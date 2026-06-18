Honduras

Honduras vuelve a aplaudir a sus mundialistas de 1982 con un homenaje en el Parlamento

La ceremonia en Tegucigalpa distinguió a exjugadores y al cuerpo técnico de aquella selección con una alta condecoración y un pergamino especial, en un acto cargado de memoria, orgullo nacional y tributo deportivo

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El Parlamento de Honduras homenajeó a los mundialistas de España 1982 con la Orden Gran Cruz Placa de Plata y un Pergamino Especial. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)
El Parlamento de Honduras homenajeó a los mundialistas de España 1982 con la Orden Gran Cruz Placa de Plata y un Pergamino Especial. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El Parlamento de Honduras rindió homenaje a los jugadores y cuerpo técnico que representaron al país en el Mundial de España 1982, otorgándoles la Orden Gran Cruz Placa de Plata y un Pergamino Especial por su aporte al deporte y la proyección internacional de Honduras.

El reconocimiento fue entregado en Tegucigalpa, justo al cumplirse un día de la conmemoración del primer gol hondureño en una Copa del Mundo, obra de Héctor ‘Pecho de Águila’ Zelaya el 16 de junio de 1982 en Valencia. La selección de aquel año se destacó al igualar con España e Irlanda del Norte, y caer solo por la mínima ante Yugoslavia.

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Según informó la agencia EFE, esta ceremonia no solo celebró logros deportivos, sino que también reafirmó la identidad nacional y el orgullo de un país que debutaba en el mayor escenario del fútbol. El entrenador José de la Paz Herrera, fallecido en 2021, recibió una mención especial por liderar la histórica clasificación lograda en noviembre de 1981 en Tegucigalpa.

Honduras debutó en el Mundial de España 1982 con empates ante España e Irlanda del Norte y una derrota por 0-1 frente a Yugoslavia. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)
Honduras debutó en el Mundial de España 1982 con empates ante España e Irlanda del Norte y una derrota por 0-1 frente a Yugoslavia. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

En el Mundial de 1982, Honduras sorprendió al ponerse en ventaja frente a los anfitriones españoles con un gol de Zelaya a los siete minutos. Aunque el equipo local igualó el marcador con un penalti de Rodolfo López Ufarte, la actuación de los centroamericanos quedó grabada en la memoria colectiva.

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Durante ese torneo, Honduras también empató con Irlanda del Norte, con un tanto de Antonio Laing, y perdió por 0-1 ante Yugoslavia. El grupo de homenajeados incluye a figuras como Allan Anthony Costly, Carlos Orlando Caballero, César Efraín Gutiérrez, Ramón Maradiaga (capitán), Julio César Arzú, Jaime Villegas, Gilberto Yearwood, Fernando Bulnes, David Bueso, Salomón Nazar y el preparador físico Clovis Morales. Varios de los jugadores de esa generación ya han fallecido, mientras que otros, como Laing y Jimmy Stewart, residen actualmente en Estados Unidos.

La participación de Honduras en el Mundial de España 1982 fortaleció su proyección internacional y consolidó a esos futbolistas como glorias vivientes del fútbol nacional. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)
La participación de Honduras en el Mundial de España 1982 fortaleció su proyección internacional y consolidó a esos futbolistas como glorias vivientes del fútbol nacional. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El acto en el Parlamento fue descrito por Zelaya como “muy emotivo, muy sentido por parte de los diputados y los doce exseleccionados que asistimos a la ceremonia”. El exjugador rememoró la entrega y el compromiso del equipo, subrayando que “pusieron en alto el nombre del país”.

La distinción a los mundialistas llega décadas después de aquella primera clasificación, que también resultó histórica para la región, ya que El Salvador logró el otro cupo de la Concacaf tras empatar 0-0 con Honduras en el hexagonal decisivo.

El primer gol de Zelaya no solo marcó un hito deportivo. La proyección internacional de Honduras se vio fortalecida a partir de esa participación, que convirtió a los integrantes de la selección en “glorias vivientes” del fútbol nacional. La carrera de Zelaya, sin embargo, se vio truncada poco después: una lesión en su rodilla derecha le impidió jugar con el Deportivo La Coruña y lo forzó a retirarse del fútbol profesional a los 27 años.

El reconocimiento en Tegucigalpa coincidió con la conmemoración del primer gol de Honduras en un Mundial, que Héctor Zelaya anotó en Valencia el 16 de junio de 1982. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)
El reconocimiento en Tegucigalpa coincidió con la conmemoración del primer gol de Honduras en un Mundial, que Héctor Zelaya anotó en Valencia el 16 de junio de 1982. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

La ceremonia de reconocimiento simboliza el lugar de honor que ocupan los mundialistas de 1982 en la historia deportiva de Honduras y su papel en consolidar una identidad compartida a través del fútbol.

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