Video: impresionantes operativos de Prefectura Naval Argentina para salvar dos vidas en medio del mar en 24 horas

Prefectura Naval Argentina desplegó dos impresionantes operativos en menos de 24 horas para salvar vidas en medio del mar

En menos de 24 horas, dos operativos realizados por la Prefectura Naval Argentina permitieron rescatar a personas en peligro en alta mar. El despliegue involucró la utilización de helicópteros, otras aeronaves y equipos especializados, con intervención directa en escenarios complejos, uno a la altura de Viedma y otro en las proximidades de Bahía Blanca. Estas maniobras, registradas en un video institucional difundido tras los hechos, destacaron el profesionalismo y compromiso del cuerpo de salvamento.

La reciente inauguración de la Estación Aérea Viedma dio un marco inédito y estratégico para las operaciones, permitiendo una cobertura más amplia del extenso litoral marítimo argentino. Durante la primera intervención, el aviso llegó mientras el buque Suemar, de bandera argentina, navegaba cerca de Bahía Camarones, a unos 203 kilómetros de Rawson. La alarma se activó cuando uno de los tripulantes sufrió un episodio de descompensación en la cocina, con síntomas de dolor torácico y desvanecimiento recurrente. La tripulación inició el rumbo hacia el puerto más cercano bajo directivas del sistema sanitario de Prefectura, mientras en tierra se preparaban los recursos de aeroevacuación.

La Estación Costera de Prefectura en Comodoro Rivadavia, que suma ya cientos de intervenciones, coordinó el envío de un avión de patrullaje desde Viedma para realizar un reconocimiento y abrir el corredor aéreo.

Minutos después, el helicóptero con rescatistas y personal médico despegó desde Comodoro Rivadavia. Desde el aire, la maniobra requirió máxima precisión: el helicóptero sobrevoló la embarcación en plena navegación, permitió el descenso del equipo especializado y la extracción del paciente mediante izamiento controlado. Durante el traslado, el hombre recibió atención médica inicial y, una vez en tierra, fue derivado en ambulancia al hospital de Trelew para completar su atención.

El segundo operativo movilizó a la Prefectura pocas horas después, cuando la tripulación del buque pesquero Comandante Luis Piedrabuena contactó al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Bahía Blanca. Un tripulante de 40 años presentaba síntomas críticos: dolor torácico severo, falta de aire y pérdida transitoria de sensibilidad en miembros. La consulta médica remota concluyó con un diagnóstico de síndrome coronario agudo con déficit neurológico, determinándose la necesidad de evacuación aérea urgente. Sin embargo, las condiciones de visibilidad y las restricciones operativas forzaron la espera hasta el amanecer.

Los operativos fueron a la altura de Viedma y Bahía Blanca

Con el sol apenas asomando, el helicóptero Dauphin PA-40 y el avión Beechcraft PA-22 despegaron desde la base de Viedma. El equipo incluía rescatistas y personal sanitario capacitado para intervenciones de alta complejidad en escenarios marítimos. La aeronave localizó el buque, realizó la maniobra de aproximación y, en operación coordinada, izó al paciente desde cubierta hasta el helicóptero. La urgencia y el profesionalismo marcaron las acciones desde el primer minuto de contacto hasta la entrega del paciente en el aeropuerto de Viedma, donde esperaba una ambulancia para el traslado final a una clínica local.

Ambos rescates resaltan no solo la capacidad técnica de la Prefectura Naval Argentina, sino también el valor de la nueva infraestructura desarrollada para ampliar y agilizar las respuestas en emergencias marítimas. La Estación Aérea Viedma, con su ubicación clave, permitió reducir tiempos de intervención y ganar minutos vitales en el traslado de los pacientes.

Prefectura lleva más de 200 aeroevacuaciones en la región

Las operaciones conjugaron recursos aéreos, decisiones rápidas y conocimiento acumulado en ejercicios y misiones previas. La Prefectura Naval, que suma más de doscientas aeroevacuaciones en la región, prioriza la seguridad y el seguimiento estricto de protocolos para garantizar resultados favorables. El video difundido por la Fuerza muestra la secuencia real de los rescates, desde el aviso inicial hasta la llegada a tierra firme, ofreciendo una visión transparente del trabajo cotidiano que muchas veces ocurre lejos del foco público.

Las autoridades destacaron que la protección de la vida humana en el mar es un mandato central que guía cada intervención, renovando también la invitación a armadores y trabajadores del sector pesquero a mantener contacto regular y protocolos de prevención activa para reducir riesgos y facilitar intervenciones ejemplares como las recientemente registradas.

Una imagen durante uno de los complejos operativos de rescate

En agosto, otro operativo de Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió la evacuación aérea de un tripulante lesionado gravemente del buque pesquero Aresit, de bandera argentina, tras un accidente en plena faena a más de 220 kilómetros de la ciudad de Rawson, en la provincia patagónica de Chubut.

La maniobra, realizada con apoyo aéreo y equipos especializados, se extendió por varias horas y culminó con el traslado del herido a un centro de salud en Trelew, otra localidad chubutense, donde atendieron la fractura expuesta que presentaba el marinero.