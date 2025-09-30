Sociedad

Explotó una garrafa dentro de una vivienda en Córdoba: murió una mujer de 84 años y otras dos fueron hospitalizadas

El incidente provocó un incendio en la casa, en Río Cuarto. Las sobrevivientes fueron trasladadas a un hospital de la zona por quemaduras e intoxicación

Guardar
El incendio en Córdoba movilizó
El incendio en Córdoba movilizó a bomberos, policías y equipos médicos para contener el fuego (LV16)

Un incidente fatal se vivió este martes en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, tras la explosión de una garrafa ocurrida en una vivienda ubicada en calle Güemes 1200, en el barrio Alberdi. Falleció una persona y otras dos resultaron heridas.

El hecho se produjo poco después de las 14, cuando una garrafa explotó dentro de una habitación de la casa.

Dentro de la vivienda se encontraba una mujer de 84 años, quien falleció producto de las quemaduras sufridas. Los equipos de emergencia hallaron a la mujer sin signos vitales en el lugar.

Además, se encontraban en la casa otras dos mujeres: una de 57 años y otra de 63. Ambas sufrieron quemaduras graves y resultaron intoxicadas por monóxido de carbono, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Antonio de Padua para recibir atención médica, de acuerdo con la información publicada por El Doce TV.

El estallido provocó un incendio que movilizó a bomberos voluntarios, policías y equipos médicos. Al arribar, los bomberos lograron contener las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia el resto de la vivienda. Las tareas de rescate fueron intensas y coordinadas bajo las directrices del Ministerio Público Fiscal, encargado de las actuaciones judiciales correspondientes.

Testigos relataron que oyeron la fuerte detonación antes de ver salir llamas del domicilio. Los vecinos también dijeron que el origen del desastre fue la explosión de una garrafa. Sin embargo, el origen del foco ígneo se investiga en detalle en el marco de la causa abierta para esclarecer las circunstancias del episodio.

Las fuerzas intervinientes permanecieron en la escena mientras continuaron las tareas para determinar la mecánica exacta del incidente y tomar declaración a los testigos que presenciaron la explosión.

Otra tragedia en una casa de Córdoba

Así quedó la casa, después
Así quedó la casa, después del incendio (El Doce TV)

Días atrás, otra tragedia se produjo la ciudad de Córdoba: un incendio en una vivienda terminó con la vida de tres personas, un hombre de 75 años y sus dos nietos de 10 y 7 años.

El hecho ocurrió en la madrugada, en una casa situada en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, en pleno centro de la capital provincial. De acuerdo con datos que pudo recabar Infobae, el fuego se habría iniciado dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

En las primeras horas de la investigación, la Justicia consideró la posibilidad de que el incendio hubiese sido provocado de manera deliberada, focalizando las sospechas en los padres de los menores, quienes mantenían frecuentes disputas con los abuelos. No obstante, fuentes cercanas al caso informaron posteriormente a este medio que las evidencias recolectadas apuntan a que se trató de un accidente.

Además, confirmaron que los abuelos maternos tenían la custodia de los niños tras una resolución judicial, situación que generó múltiples conflictos y denuncias por episodios de violencia con los padres.

Al profundizar en esta hipótesis, la fiscal Silvana Fernández, titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, no identificó pruebas firmes que vincularan a los padres con el origen del incendio. Por el momento, la principal teoría señala que el abuelo encendió una vela como respuesta a un corte de luz en la zona, lo que habría causado el fuego.

La esposa del hombre fallecido, abuela de los niños, pudo escapar del inmueble junto con otros tres menores que se encontraban en una habitación contigua con salida directa a la calle.

El comisario Diego Saya, de la Dirección de Bomberos de la Policía, explicó a Cadena 3 que “la abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa. Por supuesto que todos están en un shock emocional”.

La fiscal Silvana Fernández sigue trabajando para esclarecer el caso.

Temas Relacionados

Río CuartoCórdobaIncendioExplosiónGarrafaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Bomberos de Córdoba rescataron a un cóndor herido por perdigones y lo trasladaron para su recuperación

El ejemplar es una hembra y fue encontrado herido en Salsacate con lesiones en un ala. Las autoridades lo dejaron a cargo de la Reserva Tatú Carreta para su que vuelva a la vida silvestre

Bomberos de Córdoba rescataron a

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Lo informó la ministra de Seguridad de la Nación en su cuenta de “X”. Lo atraparon en Lima. Es el octavo detenido por los crímenes de Lara, Brena y Morena

Triple femicidio narco: detuvieron en

Fuerte temporal en el norte del país: destrozos, calles inundadas y hasta la aparición de un yacaré

Las precipitaciones en Formosa superaron los 90 milímetros en algunas zonas. Sectores de Tucumán reportaron acumulaciones de agua y anegamientos. En Chaco, las crecidas de agua llevaron hasta animales a las puertas de las casas

Fuerte temporal en el norte

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela. El presunto autor intelectual está prófugo

Triple femicidio narco: detuvieron en

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por válido un operativo en el que se encontró droga en el vehículo de Paul Oswald Morani en Corrientes

Revés judicial para el argentino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bomberos de Córdoba rescataron a

Bomberos de Córdoba rescataron a un cóndor herido por perdigones y lo trasladaron para su recuperación

Fuerte temporal en el norte del país: destrozos, calles inundadas y hasta la aparición de un yacaré

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV calificó

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

Sigue la tensión en Madagascar: la destitución del gobierno no logró frenar las protestas

Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

TELESHOW
Habló la periodista que estuvo

Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, súper románticos en el after de los Martín Fierro: bailes, mimos y abrazos