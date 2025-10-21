Sociedad

Ruta 7: un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y los vecinos se robaron a los animales

Tras el accidente, el chofer sufrió lesiones leves y mientras se recuperaba, varias personas se acercaron en sus vehículos al lugar para llevarse parte de lo que cargaba el vehículo

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos se llevaron la carga

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco, y en cuestión de minutos la escena se transformó en un caos. Decenas de personas llegaron hasta el lugar del siniestro y comenzaron a llevarse la carga, sin importar si los animales estaban vivos o muertos.

El vehículo había partido desde la zona de Roberts, en el partido de Lincoln, y era conducido por un hombre oriundo de Ascensión, quien resultó con lesiones leves y fue asistido por personal del SAME y efectivos policiales.

La causa del accidente aún no fue determinada, aunque testigos señalaron que el rodado “mordió la banquina” y perdió el control. Finalmente, volcó a unos 15 metros de la calzada.

El camión quedó completamente destruido, con la jaula partida y los animales esparcidos por el terreno. Algunos cerdos deambulaban desorientados, otros permanecían inmóviles. Apenas se conoció la noticia del accidente, automovilistas que transitaban por la zona y vecinos de las inmediaciones comenzaron a acercarse.

El vuelco del camión ocurrió
El vuelco del camión ocurrió a unos 15 metros de la calzada en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7

En pocos minutos, también llegaron motociclistas, ciclistas y peatones. Cada uno tomó lo que pudo: algunos cargaban los animales a pie, otros los subían a carros o al baúl de sus autos.

“Lo que resulta lamentable es que se trate de hambre. O simplemente de una cuestión casi bárbara en la que se ven conductas que rozan lo primitivo por la desesperación con que se actúa, incluso cuando se trata de animales, sin importar la especie”, escribió el medio Distrito Interior, que documentó el hecho con imágenes registradas por testigos.

En ese sentido, también plantearon que, una vez desatada la situación, la prioridad fue evitar nuevos accidentes, ya que el movimiento constante de personas y vehículos representaba un riesgo latente.

Tras el accidente, vecinos, motociclistas,
Tras el accidente, vecinos, motociclistas, ciclistas y peatones se acercaron para llevarse los cerdos

Desde el lugar, el panorama era de absoluta desorganización. Solo tres policías estaban presentes al inicio del hecho. La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y preservar la seguridad, pero la cantidad de personas que ingresó al predio superó cualquier capacidad de control.

Mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona, entre la conmoción y el descontrol, decenas de personas cargaban animales vivos y muertos.

Según testigos, la escena se desbordó en cuestión de minutos. El tránsito en la Ruta 7 fue afectado, y las tareas de asistencia se dificultaron por la presencia constante de curiosos y saqueadores.

La Policía Comunal intentó contener
La Policía Comunal intentó contener la situación pero la cantidad de personas impidió el control

Este tipo de situaciones no es nueva en las rutas argentinas. El fin de semana anterior, un hecho similar ocurrió en el kilómetro 72 de la Ruta Nacional 8, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde un camión que transportaba limones volcó y, minutos después, varias personas comenzaron a llevarse la mercadería que había quedado desparramada sobre el asfalto. En esa ocasión, el conductor fue trasladado al hospital y no hubo detalles sobre su estado de salud, pero la escena del saqueo quedó registrada por quienes pasaban por el lugar.

Otro caso ocurrió en Chubut, sobre la Ruta Nacional N° 40, cuando un camión que transportaba alimentos congelados volcó y el conductor, de 39 años, falleció en el acto. A pesar de la presencia de fuerzas de seguridad, los vecinos que llegaron primero se llevaron parte de la carga. “Lo más grave es que no respetaron la tragedia del momento. Había una persona fallecida y eso no les importó”, declaró el comisario general Andrés García en declaraciones a Radio Chubut, y aclaró que muchas de las personas involucradas llegaron en “vehículos de alta gama”.

En el caso de Chacabuco, el accidente dejó una postal que no tardó en viralizarse: un camión destruido, animales sueltos, personas cargando lo que podían y la policía intentando contener una situación que ya había sido desbordada. Según indicaron fuentes locales, el operativo de seguridad se centró en evitar un nuevo accidente en medio de un contexto que combinó desesperación, oportunismo y circulación incesante de vehículos.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer las causas del vuelco y determinar si la carga contaba con seguro. Hasta el momento, no se informó si hubo personas identificadas o detenidas por llevarse los animales.

