Un violento choque frontal en la Ruta Provincial 51 terminó con un auto prendido fuego y hay tres heridos graves

Un Ford Falcon y un Chevrolet Meriva colisionaron de frente; uno de los vehículos se incendió (La Nueva)

Un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial N 51, en las primeras horas de este martes, dejó como saldo cinco personas heridas, tres de ellas en estado grave. El siniestro, registrado a la altura del kilómetro 718, en el partido de Bahía Blanca, involucra a un Ford Falcon verde metalizado y un Chevrolet Meriva. Por causas que aún no se han precisado, ambos vehículos chocaron de frente, lo que provocó que el Meriva terminara incendiado en la banquina contraria.

El Ford Falcon era conducido por un hombre identificado como R.R., de 40 años, quien viajaba solo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Penna debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo con el medio local La Nueva.

Por su parte, en el Chevrolet Meriva se movilizaban cuatro personas: el conductor, R.L., de 34 años, quien solo sufrió lesiones leves. Lo acompañaban dos mujeres, S.A., de 60, y S.T., de 83, ambas en estado grave, así como un tercer pasajero que fue identificado como J.M., de 63, con lesiones de menor consideración.

El siniestro dejó a tres personas en estado grave y movilizó a equipos de emergencia locales (La Nueva)

Los equipos de Servicio Siempre, Defensa Civil y efectivos del Destacamento de Seguridad Vial acudieron de inmediato al lugar del hecho. La Ruta 51 fue cortada preventivamente para permitir el operativo de socorro y la posterior labor de los peritos de la Policía Científica. Las autoridades mantuvieron interrumpida la circulación hasta que finalizaron las tareas de los equipos de emergencia, que se extendieron por varias horas.

Los motivos de la colisión no fueron confirmados y continúan bajo investigación. Entre las consecuencias inmediatas del choque, se reportó la pérdida del sistema de GNC en el Falcon, mientras que el incendio del Meriva requirió la intervención de los bomberos.

Otro accidente en la misma ruta

Un accidente de tránsito en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51 provocó la muerte de dos personas de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14. Ambos se desplazaban en un vehículo que, durante la madrugada, chocó contra un camión. Luego del impacto, el automóvil ardió por completo y madre e hijo quedaron atrapados dentro, falleciendo en el acto. El accidente ocurrió el mes pasado.

El siniestro ocurrió poco antes de las seis de la mañana en la Curva de Sarachu, dentro del partido bonaerense de Laprida. Dentro del auto iban tres personas: madre, padre e hijo.

Otro accidente fatal en la Ruta 51 dejó dos muertos y un herido grave el mes pasado

El único sobreviviente que consiguió salir sin ayuda fue Ariel Gastón Asspel, de 50 años y conductor del automóvil. Fue trasladado con urgencia al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz, donde permanece internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

El camión implicado, conducido por José Federico Fernández, de 55 años, no registró heridos.

Al llegar las autoridades, los Bomberos Voluntarios de Laprida, junto con personal del Destacamento San Jorge, agentes de Seguridad Vial y peritos de la Policía Científica de Azul, encontraron el automóvil envuelto en llamas. El trabajo para extinguir el fuego se prolongó durante varios minutos.

Una vez sofocado el incendio se constató el fallecimiento de los dos ocupantes dentro del habitáculo. La Ruta 51 permaneció cerrado al tránsito hasta después de las ocho de la mañana, instante en que se restableció la circulación.

Los peritos realizaron tareas en el lugar durante horas para esclarecer las causas del accidente. Aún no se ha comunicado oficialmente cuál de los vehículos habría cruzado de carril, ni si la visibilidad o el estado de la calzada intervinieron en la colisión.