Guatemala

Guatemala: El financiamiento de USD 37,2 millones impulsa la construcción del Campus San Cristóbal

El esquema sindicado reúne al BCIE, a BID Invest y al Fondo Canadiense C2F para desarrollar en Mixco una infraestructura que combina aulas, áreas administrativas y espacios deportivos con criterios de funcionalidad y sostenibilidad

Guardar
Google icon
Vista exterior de un edificio comercial blanco con detalles amarillos y azules en construcción. Al lado derecho, una gran estructura metálica azul. En primer plano, una carretera y terreno con obreros
El proyecto del Campus San Cristóbal en Guatemala combinará educación escolar, universidad y deporte de alto rendimiento en un solo complejo. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El Campus San Cristóbal avanza en Mixco con un 60% de ejecución física y financiera, y su apuesta combina educación escolar, universitaria y deporte de alto rendimiento en un mismo complejo para ampliar el acceso a formación y becas de atletas federados en Guatemala.

El proyecto, respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BID Invest y el Fondo Canadiense C2F, está diseñado para atender a más de 11 mil estudiantes y a miles de deportistas guatemaltecos.

La obra cuenta con un financiamiento total de USD 37,2 millones y se desarrolla mediante un esquema sindicado entre el BCIE, BID Invest y el Fondo Canadiense C2F. Esa estructura financiera acompaña una iniciativa orientada a ampliar el acceso a infraestructura educativa moderna para la niñez y la juventud guatemalteca, además de crear espacios deportivos en el país.

PUBLICIDAD

Autoridades del BCIE recorrieron las obras del complejo como parte del seguimiento al proyecto. Participaron el director por Guatemala ante el BCIE Mario Jacobs, el gerente de Países y Proyectos Manuel Torres, el gerente en Guatemala Otto Gutiérrez y equipo técnico de la institución, según el comunicado del BCIE publicado en sus sitios oficiales.

El desarrollo incluye un colegio para los niveles de preprimaria, primaria y secundaria, un complejo universitario y un campus deportivo de nivel olímpico. También contempla áreas académicas, administrativas y espacios comunes construidos con criterios de funcionalidad y sostenibilidad.

Edificio en construcción con estructuras de concreto y acero. Trabajadores con cascos y chalecos de seguridad observan el sitio, con andamios y materiales apilados
El proyecto del Campus San Cristóbal en Guatemala combinará educación escolar, universidad y deporte de alto rendimiento en un solo complejo. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El complejo unirá colegio, universidad y deporte federado en una sola infraestructura

Uno de los rasgos centrales del proyecto es su infraestructura deportiva federada para disciplinas como natación, atletismo, fútbol y hockey sobre césped, según la publicación. Ese componente fue concebido para promover estilos de vida saludables y fortalecer el desarrollo del talento deportivo nacional.

PUBLICIDAD

El programa también incorpora becas educativas para atletas federados que alcanzarán al 10% del cuerpo estudiantil. La iniciativa busca que esos alumnos accedan a formación académica de calidad mientras continúan con su desarrollo deportivo.

La propuesta se presenta como un modelo que integra educación, deporte e inclusión en un mismo ecosistema. En términos de alcance, la infraestructura prevista apunta a ampliar las oportunidades de formación tanto para estudiantes como para deportistas vinculados al sistema federado.Primera cancha oficial en Guatemala de Hockey

En noviembre de 2025, la Federación Panamericana de Hockey anunciaba la construcción de la primera cancha oficial de hockey en Guatemala, un proyecto que se levanta en el complejo deportivo de la Universidad de Occidente en San Cristóbal, Mixco, y que prevé inaugurarse en octubre de 2026.

Según la PAHF, el plan lleva cinco años de desarrollo y cuenta con la colaboración de la Asociación Guatemalteca de Hockey y la propia universidad. De acuerdo con la PAHF, la infraestructura tendrá certificaciones que incluyen las normas NFPA, FAST INFRA e IFC, con el objetivo de asegurar condiciones internacionales para la práctica competitiva y la seguridad de los atletas.

La PAHF informó que aportó respaldo y asesoramiento técnico especializado en el diseño y la construcción para que el campo cumpla con los requisitos y regulaciones internacionales.

El proyecto recibió un premio regional por su financiamiento en 2025

El proyecto fue reconocido en los LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2025, en New York, con el premio a “Financiamiento de Infraestructura del Año en Centroamérica”, el reconocimiento destacó la innovación del modelo, su impacto social y su solidez financiera.

El avance del Campus San Cristóbal se inscribe en una colaboración entre organismos multilaterales y el sector privado. Según el texto fuente, esa articulación busca sostener proyectos que generen oportunidades de largo plazo para nuevas generaciones mediante educación, deporte e inclusión.

La inversión del BCIE en el hospital de Sololá suma Q274 millones y se acerca a su habilitación

El BCIE también respalda el nuevo Hospital Departamental de Sololá que ya alcanzó un avance físico de 88,3% y una ejecución financiera de 86,2%, y se perfila para ampliar la atención pública en el occidente de Guatemala con 15.685 metros cuadrados, 240 camas hospitalarias dentro del edificio y áreas especializadas para una población de más de 519 mil habitantes.

Ese alcance coloca al proyecto entre las mayores inversiones hospitalarias recientes del país. De acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la obra demandó Q274 millones 234 mil 513 y busca fortalecer la red hospitalaria pública con infraestructura tecnológica y resiliente.

Cuando entre en funcionamiento, el hospital operará en cinco niveles e incorporará un helipuerto para acelerar el traslado de pacientes críticos hacia la capital en situaciones de urgencia. Según el BCIE, esa infraestructura permitirá expandir y agilizar la atención médica para 519.663 personas de Sololá y regiones vecinas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévalo de LeónBCIE inversión en GuatemalaCampus San Cristobal Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maurita vendía mariscos de casa en casa con una hielera y años después creó una cadena de restaurantes

De los buses y mercados a construir una empresa sólida. La historia de la familia López revela cómo el esfuerzo y la adaptación lograron convertir un pequeño negocio de mariscos en una cadena con presencia nacional y más de ochenta empleados. El giro que los obligó a pensar más allá del puesto

Maurita vendía mariscos de casa en casa con una hielera y años después creó una cadena de restaurantes

Empresa La Canasta: del garaje familiar a los anaqueles de supermercados con productos nostálgicos en tres continentes

La empresa familiar salvadoreña nació en 1989, entre granos básicos y una promesa de productos de calidad. Con apoyo doméstico y acuerdos con cadenas de supermercados, abrió el camino hacia Estados Unidos y Europa. Lo que vino después cambió su escala

Empresa La Canasta: del garaje familiar a los anaqueles de supermercados con productos nostálgicos en tres continentes

Suenan las campanas navideñas en Panamá con una licitación de $3.3 millones para iluminar la capital

El contrato supera en medio millón de dólares el monto adjudicado en 2025 y contempla la intervención de 35 espacios públicos en los 26 corregimientos del distrito.

Suenan las campanas navideñas en Panamá con una licitación de $3.3 millones para iluminar la capital

“Que Vuelva” el Ruiseñor: fallece el dominicano Alex Bueno tras una dura batalla contra el cáncer

El mundo de la música tropical se viste de luto. El legendario cantante dominicano Alex Bueno, una de las voces más versátiles y admiradas del merengue y la bachata, falleció en la ciudad de Nueva York a los 62 años de edad

“Que Vuelva” el Ruiseñor: fallece el dominicano Alex Bueno tras una dura batalla contra el cáncer

Dolor y clamor de justicia en Honduras, despiden a agentes fallecidos en trágico accidente

Entre lágrimas, oraciones familiares y compañeros policiales despiden en Honduras, mientras avanza el proceso judicial contra el presunto responsable

Dolor y clamor de justicia en Honduras, despiden a agentes fallecidos en trágico accidente

TECNO

Pídelo tu también: una empresa da el día libre a sus empleados para que jueguen GTA VI

Pídelo tu también: una empresa da el día libre a sus empleados para que jueguen GTA VI

Spotify ahora reserva entradas para el concierto de tu artista favorito: todo automáticamente

Apple confirma que el iPhone 18 será más caro: Tim Cook habla de un mal momento

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran juguetes de Toy Story, según la IA

Cómo ver la transmisión de 9 horas de Las Guerreras K-pop por su primer año en Netflix

ENTRETENIMIENTO

Los últimos días de Daveigh Chase: delgadez extrema, adicciones y la búsqueda desesperada para encontrarla

Los últimos días de Daveigh Chase: delgadez extrema, adicciones y la búsqueda desesperada para encontrarla

El Grammy estrena categoría asiática y BTS se perfila como favorito tras un regreso récord

Creador de videos ‘deepfake’ del grupo de K-pop aespa es condenado a prisión en Corea del Sur

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

MUNDO

Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

La ciudad considerada la más feliz del mundo, según un análisis

JD Vance informó que EEUU dejó pasar a al menos 12 buques en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido: qué aplicaciones serán bloqueadas y cómo funcionará

Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”