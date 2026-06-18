“Tengo una idea un poco loca”: la propuesta de un experimentado piloto de F1 para que haya paridad en la pelea por el título

La radical propuesta de Carlos Sainz para cambiar la forma de disputar la Fórmula 1 (REUTERS/Yves Herman)

Carlos Sainz es uno de los pilotos más experimentados en la grilla de la Fórmula 1 en el 2026. Con diez temporadas a sus espaldas, el español formó parte de la estructura de Red Bull y estuvo cuatro años en Ferrari. Sin embargo, nunca logró estar en condición de pelear por el título, más allá de conseguir varias victorias. Durante una entrevista, el piloto de 31 años comentó una propuesta radical que cambiaría por completo la actualidad de la Máxima con el objetivo de igualar las oportunidades de todos: los competidores deben disputar dos carreras con cada escudería a lo largo del calendario.

En diálogo con el portal español Mundo Deportivo, le preguntaron “¿cómo sería tu F1 ideal?” y Sainz lanzó una idea que revolucionó las redes de la categoría. “Yo tengo una idea un poco loca, que creo que no sé si nunca la he comentado en la prensa. No sé si la puedo decir”, inició el experimentado piloto antes de desglosar su propuesta.

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“Yo he pensado siempre en una F1 donde se separan las marcas de los pilotos. No va a pasar jamás, ¿eh? Pero siempre he pensado en una categoría en la que tú haces 20 carreras y cada piloto corre dos carreras con cada coche. Entonces, el piloto es parte de la F1, no es parte de un equipo, es un cliente que la Fórmula 1 contrata para llevar los coches. Entonces yo tendría mi oportunidad de hacer dos carreras con Williams, dos con Mercedes, dos con Ferrari... todos los pilotos tendríamos exactamente la misma oportunidad de ganar el Mundial“, remarcó Carlos Sainz sobre su llamativa propuesta.

Carlos Sainz consiguió cuatro victorias con Ferrari (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El objetivo principal de Sainz es que haya igualdad de condiciones para todos los participantes: “Eso haría el campeonato mundial de pilotos y luego lo que puntúas tú para esa marca es el campeonato de constructores. Entonces, conseguirías desasociar por completo las marcas de los pilotos. Y así tendrías un campeonato real de pilotos y un campeonato real de marcas”.

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Carlos Sainz debutó en la F1 en 2015 de la mano de Toro Rosso, ya que el español formó parte de la Academia de Red Bull en sus inicios. Tras no poder consolidarse en el equipo principal, se marchó a Renault para demostrar su potencial, algo que consolidó en McLaren. Sus buenas actuaciones fueron suficientes para que Ferrari lo fichara sobre el cierre de la temporada 2021: ganó cuatro carreras en cuatro años, aunque no logró imponerse sobre Charles Leclerc y quedó relegado tras el arribo de Lewis Hamilton. Pese a generar interés en equipos como Alpine, el madrileño desembarcó en Williams para la temporada 2025.

No obstante, pese a las victorias que consumó con la escudería italiana y su presencia en equipos como McLaren —que no estaba en un buen momento comparado con la actualidad—, nunca estuvo cerca de pelear por el título de la categoría. En este contexto, al ser consultado sobre si “cree que la F1 es un deporte injusto”, el español fue contundente: “No, creo que el que sigue la Fórmula 1 sabe que es así. Sabe que es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Y ya está. Y el resto de tu carrera deportiva te dedicas a hacerlo lo mejor que puedes con el coche que tienes en esa temporada”.

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Al mismo tiempo, sobre su carrera, destacó: “Bueno, yo... es que por eso la Fórmula 1 es un deporte muy relativo, porque al final tú tienes los Mundiales o las victorias que te ha permitido también tu coche tener. Entonces yo creo que a los pilotos hay que juzgarles por el coche que han tenido en esa carrera deportiva y no tanto por cuántos Mundiales o cuántas victorias tienes”. En una época dominada por Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz completó un total de 236 Grandes Premios, donde logró cuatro victorias y 29 podios.

Durante los años que fueron compañeros en Ferrari, Charles Leclerc logró pelear por el título en el arranque del 2022, en una era dominada por Max Verstappen (REUTERS/Claudia Greco)

Sobre su presente en Williams, Carlos Sainz dejó en claro su malestar después de que el equipo británico iniciara la nueva era de regulaciones técnicas con problemas en el monoplaza. James Vowles, director del equipo, remarcó que esperan empezar a pelear por los podios en la temporada 2028. Sin embargo, el español fue tajante sobre sus expectativas para acortar los tiempos.

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“Creo que ahora es un objetivo realista, pero también es verdad que el paso atrás que hemos dado este año igual ha podido retrasar ese objetivo unos meses o un año. No sé cuánto lo habrá retrasado exactamente en mi idea del tiempo, de lo que creía que este proyecto iba a tardar en ser un equipo para ganar. Estoy trabajando, también en mi cabeza, de cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para volver a ganar en F1 y yo quiero que ese tiempo sea lo más corto posible y por eso, aunque James diga 2028, yo voy a apretar al equipo para que sea antes”, destacó el español.

En la presente temporada 2026, Carlos Sainz se ubica en el 14° puesto del Campeonato de Constructores con seis puntos. Alex Albon, su compañero, suma cinco.

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