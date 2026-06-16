Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron tras el rally en Wall Street y subió el riesgo país

Wall Street operó mixto tras el récord del lunes.

Las acciones argentinas se reacomodaron a la baja este martes tras el feriado, dado el movimiento mixto de los mercados internacionales y un nuevo descenso de la cotización del petróleo, con el foco en las negociaciones de paz en Medio Oriente.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3%, en los 3.251.970 puntos. Los ADR y acciones argentinas negociados en dólares en Wall Street finalizaron con mayoría de bajas, encabezadas por Adecoagro (-8,9%), Satellogic (-8,2%), Edenor (-4,6%) y Cresud (-4%).

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El precio del petróleo Brent del Mar del Norte cayó 5,4% a USD 78,67 el barril con entrega en agosto, mientras que el crudo intermedio de Texas para julio bajó 6,1% a 65,80 dólares. El ADR de YPF descontó 3,4% a USD 50,80, mientras que Vista Energy ganó 1 por ciento.

“La jornada estuvo fuertemente marcada por el frente geopolítico y macroeconómico global. El principal catalizador del día sigue siendo la conversación al rededor del anuncio de un principio de acuerdo y memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, impulsado por la administración Trump, que incluye el alivio inmediato de sanciones y la reapertura del Estrecho de Ormuz para el flujo petrolero a partir de este próximo viernes, complementado discretamente por pactos de seguridad energética entre Catar e Irán. Esta noticia sigue desplomando el precio del crudo WTI, hoy se mantiene por debajo de los 76 dólares por barril”, sintetizó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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Los bonos soberanos -Bonares y Globales- avanzaron un 0,1% en promedio, para capitalizar parcialmente la suba de la cotización de la deuda argentina del lunes en Wall Street. El riesgo país argentino, no obstante, ganó siete unidades, a 430 puntos básicos, luego de haber marcado 422 puntos más temprano, un mínimo desde el 27 de abril de 2018 (419 puntos).

“La plaza argentina, en su regreso a la actividad tras el feriado local, asimiló de forma ordenada el nuevo escenario externo con tomas de ganancias lógicas en el equity y paridades firmes en la renta fija", comentó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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" El alivio en las presiones inflacionarias derivado de la baja energética fue el principal catalizador detrás del movimiento en tasas. En crédito corporativo, se comienza a alertar acumulación de riesgos en el mercado de bonos vinculados a infraestructura de inteligencia artificial", evaluaron los expertos de IEB.​

Carrera meteórica de SpaceX

Las acciones de SpaceX subieron por tercer día consecutivo desde su salida a cotización en Wall Street. Este martes avanzaron 4,8%, en los USD 211, para acumular una suba de 56,3% desde el viernes 12.

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SpaceX alcanzó a Amazon en capitalización bursátil y llegó a estar brevemente por encima de Microsoft, a medida que el valor de mercado del fabricante de cohetes se acercó por la mañana a los 3 billones de dólares.

En su máximo del martes de USD 225,64, SpaceX estaba valorada en aproximadamente 2,97 billones de dólares, lo que la sitúa solo por detrás de Nvidia, Alphabet y Apple entre las empresas públicas estadounidenses, según un análisis de Yahoo Finance en base a los datos de AlphaSpace.

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Al cierre, el market cap de SpaceX quedó apenas debajo del de Amazon: USD 2,642 billones contra USD 2,646 billones de la empresa de Jeff Bezos.

SpaceX confirmó este martes que adquirirá Anysphere, la empresa detrás de la herramienta de codificación de IA Cursor, por 60 mil millones de dólares.

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“La llegada de Space X al mercado hace que ahora sean 8 las Magníficas. Creemos que sigue siendo Google la acción más competa de ese pelotón. Próximamente llegan más acciones a la bolsa americana, como Antrophic y Open AI. Estas serán otra prueba de fuego para el mercado de la Inteligencia Artificial”, señaló el analista Salvador Di Stefano.

Subió el dólar

Con un relevante volumen de operaciones por USD 723,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una suba de 8,50 pesos o 0,6%, a 1.436,50 pesos. Asimismo, el BCRA compró en el spot 79 millones de dólares.

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El tipo de cambio oficial anota en junio un alza de 28,50 pesos o 2%, un ritmo de ascenso que le empieza a dar pelea a la inflación mensual.

“A medida que avanzó la rueda fue ganando terreno y operó durante buena parte de la jornada estabilizada en la zona de $1.433. Sin embargo, sobre el cierre volvió a afirmarse la demanda, permitiéndole extender la recuperación hasta finalizar en $1.436. El volumen operado totalizó USD 724 millones, el más elevado en lo que va de junio”, expresó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó una banda superior en los $1.785,41, lo que dejó al dólar mayorista a 348,91 pesos o 24,3% de ese límite teórico ara la flotación.

La cotización al público del dólar sumó cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.455 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un incremento de 25 pesos o 1,7% en junio.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.453,61 para la venta y $1.403,80 para la compra.

Más marcada fue la tendencia para el dólar blue, que ganó diez pesos o 0,7%, a $1.470, su nivel más alto desde el 29 de enero. El dólar informal asciende en junio 40 pesos o 2,8 por ciento.

Con alzas marginales, el dólar “contado con liquidación”, implícito en las cotizaciones de acciones y bonos argentinos que son negociados en simultáneo en la plaza local y el exterior, toca los $1.500, nivel que ya había alcanzado en el primer tramo de junio.