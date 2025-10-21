Sociedad

Choque y vuelco frente al Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires: una mujer fue hospitalizada

Un accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde en la avenida Figueroa Alcorta al 3869, terminó con un Volkswagen Up volcado y una mujer de 48 años debió ser trasladada con politraumatismos varios

Un auto terminó volcado frente al Jardín Japonés, en el barrio porteño de Palermo, tras un choque en la avenida Presidente Figueroa Alcorta al 3869, en la Ciudad de Buenos Aires, este martes por la tarde.

El incidente ocurrió pasadas las 15.30, cuando, en medio del tránsito, un Peugeot 208 frenó de forma brusca y fue colisionado por detrás por un Volkswagen Up rojo, que a raíz del impacto quedó volcado sobre la calzada.

De acuerdo con fuentes del caso, el Peugeot 208 fue impactado en el guardabarros trasero izquierdo, sin presentar mayores daños. Sin embargo, el Volkswagen Up, conducido por una mujer de 48 años identificada como María, fue el vehículo que resultó con consecuencias más visibles: tras el choque, terminó dado vuelta, apoyado sobre uno de sus laterales.

La conductora de 48 años logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asistida por el SAME

El parte policial al que accedió este medio indica que la conductora del Up logró salir por sus propios medios. Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue derivada al Hospital Fernández por presentar politraumatismos varios. La atención estuvo a cargo del personal del SAME, que acudió al lugar luego del aviso emitido por los efectivos de la Dirección de Emergencias Policiales (DEP), quienes fueron los primeros en arribar.

El hecho generó demoras en el tránsito en uno de los tramos más transitados de la ciudad, justo frente al Jardín Japonés, a metros del cruce con la calle Casares. Al momento del siniestro, las condiciones climáticas eran óptimas y no se reportaron otros vehículos involucrados. La calzada fue liberada luego de que personal especializado retirara el auto volcado.

Por estas horas, los peritajes buscan determinar si hubo una falla mecánica, una distracción o alguna otra circunstancia que haya provocado la colisión y el posterior vuelco. Mientras tanto, la investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes.

Un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y los vecinos se robaron a los animales

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos se llevaron la carga

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco, y en cuestión de minutos la escena se transformó en un caos. Decenas de personas llegaron hasta el lugar del siniestro y comenzaron a llevarse la carga, sin importar si los animales estaban vivos o muertos.

El vehículo había partido desde la zona de Roberts, en el partido de Lincoln, y era conducido por un hombre oriundo de Ascensión, quien resultó con lesiones leves y fue asistido por personal del SAME y efectivos policiales.

La causa del accidente aún no fue determinada, aunque testigos señalaron que el rodado “mordió la banquina” y perdió el control. Finalmente, volcó a unos 15 metros de la calzada.

El camión quedó completamente destruido, con la jaula partida y los animales esparcidos por el terreno. Algunos cerdos deambulaban desorientados, otros permanecían inmóviles. Apenas se conoció la noticia del accidente, automovilistas que transitaban por la zona y vecinos de las inmediaciones comenzaron a acercarse.

En pocos minutos, también llegaron motociclistas, ciclistas y peatones. Cada uno tomó lo que pudo: algunos cargaban los animales a pie, otros los subían a carros o al baúl de sus autos.

Una vez desatada la situación, la prioridad fue evitar nuevos accidentes, ya que el movimiento constante de personas y vehículos representaba un riesgo latente.

Desde el lugar, el panorama era de absoluta desorganización. Solo tres policías estaban presentes al inicio del hecho. La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y preservar la seguridad, pero la cantidad de personas que ingresó al predio superó cualquier capacidad de control.

Según testigos, la escena se desbordó en cuestión de minutos. El tránsito en la Ruta 7 fue afectado, y las tareas de asistencia se dificultaron por la presencia constante de curiosos y saqueadores.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresPalermoChoquesJardín JaponésÚltimas noticias

