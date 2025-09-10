Crimen y Justicia

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

Ocurrió en el departamento de La Paz. La adolescente tiene 14 años. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo

Guardar

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire. Según señalaron fuentes policiales a Infobae, la alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. No se reportaron heridos.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.

La joven ingresando a la
La joven ingresando a la escuela

La menor cursa en 2º año de secundaria. Según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su padre.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien está en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma.

Asimismo, se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cerca de las 11.30, los especialistas del GRIS y la fiscal habían comenzado una mediación con la adolescente. Según señalaron a este medio, trataban de negociar con la adolescente para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida.

Según testigos recabados por medios locales, la menor habría dicho que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Desde el ministerio de Seguridad de Mendoza, por su parte, solicitaron a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”. En un comunicado oficial advirtió sobre la importancia de extremar los cuidados y evitar interferencias externas que pudieran agravar la situación.

La escuela donde ocurrió el
La escuela donde ocurrió el hecho

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, comunicaron.

Y agregaron: “Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”.

El video donde se ve a la joven armada

Tras el episodio, se comenzó a difundir en redes sociales un video donde se ve a la adolescente caminando armada en la escuela.

Las grabaciones habrían sido realizadas desde la ventana de una de las aulas, cuya vista da al patio. Es allí donde hasta pasadas las 12:20 del mediodía la adolescente se encontraba atrincherada mientras las autoridades intentaban negociar con ella para que entregue el arma.

Según señaló Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, la mayoría de los chicos evacuados de la escuela fueron atendidos por nerviosismo y para el mediodía ya habían sido retirados por sus padres.

Sus propios compañeros, al describir a la joven, la describieron como una niña muy callada, con pocas amigas, y que en los últimos días se la había visto angustiada e incluso llorando.

Temas Relacionados

MendozaEscuelaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Videos: así fue el momento en el que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza

Las imágenes fueron tomadas desde un aula, con chicos dentro, y desde el interior del colegio Marcelino Blanco de La Paz. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30, tras el primer recreo. La escena cuando ingresó la Policía

Videos: así fue el momento

El drama de una fábrica de zapatos de La Matanza: los asaltaron y sufrieron un robo de boqueteros en poco más de un mes

Ocurrió en la localidad de Tapiales. El desgarrador relato del dueño

El drama de una fábrica

Convocaron a la audiencia preliminar del jury contra Julieta Makintach: cuándo y cómo será

Se trata del paso previo al inicio del proceso donde se determinará si la jueza del caso Maradona será o no destituida de su cargo. Días atrás habían aceptado las acusaciones en su contra

Convocaron a la audiencia preliminar

Video: lo emboscaron para robarle la moto, no se resistió pero igual le dispararon en el estómago

Ocurrió en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. El joven, de 20 años, había comprado el vehículo hace menos de un mes y los ladrones lo llamaron para pedirle un rescate

Video: lo emboscaron para robarle

Buscan al capo detrás de los 500 kilos de cocaína hallados en un torno: la pista en España y la sospecha de los investigadores

La Justicia en lo penal económico, la PROCUNAR y la PFA quieren dar con los verdaderos cerebros de la maniobra que exportó media tonelada de droga desde Perú hasta España, a través de Villa Soldati y la Isla Maciel. Los comerciantes prestanombres, el curioso cajero y quiénes son los cuatro detenidos en territorio ibérico

Buscan al capo detrás de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dijo el gobierno bonaerense

Qué dijo el gobierno bonaerense sobre la retención de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires

Milei reunió a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

El mapa global de la obesidad infantil: por primera vez hay más niños con sobrepeso que desnutridos, según Unicef

Videos: así fue el momento en el que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza

Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump habló sobre la

Donald Trump habló sobre la incursión de drones rusos en Polonia: “¿Violaron su espacio aéreo? ¡Allá vamos!”

Suecia anunció que bajará la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para frenar la violencia juvenil

¿Podrá Estados Unidos destruir al crimen organizado transnacional en el Hemisferio Occidental?

El secretario general de la OTAN dijo que se defenderá “cada centímetro de territorio” de Polonia tras la incursión de drones rusos

La violencia política se desata en Nepal: el ex primer ministro y la canciller fueron brutalmente agredidos en su residencia

TELESHOW
Guido Kaczka rompió en llanto

Guido Kaczka rompió en llanto por la fuerte historia de vida de un participante: “Nunca nadie me vio así”

El emotivo recuerdo de Araceli González a 7 años de la muerte de su madre: las fotos inéditas de su infancia

La emoción de Gianinna Maradona por un recuerdo de su hijo Benjamín con Diego y Claudia Villafañe: “Mi felicidad”

La reacción de Julio Chávez ante el único espectador que no lo aplaudió después de una función

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó