Sociedad

Mendoza impulsa multas de hasta $2 millones a las familias de niños que cometan bullying escolar

Después del grave incidente de una nena que se atrincheró con un arma, el gobierno provincial presentó un proyecto de reforma del código contravencional que sanciona las agresiones y maltratos en los colegios

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que modifica el Código de Contravenciones para incorporar sanciones económicas dirigidas a combatir el acoso escolar, también conocido como bullying, y responsabilizar a los padres, madres y tutores por las acciones de sus hijos.

Así lo informó el área educativa del gobernador Alfredo Cornejo (UCR). La propuesta contempla establecer multas económicas de hasta $2.100.000, y un máximo de 50 días de trabajo comunitario como penalización para los adultos responsables que no acompañen ni intervengan en la corrección de las conductas violentas de los menores a su cargo.

La normativa busca involucrar activamente a las familias en la prevención, abordaje y reparación de episodios de violencia escolar. Y se oficializa poco después del grave incidente de la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, cuando una adolescente de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas.

El anuncio estuvo acompañado de la presentación de un nuevo Protocolo de Actuación destinado a las instituciones educativas de la provincia. La hoja de ruta, que fue actualizada para dar respuesta a la problemática creciente de acoso entre estudiantes, dispone un procedimiento detallado que deben seguir directivos, docentes y equipos técnicos frente a sospechas o denuncias de bullying.

Una estudiante disparó en una escuela de Mendoza 3

Entre los ejes principales figura la identificación precoz de los casos, el registro de los hechos, la comunicación inmediata con las familias involucradas, la elaboración e implementación de un plan de acción urgente, el seguimiento durante el proceso y el cierre formal de cada situación registrada.

Además, se precisan criterios para evaluar la gravedad de cada caso, así como los mecanismos para derivar a los estudiantes implicados a equipos intervinientes, organismos de protección de derechos de la infancia y la Justicia provincial, según corresponda.

Acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, ingresó el proyecto por mesa de entradas.

El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, señaló García Zalazar.

El ministro de Educación, Tadeo
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó el proyecot junto a la vicegobernadora, Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi

Para ello, además de las sanciones formales, el proyecto prevé la convocatoria obligatoria de los adultos responsables a instancias de mediación y talleres de parentalidad, que funcionarán como espacios de reflexión conjunta y aprendizaje, orientados a desactivar patrones de agresión y evitar reincidencias.

El abordaje integral se estructura en tres niveles: prevención, intervención inmediata y posvención.

Por un lado, la normativa impulsa la construcción de una cultura escolar basada en la convivencia pacífica e impulsa actividades regulares de sensibilización para los estudiantes. Por otro lado, el protocolo protege a las víctimas asegurando una intervención rápida y efectiva y, al mismo tiempo, diseña estrategias para trabajar con los agresores desde la perspectiva de la reparación y el aprendizaje, evitando la estigmatización.

Todos estos pasos se desarrollan bajo el principio de que la corresponsabilidad familiar es indispensable para erradicar el acoso.

El proyecto surge tras incidentes
El proyecto surge tras incidentes relevantes, como el caso de la adolescente armada en una escuela de La Paz

Este conjunto de acciones coinciden ante una saga de graves episodios ocurridos en las escuelas de violencia escolar en Mendoza.

Uno de los hechos de mayor resonancia fue el 10 de septiembre, cuando una niña de 14 años se atrincheró con un arma y realizó algunos disparos. Los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo a los relatos, la joven habría pasado por el baño antes de salir con el arma y apuntó contra algunos compañeros. Poco después, en un secundario de Guaymallén, otra estudiante llevó una réplica de arma a su escuela y volvió a causar alarma.

La problemática ya tuvo repercusiones judiciales y sanciones contra Mendoza. En junio, un fallo inédito de la justicia provincial condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) local al pago de una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

La decisión, firmada por la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2, estableció un precedente en cuanto a la responsabilidad estatal en la protección ante el acoso escolar y destacó el deber de las instituciones educativas de actuar con eficiencia para salvaguardar el interés superior del menor.

Temas Relacionados

BullyingAcoso escolarMendozaSancionesEducaciónFamiliasProtocolo escolarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple choque en la General Paz: hay al menos un herido

Ocurrió a la altura de Lope de Vega. Descendió un helicóptero del SAME

Triple choque en la General

El pronóstico para el fin de semana: nubosidad, calor y posibles lluvias en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se mantienen alertas amarillas en el sur por precipitaciones y fuertes vientos

El pronóstico para el fin

Triple femicidio narco, en vivo: ocho policías argentinos viajarán a Perú para buscar al principal ladero de Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano, apuntado como el autor intelectual de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y Matías Ozorio, su mano derecha, fueron detenidos este martes en suelo peruano. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados hace una semana, enterrados en una casa de Florencio Varela

Triple femicidio narco, en vivo:

Dos policías de Rosario fueron detenidos por un violento asalto en una fábrica de plásticos

Uno es un subinspector del Comando Radioeléctrico y el otro es agente de Asuntos Internos. Ambos fueron aprehendidos por pedido de la fiscal Karina Bartocci, que los investiga por el robo de 19 millones de pesos de un local ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria

Dos policías de Rosario fueron

Crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba: los acusados enfrentarán un juicio oral tras rechazar un acuerdo

La defensa de uno de los acusados rechazó un juicio abreviado. La víctima murió en 2024 en su casa de Córdoba. Los delincuentes, entre ellos un menor, le dispararon para robarle la moto

Crimen de Sebastián Villarreal en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

Triple choque en la General Paz: hay al menos un herido

El pronóstico para el fin de semana: nubosidad, calor y posibles lluvias en el AMBA

Aerolíneas Argentinas anunció un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país

Triple femicidio narco, en vivo: ocho policías argentinos viajarán a Perú para buscar al principal ladero de Pequeño J

INFOBAE AMÉRICA
El dólar sigue planchado en

El dólar sigue planchado en Uruguay: exportadores alertan por posible fuga de empresas de servicios

El Papa León XIV habló del aborto y dijo lo que realmente significa ser “provida”

Uruguay reconsidera aplicación del impuesto mínimo global tras críticas de empresarios y la oposición

Asesinó a una profesora, se operó el rostro para no ser reconocido y escribió un libro sobre cómo logró fugarse

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

TELESHOW
El cruce entre Mario Pergolini

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero