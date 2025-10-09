Sociedad

Murió el rabino Felipe Yafe, figura clave en derechos humanos y educación judía

Reconocido por su labor en la CONADEP y su rol como capellán en las Islas Malvinas, impulsó el diálogo interreligioso y la formación intelectual en Argentina y América Latina

La actividad académica de Yafe
La actividad académica de Yafe se extendió a universidades de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos

El rabino, académico y referente del judaísmo liberal en América Latina, Felipe Yafe, falleció a los 72 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el liderazgo comunitario, la docencia y la participación activa en momentos clave de la historia argentina.

Su legado se extendió más allá de los límites de la vida religiosa, abarcando la defensa de los derechos humanos y la formación intelectual de generaciones.

La impronta de Yafe quedó marcada en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en donde resultó decisivo para la articulación entre referentes religiosos y la lucha por la memoria y los derechos humanos en la democracia recuperada.

Según relató el propio Yafe al periodista Hernán Dobry para el libro Los rabinos de Malvinas, fue convocado por el rabino Marshall Meyer para integrarse a la delegación norte de la CONADEP en 1984, donde se dedicó a recibir testimonios de víctimas y familiares. “Me convocó el rabino Marshall Meyer para trabajar en la delegación norte de la CONADEP, recibiendo testimonios”, recordó sobre esa etapa.

Yafe fue capellán durante la
Yafe fue capellán durante la Guerra de las Malvinas

Su labor en la comisión, que se extendió hasta 1985, se desarrolló en un contexto en el que los vínculos entre religión, ética y memoria comenzaban a consolidarse en la escena pública argentina.

Su paso por Malvinas y legado académico

La experiencia de Yafe como capellán durante la Guerra de Malvinas en 1982 constituyó otro de los hitos de su vida. Se postuló voluntariamente para acompañar a los soldados judíos en el frente, enfrentando las duras condiciones del conflicto.

En su testimonio recogido por Dobry, describió el primer encuentro con los soldados: “Recuerdo que el primer día hacía mucho frío y al llegar al destacamento su comandante gritó a los soldados que los que eran judíos den un paso adelante. En ese momento se juntaron unas 30 personas”.

Durante su estadía, generó espacios de diálogo y contención emocional, donde el miedo a la muerte era un tema recurrente. “Casi inmediatamente se generó una catarata de voces de soldados que buscaban expresarse y contar sus experiencias a modo de desahogo. El miedo a la muerte era un tema recurrente dentro de estos espacios”, relató.

La participación de Yafe en
La participación de Yafe en la CONADEP

Además, visitó campamentos de heridos, brindando apoyo tanto a soldados judíos como a quienes no pertenecían a la colectividad. “Un coronel preguntó nuevamente quiénes de los soldados eran judíos. Solamente uno levantó la mano; sin embargo me permitieron visitar a otros soldados que no eran de nuestra colectividad”, narró sobre su labor en el frente.

En el ámbito comunitario, Yafe dirigió la Comunidad Bet Hilel entre 1991 y 2015, un período en el que consolidó un estilo de liderazgo basado en la formación religiosa, la reflexión intelectual y la sensibilidad social. Su gestión marcó la vida de distintas generaciones de judíos argentinos, combinando la transmisión de la tradición con una mirada crítica y moderna.

La formación académica de Yafe incluyó estudios en Jerusalén y Nueva York, donde obtuvo su doctorado en Biblia en el Jewish Theological Seminary of America en 1989.

Su vínculo con el Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer” fue central: ejerció como decano entre 1996 y 2003 y mantuvo una extensa trayectoria docente, impulsando una aproximación crítica a los textos bíblicos y promoviendo un enfoque contemporáneo de la tradición judía.

Este domingo a las 18:30
Este domingo a las 18:30 se recordará a Yafe en la Comunidad Bet Hilel, Aráoz 2854, CABA

La actividad académica de Yafe se extendió a universidades de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos, donde dictó clases y participó como profesor invitado en instituciones como la Universidad Hebraica de México, el Jewish Theological Seminary y la Universidad Maimónides durante las décadas de 1990 y 2000.

En el campo de la producción intelectual, Yafe publicó artículos en revistas especializadas y el libro Profetas, Reyes y Hacendados en la Época Bíblica, editado en Buenos Aires en 1997. Además, integró el Tribunal de Ética de la Comunidad Judeo-Argentina y dirigió varios institutos rabínicos de formación.

Con respecto a los homenajes que se harán hacia su persona, habrán dos instancias abiertas para recordarlo en familia y comunidad. Este sábado 11 de octubre, después de Shabat (20hs), en la casa donde Felipe vivió junto a su familia durante más de 30 años.

Por otro lado, el domingo 12 a las 18:30 se lo recordará en la Comunidad Bet Hilel, Aráoz 2854, CABA.

