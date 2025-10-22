Sociedad

Dos personas murieron en un accidente en el Acceso Oeste: trabajan peritos y bomberos

El accidente ocurrió en el kilómetro 42, en sentido a Luján, donde un camión estuvo involucrado y el tránsito permanece restringido, mientras los peritos investigan el origen del impacto fatal

Choque fatal en el Acceso
Choque fatal en el Acceso Oeste, donde dos personas fallecieron.

El tránsito en el Acceso Oeste, en el kilómetro 42 con sentido a Luján, permanece restringido por el trabajo de los equipos de emergencia, luego de un choque que dejó dos personas muertas. El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles en el tramo correspondiente al partido de Moreno, donde intervino un camión y una camioneta Nissan Frontier y las circunstancias continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

Según informó La Nación+, la camioneta blanca chocó por detrás al camión y volcó sobre la autopista, quedando completamente destrozada. Mientras que el camión culminó con el paragolpes dañado y con una rueda izquierda trasera descolocada.

Desde Autopistas del Oeste en redes sociales afirmaron que “equipos de seguridad vial, bomberos y peritos” están trabajando en el lugar para dar con las circunstancias del siniestro vial y para limpiar la cinta asfáltica, que sufrió el derrame de combustible y aceite. Mientras, la traza liberó los carriles principales y la obstrucción sólo alcanza a la banquina.

Ayer, un camión volcó y quedó lateralizado sobre el Acceso Oeste, en las primeras horas de la jornada. Y que dejó como saldo una persona herida de gravedad.

Las primeras informaciones señalaron que el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 41,5 del Acceso Oeste, a la altura de la salida hacia Reja Grande, en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El accidente provocó una reducción de la banquina y parte de la salida, lo que afectó la circulación vehicular. Autopistas del Oeste había informado a Infobae que la persona que resultó herida fue trasladada a un hospital de Moreno.

Hace poco más de un mes, la persecución de un automóvil que portaba patentes falsas terminó en un accidente en la bajada del peaje del Acceso Oeste a la altura de Castelar. El hecho ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en un video, mientras un motociclista aguardaba para cruzar la barrera.

La secuencia comenzó poco después de las 13, cuando un móvil de la Comisaría Quinta de Morón que patrullaba Villa Sarmiento intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 207 gris plata que circulaba sobre Rivera Indarte, entre Avenida Rivadavia y Vicente Casares. Los agentes advirtieron que las patentes no coincidían con el modelo y eran apócrifas según el reporte policial. Al acercarse, observaron que el conductor se encontraba solo, pero no lograron identificarlo porque el hombre aceleró para evitar el control.

A partir de ese momento, se inició una persecución que se extendió cerca de ocho kilómetros. El sospechoso escapó por diferentes calles y luego tomó la Autopista del Oeste en dirección a provincia, mientras otros patrulleros intentaban bloquear sus posibles rutas de huida.

El incidente concluyó en la bajada de avenida Santa Rosa, en la cabina del peaje, donde el automóvil derrapó y se cruzó en la entrada, quedando a muy poca distancia del motociclista. Tras detenerse, el conductor descendió por la puerta del acompañante y escapó corriendo. La policía no logró localizarlo.

El vehículo quedó abandonado en el sitio y fue secuestrado para su análisis pericial por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de los fiscales Fernando Capello y Pablo Masferrer. En el lugar se verificó que la numeración de chasis y motor había sido modificada y las patentes resultaban apócrifas. El auto permanece bajo investigación a fin de determinar su procedencia, en el marco de una causa por encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.

