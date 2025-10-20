Sociedad

San Miguel: un conductor atropelló a un motociclista tras una discusión, intentó huir y lo atraparon

Una camioneta fue captada por las cámaras de seguridad del municipio durante su huida tras el incidente vial y el automovilista fue detenido minutos después por la Policía Municipal

Discutió con un motociclista, lo atropelló, quiso huir y lo atraparon

Un cruce de palabras en una esquina de la localidad de Muñiz, en el partido de San Miguel, terminó en un violento episodio que fue registrado por las cámaras de seguridad del municipio y denunciado en tiempo real por vecinos que presenciaron la escena.

Todo ocurrió el martes 7 de octubre por la tarde, cuando un automovilista atropelló deliberadamente a un motociclista tras una discusión y escapó del lugar sin asistirlo. La huida duró apenas unos minutos: gracias a la colaboración ciudadana y al monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM), el conductor fue detenido a pocas cuadras.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 en la intersección de Avenida León Gallardo y Madre Camila Rolón, en el barrio Muñiz Norte. El conductor de una Renault Duster blanca, identificado como J.E.M., protagonizó una discusión con un motociclista que realizaba un reparto. Instantes después, en una maniobra captada por una de las cámaras del municipio ubicada en Perón y Paso, la camioneta lo embistió y se dio a la fuga. Milagrosamente, el hombre que manejaba la moto cayó sobre el asfalto y, gracias a una rápida reacción de los otros automovilistas que venían del otro lado, no lo atropellaron.

El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la esquina de León Gallardo y Camila Rolón, en el barrio Muñiz Norte de San Miguel

El motociclista, D.F.E., cayó al asfalto. A los pocos segundos, testigos que observaron lo ocurrido enviaron mensajes a través de la plataforma “Ojos en Alerta”, un sistema que permite reportar emergencias vía WhatsApp. Cinco vecinos se comunicaron con el COM e informaron sobre el siniestro. En simultáneo, operadores del centro visualizaron la secuencia en vivo y comenzaron a seguir el recorrido del vehículo por las distintas cámaras distribuidas en la zona.

En cuestión de minutos, la Duster fue registrada en diferentes puntos del distrito: Perón y Conesa, Perón y Rodríguez Peña, Sarmiento y Tribulato, Tribulato y José María Paz, y en el Túnel Tribulato, hasta que finalmente fue interceptada en las calles Italia y Peluffo por un móvil policial. También intervinieron otros móviles y agentes de la Motorizada Centro.

D.F.E. fue atendido por una ambulancia del SAME, la cual lo trasladó consciente al Hospital Larcade con politraumatismos. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el joven expresó su intención de radicar la denuncia correspondiente.

El conductor fue llevado al Hospital Santa María para un precario médico y posteriormente trasladado a la Comisaría 1ª de San Miguel, donde quedó aprehendido. Sin embargo, horas más tarde fue liberado por la Justicia.

Taxistas y choferes de aplicaciones se pelearon a golpes en Aeroparque

Pelea entre taxistas y conductores de aplicaciones en Aeroparque

Un violento conflicto entre taxistas y choferes de aplicaciones se desató frente a la entrada de Aeroparque. La pelea, que fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, incluyó empujones, agresiones físicas y tensión mientras los autos intentaban cruzar en medio del tumulto. Según se observa en las imágenes difundidas, el intercambio se originó por la disputa de pasajeros y la organización en la distribución de las calles para recoger o dejar viajes.

De acuerdo con el video, el enfrentamiento se inició cuando un hombre, con la frase “Vamos enfrente a mano”, desafió a otro conductor, lo que desembocó en gritos y el primer empujón. Durante los minutos siguientes, varios de los presentes intentaron separarlos mientras algunos oficiales se vieron sobrepasados por el revuelo. Uno de los choferes cayó al suelo y desde esa posición lanzó una patada, mientras otro terminó con la camiseta desgarrada.

Los automovilistas que circulaban por el área hicieron sonar sus bocinas intentando avanzar por la avenida, a pesar de que la riña se trasladó al medio de la calle. El registro muestra la tensión creciente y evidencia la falta de intervención efectiva para evitar nuevos incidentes. Hacia el final de la grabación, cuando parecía que la situación se calmaba, un nuevo altercado reavivó la pelea, forzando nuevamente a quienes estaban cerca a intentar separarlos.

La grabación concluye con otra advertencia: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, lo que deja en evidencia la escalada de conflictividad.

