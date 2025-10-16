A tres meses del incendio en un depósito clandestino de La Plata, las pericias confirmaron por qué se produjo

El informe técnico identificó la reactancia de un plafón como el artefacto que inició el fuego en el sector oficinas (AG La Plata)

El incendio que consumió el edificio de Aloise Tecno en el centro de La Plata, que funcionaba como un depósito clandestino de electrodomésticos, encontró recientemente una respuesta oficial a la pregunta que mantuvo en vilo a la ciudad durante tres meses: qué fue lo que originó el fuego.

Las pericias determinaron que el fuego se inició por una falla eléctrica en una luminaria del sector oficinas. La revelación además pone el foco en el origen fortuito del siniestro, lo que podría dar un giro significativo a la causa.

El informe elaborado por la División Investigación de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA), reconstruye la cronología y el desarrollo del siniestro del 16 de julio pasado, cuando se produjo el derrumbe parcial del depósito de cuatro pisos perteneciente a Aloise Tecno.

La investigación descartó la hipótesis de incendio intencional y no halló indicios de dolo en el siniestro (AG La Plata)

De acuerdo con la información de 0221, los peritos detectaron que el epicentro del incendio se localizó en el plafón de una de las oficinas a la planta baja, aproximadamente a cuatro metros del acceso forzado sobre calle 48.

El Día, otro medio platense, detalló que uno de los elementos clave de la investigación policial fue un informe técnico de 65 fojas, acompañado de 62 fotografías, 23 croquis y varias pruebas visuales. El hallazgo central apunta a la reactancia -dispositivo que regula la tensión de las lámparas- instalada en el segundo plafón de iluminación del sector de oficinas.

El componente presentaba sulfatación y marcas de oxidación asociadas a una sobrecarga eléctrica. Cuando falló, el calor generado fundió los materiales plásticos del plafón, que cayeron y encendieron papeles dispuestos debajo. Así, la chispa se tradujo en llamas que rápidamente invadieron la oficina.

El recorrido del fuego dentro de las instalaciones cobró relevancia en la explicación pericial. La descripción, compartida por 0221, muestra cómo el incendio, en principio de área reducida, avanzó a los espacios superiores a través de mecanismos físicos fácilmente explicables.

Una vez que el humo y los gases calientes colapsaron sectores del cielorraso, las llamas accedieron al entretecho, alcanzando un depósito repleto de papeles que funcionaron como combustible añadido. Luego, la escalera interna de metal sirvió de canal principal para la propagación del fuego a los pisos altos, superando incluso barreras como la puerta de chapa del primer piso, sobre la cual solo se registraron leves rastros de hollín y derretimiento de envoltorios plásticos.

El expediente fue trasladado a la UFI Nº 12 de Delitos Culposos para evaluar posibles responsabilidades por negligencia (AG La Plata)

La narrativa técnica continúa con el punto de inflexión en los pisos superiores. En el segundo piso, tras franquear una puerta de reja sin obstáculo, las llamas se expandieron entre los electrodomésticos almacenados.

La cabina del montavehículos estacionada en el primer piso se comportó como tapón, impidiendo el descenso de las llamas, mientras que el hueco del elevador funcionó de chimenea vertical. El resultado inmediato fue una concentración de gases y calor que aceleró el proceso de derrumbe en los pisos superiores del inmueble, detalló 0221.

Así, la investigación descartó de momento la posibilidad de una intervención intencional y no detectó indicios de dolo a lo largo del proceso.

Como respuesta a estos avances, según El Día, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta resolvió trasladar el expediente a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 12 de Delitos Culposos, a cargo de Fernando Padovan.

El fuego causó el derrumbe parcial del edificio de cuatro pisos y afectó gravemente la estructura del inmueble (AG La Plata)

Allí se evalúan posibles responsabilidades relacionadas con la imprudencia, la negligencia y el cumplimiento de las normativas técnicas, luego de que la pericia oficial debilitó la hipótesis de la acción externa.

Los aspectos administrativos y el estado legal del edificio se suman como variables a considerar. El predio permanecía clausurado y sin habilitación municipal ni seguro vigente, pese a que la firma continuaba sus actividades. Este dato agrava el escenario sobre la gestión y seguridad del espacio afectado e insufla interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Mientras tanto, los pasos judiciales posteriores contemplan la reagrupación de la causa bajo la carátula de incendio o estrago culposo, a la espera de nuevos informes periciales, evaluaciones independientes y la eventual recopilación de documentos faltantes. El expediente se mantiene abierto a modificaciones en función de futuras pruebas o testimonios.