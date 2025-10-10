Sociedad

TAEDA festejó sus 20 años en La Rural y presentó un libro sobre las ventajas de usar IA en causas humanitarias

Al evento asistieron importantes políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial. Se entregaron tres distinciones

Guardar
Mario Montoto, presidente y fundador
Mario Montoto, presidente y fundador de TAEDA

TAEDA celebró sus primeros 20 años en La Rural junto a destacadas figuras de la política, el mundo empresarial y la sociedad civil, y presentó un libro sobre Inteligencia Artificial elaborado por profesionales del Laboratorio AI for Good de Microsoft. La editorial creada por Mario Montoto produce desde 2005 contenidos gráficos, editoriales y audiovisuales sobre temas vinculados al crecimiento regional, el medio ambiente, la energía, la defensa, la seguridad pública, la ciencia y la tecnología.

Hace 20 años TADEA nació de un sueño, no fue un pasatiempo sino la convicción de que en la región hacía falta un espacio para debatir en profundidad temas que no encontraban un lugar propio en la agenda pública”, dijo Montoto, su presidente y fundador, acompañado por Gustavo Gorriz, vice de la Fundación TAEDA y Director de la Editorial.

La velada, a la que asistieron figuras de la política local como el ministro Mario Lugones, el secretario de Turismo Daniel Scioli, el candidato bonaerense Diego Santilli, el referente de La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro y el gobernador de Chubut Ignacio Torres, comenzó con la presentación del libro Inteligencia Artificial para el bien.

Diego Santilli y Daniel Scioli
Diego Santilli y Daniel Scioli

La exposición estuvo a cargo de uno de sus autores, Juan Lavista Ferres, quien se desempeña como Científico Jefe de Datos de Microsoft. “La IA no solo puede cambiar el mundo sino hacerlo un lugar más justo y más humano”, explicó Lavista, y señaló que un gran problema es que las organizaciones gubernamentales no tienen la capacidad de contratar el talento humano que pueda desarrollar la IA en la esfera estatal.

La obra cuenta con un prólogo de Brad Smith, Vice Chair y presidente de Microsoft Corporation, y persigue el objetivo de funcionar como una hoja de ruta imprescindible para lograr un cambio social de alto impacto con IA.

Juan Lavista Ferres, Científico Jefe
Juan Lavista Ferres, Científico Jefe de Datos de Microsoft

Según explicó Lavista, su equipo de “AI for good” (IA para el bien) en Microsoft se especializa en la ciencia de datos y trabaja con expertos para solucionar problemas concretos comos las crisis humanitarias o los desastres naturales.

Lavista reveló que durante los últimos años de trabajo su equipo aprendió muchas “lecciones” respecto al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, que los algoritmos -incluso los más complejos- no tienen la capacidad de pensar como humanos. “Mucho de lo que se habla y se teme es más ficción que ciencia”, afirmó.

Por otro lado, planteó que los datos que alimentan los algoritmos de IA suelen tener sesgos que nos “engañan”. En ese sentido, enfatizó que la IA “es tan buena como los datos” y recomendó invertir principalmente en tener “buenos datos”. “Pero para algunos problemas la IA es la única herramienta que tenemos”, reflexionó.

Fray Jorge Bender
Fray Jorge Bender

Lavista recibió la primera distinción de la noche y fue seguido por el Fray Jorge Bender, un religioso de los Hermanos Franciscanos, que vive en una pequeña aldea de Mozambique, en África.

El padre Bender explicó cómo la conectividad, facilitada por TAEDA, le permitió impulsar el desarrollo local y la formación de los jóvenes. “Donde la migración antes era escape ahora los jóvenes encuentran futuro”, sintetizó el religioso.

La tercera distinción fue para el empresario Daniel Hadad, fundador de Infobae y promotor de la libertad de prensa en la región. “TAEDA tiene muchos méritos y cuando hablo de méritos pienso en quienes allí trabajan y en quien la pensó, Mario Montoto, uno de los amigos que la vida te regala cuando uno ya es más grande y de quien todavía sigo aprendiendo”.

Daniel Hadad en la celebración
Daniel Hadad en la celebración de los 20 años de TAEDA

Yo fui testigo hace como 20 años cuando Mario comentó que iba a hacer una revista que se llamaba DEF y un empresario le dijo que iba a durar tres números. Fueron siempre adelantados en una temática para pocos”, destacó.

En el auditorio principal de La Rural también estuvieron presentes el ex embajador Diego Guelar, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, el embajador de Israel Eyal Sela, el fiscal federal Carlos Stornelli, el jefe del Estado Mayor Conjunto Xavier Isaac y el economista Martín Redrado, entre otros.

Mario Montoto y el fiscal
Mario Montoto y el fiscal Carlos Stornelli

En su discurso de cierre, el fundador de TAEDA adelantó que ya están trabajando para la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 y también en un seminario sobre la temática de la Antártida y el Atlántico Sur. “Hace 20 años éramos los únicos que abordaban estos temas”, dijo.

Además, destacó los hitos del 2025 como la inauguración de la sede de la organización en Miami, Estados Unidos, y un acuerdo marco con la Organización de Estados Americanos (OEA) enfocado en el combate al crimen organizado.

El equipo de TAEDA festejó
El equipo de TAEDA festejó sus primeros 20 años de trabajo

Por otro lado, Montoto se mostró esperanzado en que el acuerdo de paz entre Israel y Hamas pueda permitir el regreso de todos los rehenes. “No olvidamos que hace dos años el grupo terrorista Hamas desató una barbarie inenarrable que condujo a esta situación. Nuestra publicación planteó que esto no era un ataque exclusivamente a Israel sino un ataque a la humanidad toda. Hoy rezamos para que nuestros hermanos puedan volver a sus hogares”, afirmó.

“Queremos seguir acompañando las discusiones realmente importantes con el mismo compromiso. Por eso los próximos 20 serán aún más apasionantes que los que dejamos atrás. Nunca debemos perder la capacidad de soñar. En eso los convoco a todos”, finalizó.

Temas Relacionados

TAEDALa RuralInteligencia Artificial para el bienDEF

Últimas Noticias

El narco peruano acusado de ser el dueño de la droga del triple crimen estuvo preso y salió libre por la pandemia del coronavirus

Alex Ydone Castillo, hoy prófugo de la Justicia y marcado por su novia, fue el foco de dos fallos de la Cámara federal luego de que Perú pidiera su extradición. Sin embargo, una serie de situaciones insólitas como un olvido de su gobierno lo mantuvieron suelto en el país

El narco peruano acusado de

Continúan los cambios en el centro de la Ciudad de Buenos Aires: la calle porteña que se modificó

La transformación iniciada sobre Viamonte sumó una nueva instancia, con una obra que busca agregar espacio peatonal y sectores verdes

Continúan los cambios en el

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

El Servicio Meteorológico advirtió sobre la formación de un ciclón extratropical que traerá lluvias intensas, vientos fuertes y posible granizo en varias regiones bonaerenses y CABA durante el fin de semana largo. También hay alertas en el interior del país

Hay alerta por una nueva

Video: detuvieron a un joven conductor que evitó un control de tránsito, embistió a un inspector y se escapó

El agente municipal permanece internado por múltiples lesiones, aunque fuera de peligro. El mensaje del intendente de Lincoln, donde sucedió el hecho

Video: detuvieron a un joven

Sorprendente accidente en Córdoba: un colectivo impactó contra un contenedor y una pasajera terminó herida

Aún se investiga si ocurrió por una falla mecánica o una maniobra brusca del chofer. La lesionada fue trasladada a un hospital para hacerse estudios

Sorprendente accidente en Córdoba: un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El narco peruano acusado de

El narco peruano acusado de ser el dueño de la droga del triple crimen estuvo preso y salió libre por la pandemia del coronavirus

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Un terremoto de magnitud 7,6

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Filipinas: las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de la isla

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

TELESHOW
Yami Safdie habló del hate

Yami Safdie habló del hate que recibe en redes y el trabajo que hace para superarlo: “Tengo mi terapia”

Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”