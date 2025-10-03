Se desplomó un ascensor desde el noveno piso en Palermo y diez jóvenes quedaron atrapados

Las diez víctimas fueron trasladadas, tras sufrir politraumatismos

Esta madrugada, un llamado de alerta generó el despliegue de 11 ambulancias y una unidad de triage del SAME hacia un edificio del barrio porteño de Palermo, donde un ascensor se desplomó desde el noveno piso. Tras un operativo de rescate, diez jóvenes habían quedado atrapados en su interior.

El hecho ocurrió cerca de las 01:35 horas en una propiedad ubicada sobre la calle Arévalo 2700. Luego de que los servicios de emergencia arribaran al lugar, se encontraron con un ascensor que se había caído desde el noveno piso hasta la planta baja.

Según las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, en el interior del elevador se encontraban diez jóvenes atrapados, entre ellos, seis mujeres y cuatro varones, todos de entre 17 y 20 años. Fue así que el personal del SAME asistió a los afectados, quienes presentaban politraumatismos.

Entre los heridos, las autoridades confirmaron que una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada. Asimismo, indicaron que los pacientes fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.

El hecho será investigado por la Comisaría 14 B

Simultáneamente, varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para facilitar las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor. Para las 02:40 horas, los equipos continuaban con los trabajos en el lugar. La comisaría 14 B quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente.

Montaron un gran operativo luego de que se desatara un incendio en una galería de compras de Retiro

La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores tras el incendio que se desató en la Galería Libertad, un edificio de once pisos con planta baja comercial ubicado en el barrio porteño de Retiro, sobre la calle Libertad al 1100.

El siniestro, que se produjo pasado el mediodía del 30 de septiembre, obligó a desplegar un operativo de los Bomberos de la Ciudad, que lograron apagar las llamas con celeridad. No obstante, el hecho derivó en la asistencia médica de tres personas, de las cuales ninguna de ellas sufrió lesiones de gravedad.

Después de que recibieran un aviso de incendio, los bomberos se movilizaron hacia el lugar y detectaron presencia de humo en el establecimiento. Esta situación motivó la utilización inmediata de una línea de 38 mm en la planta baja, debido a que descubrieron que el humo provenía del cielorraso de la galería comercial. En consecuencia, los efectivos realizaron inspecciones minuciosas en todos los pisos del edificio, con el fin de descartar la propagación del fuego en el resto de la estructura.

El fuego se había originado en un local tapiado

De esta manera, descubrieron que el foco del incendio se localizó en el local número 5 de la Galería Libertad, un comercio de indumentaria que permanecía cerrado y cuyas puertas estaban tapiadas con placas de durlock.

Esta circunstancia dificultó el acceso de los bomberos, quienes se vieron obligados a romper las placas para ingresar al interior del comercio. Una vez dentro, observaron que el fuego se había propagado sobre varias prendas. Además, se había extendido sobre una superficie de alrededor de 1,5 metros cuadrados y con una altura de medio metro, que se situaba a un metro del acceso en el lateral izquierdo del negocio.

Por medio de la utilización de una línea de 38 mm, el personal de emergencias logró controlar el incendio. Posteriormente, informaron que tuvieron que sumar un forzador de aire, el cual sirvió para ventilar el sector afectado y eliminar el humo remanente en la galería.

Como resultado del incidente, dos hombres y una mujer recibieron asistencia médica por síntomas compatibles con principio de intoxicación. Sin embargo, confirmaron que ninguno de ellos estaba bajo riesgo de vida.