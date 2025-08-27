El impactante operativo de Prefectura para rescatar a un tripulante pesquero por una grave lesión

Prefectura rescató a un tripulante pesquero con fractura expuesta a 220 km de Rawson, Chubut

Un operativo de Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió la evacuación aérea de un tripulante lesionado gravemente del buque pesquero Aresit, de bandera argentina, tras un accidente en plena faena a más de 220 kilómetros de la ciudad de Rawson, en la provincia patagónica de Chubut.

La maniobra, realizada con apoyo aéreo y equipos especializados, se extendió por varias horas y culminó con el traslado del herido a un centro de salud en Trelew, otra localidad chubutense.

La emergencia se desató cuando el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima argentina para informar que un marinero de 50 años había sufrido un golpe en el tobillo durante las tareas de pesca. El accidente le provocó una fractura expuesta que, según la evaluación médica a distancia, requería asistencia inmediata.

El herido fue trasladado en helicóptero y luego en ambulancia hasta un hospital de Trelew

De acuerdo con la información de los medios locales, la consulta inicial incluyó indicaciones de primeros auxilios y uso de medicación disponible a bordo, aunque la gravedad del cuadro obligó a activar una aeroevacuación.

Desde la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia -otra ciudad de Chubut- partió un helicóptero con un equipo de rescate especializado y un médico, acompañado por un avión de apoyo encargado de reforzar la seguridad de la operación.

Antes de dirigirse a la posición del buque, el helicóptero realizó una escala en Trelew para reabastecerse de combustible y asegurar la autonomía necesaria.

Una vez sobre la embarcación, se ejecutó una maniobra de precisión: el descenso de una canasta sanitaria que permitió izar al herido de manera controlada. Ya a bordo de la aeronave, recibió las primeras atenciones médicas.

El prefecto principal Mauro Sainz, jefe de la Prefectura Rawson, explicó que el accidente se produjo durante la faena cuando el tripulante se golpeó con un guinche, un equipo de izado que se utiliza a bordo de los buques para levantar, mover o sostener cargas pesadas.

“El marinero se golpeó con un guinche durante la faena y presentaba lesiones que requerían evacuación urgente”, detalló, en declaraciones levantadas por el portal local Canal 12.

El paciente recibió primeros auxilios a bordo y atención médica en vuelo

La comunicación inicial fue recibida por el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia, que activó el protocolo previsto para este tipo de emergencias en aguas nacionales.

El operativo se extendió por aproximadamente tres horas y media, tiempo que contempló la distancia a la costa y las complejidades logísticas propias de una intervención en alta mar.

“En paralelo, un avión de Prefectura también despegó para brindar apoyo y seguridad a la operación”, puntualizó Sainz al describir la coordinación de medios aéreos que intervinieron en la evacuación.

En el parte oficial se confirmó que, al momento de la evacuación, el marinero se encontraba consciente y en condición estable, aunque su lesión demandaba tratamiento quirúrgico inmediato.

Es por eso que, una vez en tierra, en el aeropuerto de Trelew esperaba una ambulancia que trasladó al paciente al hospital para su intervención.

La secuencia de acciones incluyó radioconsultas médicas, asistencia de emergencia a bordo del buque, maniobras aéreas sobre el mar y el posterior traslado terrestre hasta el centro de salud, con un despliegue que implicó personal especializado, equipamiento de rescate y coordinación entre distintas dependencias.

El jefe de la Prefectura de Rawson destacó que el operativo fue un éxito, pese a las dificultades propias de la distancia y las condiciones. “Lo fundamental es que el protocolo funciona y permite que el herido reciba atención médica en el menor tiempo posible”, dijo según Canal 12.