área podría verse afectada por fenómenos de intensidad moderada a alta, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y eventual caída de granizo. En cuanto al volumen de lluvias, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros.

En este contexto, el Municipio recomendó a la población restringir la circulación en espacios públicos y recordó que, ante cualquier emergencia, se puede llamar al 109 o al 911.

La situación meteorológica volvió a poner en primer plano los problemas estructurales que arrastra la ciudad en materia de drenaje y planificación urbana.

En declaraciones a La Brújula 24, el jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro, se refirió a este punto al señalar que “hay barrios donde con obras públicas se pueden evitar los anegamientos, aunque otros están en zonas bajas que nunca debieron haberse habilitado”.

Calderaro también destacó que, tras las últimas inundaciones, el Municipio inició un estudio de cuencas y trabaja en la elaboración de un nuevo código de planeamiento urbano. “La idea es ordenar el crecimiento y que no dependa del azar ni del mercado inmobiliario”, afirmó durante una entrevista radial.

En paralelo, el funcionario cuestionó la falta de respuesta del Gobierno nacional luego de los temporales que afectaron a la ciudad. “Nos bajaron los fondos de reconstrucción de 200 mil millones a 100 mil, vetaron la ley de emergencia, no incluyeron las obras en el presupuesto y encima pretenden que paguemos los puentes”, señaló.

Además, advirtió que “dijeron que iban a destinar 26 mil millones de pesos para asistir a los comercios afectados, pero no llegó nada”.

La jornada cerró con un clima inestable y un pronóstico que, al menos por ahora, no ofrece señales claras de mejoría. Las autoridades locales insisten en mantener la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones oficiales.