Guatemala: El financiamiento de USD 37,2 millones impulsa la construcción del Campus San Cristóbal

El proyecto del Campus San Cristóbal en Guatemala combinará educación escolar, universidad y deporte de alto rendimiento en un solo complejo. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El Campus San Cristóbal avanza en Mixco con un 60% de ejecución física y financiera, y su apuesta combina educación escolar, universitaria y deporte de alto rendimiento en un mismo complejo para ampliar el acceso a formación y becas de atletas federados en Guatemala.

El proyecto, respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BID Invest y el Fondo Canadiense C2F, está diseñado para atender a más de 11 mil estudiantes y a miles de deportistas guatemaltecos.

La obra cuenta con un financiamiento total de USD 37,2 millones y se desarrolla mediante un esquema sindicado entre el BCIE, BID Invest y el Fondo Canadiense C2F. Esa estructura financiera acompaña una iniciativa orientada a ampliar el acceso a infraestructura educativa moderna para la niñez y la juventud guatemalteca, además de crear espacios deportivos en el país.

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Autoridades del BCIE recorrieron las obras del complejo como parte del seguimiento al proyecto. Participaron el director por Guatemala ante el BCIE Mario Jacobs, el gerente de Países y Proyectos Manuel Torres, el gerente en Guatemala Otto Gutiérrez y equipo técnico de la institución, según el comunicado del BCIE publicado en sus sitios oficiales.

El desarrollo incluye un colegio para los niveles de preprimaria, primaria y secundaria, un complejo universitario y un campus deportivo de nivel olímpico. También contempla áreas académicas, administrativas y espacios comunes construidos con criterios de funcionalidad y sostenibilidad.

El proyecto del Campus San Cristóbal en Guatemala combinará educación escolar, universidad y deporte de alto rendimiento en un solo complejo. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El complejo unirá colegio, universidad y deporte federado en una sola infraestructura

Uno de los rasgos centrales del proyecto es su infraestructura deportiva federada para disciplinas como natación, atletismo, fútbol y hockey sobre césped, según la publicación. Ese componente fue concebido para promover estilos de vida saludables y fortalecer el desarrollo del talento deportivo nacional.

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El programa también incorpora becas educativas para atletas federados que alcanzarán al 10% del cuerpo estudiantil. La iniciativa busca que esos alumnos accedan a formación académica de calidad mientras continúan con su desarrollo deportivo.

La propuesta se presenta como un modelo que integra educación, deporte e inclusión en un mismo ecosistema. En términos de alcance, la infraestructura prevista apunta a ampliar las oportunidades de formación tanto para estudiantes como para deportistas vinculados al sistema federado.Primera cancha oficial en Guatemala de Hockey

En noviembre de 2025, la Federación Panamericana de Hockey anunciaba la construcción de la primera cancha oficial de hockey en Guatemala, un proyecto que se levanta en el complejo deportivo de la Universidad de Occidente en San Cristóbal, Mixco, y que prevé inaugurarse en octubre de 2026.

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Según la PAHF, el plan lleva cinco años de desarrollo y cuenta con la colaboración de la Asociación Guatemalteca de Hockey y la propia universidad. De acuerdo con la PAHF, la infraestructura tendrá certificaciones que incluyen las normas NFPA, FAST INFRA e IFC, con el objetivo de asegurar condiciones internacionales para la práctica competitiva y la seguridad de los atletas.

La PAHF informó que aportó respaldo y asesoramiento técnico especializado en el diseño y la construcción para que el campo cumpla con los requisitos y regulaciones internacionales.

El proyecto recibió un premio regional por su financiamiento en 2025

El proyecto fue reconocido en los LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2025, en New York, con el premio a “Financiamiento de Infraestructura del Año en Centroamérica”, el reconocimiento destacó la innovación del modelo, su impacto social y su solidez financiera.

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El avance del Campus San Cristóbal se inscribe en una colaboración entre organismos multilaterales y el sector privado. Según el texto fuente, esa articulación busca sostener proyectos que generen oportunidades de largo plazo para nuevas generaciones mediante educación, deporte e inclusión.

La inversión del BCIE en el hospital de Sololá suma Q274 millones y se acerca a su habilitación

El BCIE también respalda el nuevo Hospital Departamental de Sololá que ya alcanzó un avance físico de 88,3% y una ejecución financiera de 86,2%, y se perfila para ampliar la atención pública en el occidente de Guatemala con 15.685 metros cuadrados, 240 camas hospitalarias dentro del edificio y áreas especializadas para una población de más de 519 mil habitantes.

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Ese alcance coloca al proyecto entre las mayores inversiones hospitalarias recientes del país. De acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la obra demandó Q274 millones 234 mil 513 y busca fortalecer la red hospitalaria pública con infraestructura tecnológica y resiliente.

Cuando entre en funcionamiento, el hospital operará en cinco niveles e incorporará un helipuerto para acelerar el traslado de pacientes críticos hacia la capital en situaciones de urgencia. Según el BCIE, esa infraestructura permitirá expandir y agilizar la atención médica para 519.663 personas de Sololá y regiones vecinas.