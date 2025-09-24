Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

El auto se incendió tras el choque en la Ruta 51 dejando a dos de sus ocupantes atrapados dentro

Un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 51, en el kilómetro 518, dejó como saldo la muerte de dos personas oriundas de Bahía Blanca. Se trata de Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14, quienes viajaban en un automóvil que impactó contra un camión en las primeras horas del lunes. Tras la colisión, el vehículo menor se incendió por completo. Ambos quedaron atrapados y murieron calcinados en el lugar.

El siniestro tuvo lugar minutos antes de las seis de la mañana en una zona conocida como la Curva de Sarachu, en jurisdicción del partido bonaerense de Laprida. En el vehículo viajaban tres personas: madre, padre e hijo.

La única persona que logró salir por sus propios medios fue Ariel Gastón Asspel, de 50 años, quien conducía el auto y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El camión involucrado era conducido por José Federico Fernández, de 55 años, quien resultó ileso.

El accidente ocurrió en la Curva de Sarachu en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51 en Laprida

Al llegar al lugar del hecho, personal de Bomberos Voluntarios de Laprida, junto con efectivos del Destacamento San Jorge, agentes de Seguridad Vial y peritos de la Policía Científica de Azul, constataron que el auto siniestrado se encontraba envuelto en llamas. Las tareas de extinción se extendieron durante varios minutos.

Una vez controlado el fuego, se confirmó que dos de los ocupantes habían fallecido dentro del habitáculo. La Ruta 51 estuvo completamente cortada hasta pasadas las ocho de la mañana, momento en el que se restableció la circulación.

Los peritos trabajaron durante varias horas en la escena para determinar las circunstancias que derivaron en el impacto. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál de los vehículos habría invadido el carril contrario ni si las condiciones de visibilidad o la calzada influyeron en la maniobra.

Lo que sí se confirmó es que el auto quedó completamente destruido tras incendiarse y que el conductor del camión no presentó lesiones.

Ariel Gastón Asspel logró salir del auto por sus propios medios y fue trasladado al hospital con heridas graves (Fotos: La Brujula 24)

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo de Bahía Blanca, ya que Joaquín Asspel Grill era jugador del Club Bahiense del Norte, en la categoría U15. En señal de duelo, el club decidió cerrar sus instalaciones por 24 horas.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, expresaron: “Con profundo dolor informamos el fallecimiento en un accidente de tránsito de nuestro jugador Joaquín Asspel Grill, de la categoría U15, mientras viajaba con su familia en la Ruta Provincial 51. Acompañamos y abrazamos fuerte a sus seres queridos en este doloroso momento”.

La Asociación Bahiense de Básquetbol también manifestó su acompañamiento a la institución y a los allegados del joven deportista.

A través de una publicación oficial, señalaron: “La Asociación Bahiense de Básquet acompaña al Club Bahiense del Norte en este difícil momento de duelo. Nos unimos al dolor de toda su comunidad deportiva y hacemos llegar nuestro apoyo a familiares, allegados y amigos”.

Joaquín Asspel Grill tenía 14 años y jugaba en la categoría U15 del Club Bahiense del Norte

Las víctimas fatales fueron identificadas recién pasado el mediodía, luego de que se completaran las pericias correspondientes para confirmar sus identidades. Según detallaron fuentes policiales a medios locales, las tareas de reconocimiento se vieron demoradas debido al estado en el que quedaron los cuerpos tras el incendio.

De acuerdo con lo informado por La Brújula 24, el automóvil involucrado en el siniestro era conducido por el padre de Joaquín, quien permanece en estado crítico. El joven deportista y su madre viajaban como acompañantes al momento del impacto.

El operativo de asistencia y contención en la escena del accidente incluyó el despliegue de dos unidades de los Bomberos Voluntarios de Laprida, personal médico del Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz y peritos de la Policía Científica que llegaron desde Azul. El tramo de la ruta donde ocurrió el siniestro es conocido por su peligrosidad, aunque por el momento no se atribuyeron responsabilidades.