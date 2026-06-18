América Latina

Un líder criminal fue asesinado al llegar a Ecuador y el ataque en el aeropuerto de Guayaquil abre preguntas sobre los controles de seguridad

Carlos Alberto Suástegui, identificado por el Gobierno como cabecilla de Los Águilas, fue acribillado tras arribar al país

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Dos adolescentes fueron los perpetradores. Esperaban a la víctima, un cabecilla criminal, con flores y peluches.

El asesinato de un hombre identificado por el Gobierno ecuatoriano como cabecilla de una organización criminal provocó conmoción en Guayaquil y abrió una serie de interrogantes sobre los controles de seguridad en uno de los principales puntos de ingreso al país. La tarde del 17 de junio, un ataque armado registrado en los exteriores del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo dejó un fallecido y una persona herida, en un hecho que ocurrió frente a pasajeros, familiares y trabajadores que se encontraban en la terminal aérea.

Minutos después del atentado, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la víctima mortal era Carlos Alberto Suástegui Villanueva, de 39 años, a quien las autoridades identifican como cabecilla del grupo criminal Los Águilas, una estructura que opera principalmente en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. El funcionario aseguró además que se trataba de un objetivo criminal priorizado dentro de las investigaciones que mantiene el Estado contra organizaciones vinculadas a delitos violentos.

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De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, Suástegui acababa de arribar a Guayaquil cuando fue interceptado por varios sujetos armados en el área exterior de llegadas internacionales. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y huyeron del lugar. El hombre murió como consecuencia de las heridas, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó lesionada y recibió atención médica.

Miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador se encuentran cerca del lugar del ataque armado en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, donde, según las autoridades, al menos una persona murió y otra resultó herida, en Guayaquil, Ecuador, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Muñoz
Miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador se encuentran cerca del lugar del ataque armado en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, donde, según las autoridades, al menos una persona murió y otra resultó herida, en Guayaquil, Ecuador, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Muñoz

La balacera generó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el aeropuerto. Videos grabados por testigos mostraron a pasajeros buscando refugio y a personal de seguridad acordonando la zona mientras llegaban agentes policiales y equipos de emergencia. Aunque el acceso al área donde ocurrió el crimen fue restringido durante varias horas para permitir el levantamiento de indicios, la concesionaria de la terminal informó que las operaciones aéreas continuaron con normalidad.

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Poco después del ataque, las autoridades anunciaron la aprehensión de dos adolescentes, de 15 y 16 años, en el sector del parqueadero del aeropuerto. Según el Ministerio del Interior, ambos son investigados por su presunta participación en el atentado. La Policía indicó que las primeras diligencias permitieron ubicar a los sospechosos cuando intentaban abandonar el lugar.

La identificación de la víctima dio paso a un intenso debate público. Diversos usuarios en redes sociales, analistas de seguridad y actores políticos cuestionaron cómo una persona señalada por el propio Gobierno como líder de una organización criminal pudo transitar por el sistema migratorio y llegar hasta la zona pública de la terminal sin que se produjera una intervención de las autoridades.

La seguridad del aeropuerto logró detenerlos dentro del parqueadero del terminal

Hasta el momento, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no han informado si Suástegui mantenía una orden de captura vigente al momento de su ingreso al país o si existía alguna alerta migratoria activa en su contra. Tampoco se ha precisado si era objeto de seguimiento por parte de organismos de inteligencia. La ausencia de esa información alimentó preguntas sobre la coordinación entre las instituciones encargadas del control fronterizo y los organismos de seguridad.

Otro de los aspectos que ha concentrado la atención es la aparente precisión con la que actuaron los atacantes. El hecho de que el crimen se produjera poco después de la llegada de la víctima llevó a que surgieran especulaciones sobre un posible seguimiento previo o sobre el conocimiento anticipado de su itinerario. Sin embargo, las autoridades no han presentado evidencias que respalden esas hipótesis y señalaron que la investigación continúa en curso.

Las dudas también alcanzan a los mecanismos de seguridad en el aeropuerto. Aunque el ataque ocurrió en una zona de acceso público y no dentro de las áreas restringidas de embarque o desembarque, el caso volvió a poner bajo escrutinio los protocolos de protección en infraestructuras consideradas estratégicas. Desde el inicio del conflicto armado interno declarado por el Gobierno en 2024, los aeropuertos del país han operado bajo medidas reforzadas de vigilancia debido a la expansión de la violencia vinculada al crimen organizado.

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