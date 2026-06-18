Honduras: Presidente Nasry Asfura lamenta muerte de policías

el mandatario dijo acompañar a los parientes de los uniformados fallecidos en la cuesta de El Rodeo y pidió una recuperación pronta para los agentes que permanecen lesionados

El presidente de Honduras, Nasry Asfura expresó este jueves sus condolencias a las familias de los siete agentes de la Policía Nacional que murieron en un accidente de tránsito en la cuesta de El Rodeo, Comayagua. También deseó una pronta recuperación a los policías heridos en el choque.

A través de un mensaje público, el mandatario manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“Mis condolencias a las familias que perdieron un ser querido en este trágico accidente que hoy enluta a la Policía Nacional y a Honduras. Mi solidaridad y cercanía con cada familia en estos momentos, así como mis deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos. Fortaleza, consuelo y bendiciones”, expresó Asfura.

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Continúan investigaciones

Familiares, compañeros de armas y amigos continúan despidiendo a los uniformados fallecidos, mientras sus funerales se realizan en diferentes municipios del país.

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido en la carretera CA-5. El subcomisario del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Darwin Hernández, informó que las primeras pericias indican que la grúa involucrada ingresó a una curva pronunciada a una velocidad superior a la que permitían las condiciones de la vía.

La DNVT informó que tres conductores fueron requeridos para investigación para establecer responsabilidades por el hecho vial.

Según explicó el oficial, se produjo un fenómeno conocido técnicamente como “vencimiento de la velocidad crítica de curva”, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad.

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“Se trata de un vencimiento de la velocidad crítica de curva. Técnicamente, el vehículo ingresó a una velocidad superior a la permitida para esa condición vial, lo que ocasionó que volcara, se arrastrara y posteriormente colisionara con el autobús que venía en sentido contrario”, detalló Hernández.

El impacto ocurrió cuando la grúa invadió el carril contrario y chocó contra el autobús policial que trasladaba a los agentes de regreso hacia Danlí, luego de realizar diligencias relacionadas con la entrega y retiro de equipo institucional.

El avance de la investigación

Para fortalecer las investigaciones, un equipo especializado de la DNVT volvió al lugar del accidente para efectuar mediciones técnicas, determinar la velocidad crítica de la curva y reconstruir con precisión la secuencia de hechos.

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Las autoridades también confirmaron que el caso ya fue remitido al Ministerio Público, que tendrá a su cargo la investigación penal para establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las primeras acciones judiciales, el conductor de la grúa fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrenta acusaciones por homicidio imprudente y conducción temeraria, delitos que serán analizados durante el proceso legal.

La DNVT informó que tres conductores fueron requeridos para investigación para establecer responsabilidades por el hecho vial.

Debates sobre seguridad vial

Hernández señaló además que este accidente muestra la necesidad de actualizar la legislación vial hondureña, al considerar que las normas actuales ya no responden a las condiciones y desafíos del país en materia de movilidad y transporte.

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“Necesitamos una modificación a la Ley de Tránsito, que data de 2005. Han pasado 21 años sin cambios significativos y la realidad vial ha cambiado completamente”, afirmó el funcionario.

La preocupación de las autoridades se sustenta en las cifras que registra el país. De acuerdo con datos preliminares de la DNVT, Honduras acumula más de 900 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una cifra superior a la informada durante el mismo período del año pasado.

El oficial precisó que actualmente se contabilizan alrededor de 40 fallecimientos más que los registrados a esta misma fecha en 2025.

Por su parte, el director de la DNVT, Lenin Morell, lamentó la muerte de los agentes y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vehicular en el país.

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El funcionario señaló que Honduras continúa careciendo de un sistema eficiente de revisión físico-técnica mecánica que permita verificar de manera periódica las condiciones reales de los vehículos que circulan por las carreteras nacionales, especialmente aquellos destinados al transporte pesado.

Morell sostuvo que la implementación de controles más rigurosos permitiría detectar fallas mecánicas, deficiencias técnicas y riesgos potenciales antes de que se conviertan en tragedias.