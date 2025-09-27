Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

El operativo en la casa incendiada (@CarlosPazVivo)

Una tragedia ocurrió este sábado en la ciudad de Córdoba, donde un incendio en una vivienda dejó como saldo tres víctimas fatales: un hombre de 75 años, y sus dos nietos, de 10 y 7 años.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, en la capital provincial. Según informaron fuentes policiales a Infobae, las llamas se habrían iniciado en una de las habitaciones del inmueble.

El dato es que la Justicia no se descarta que el fuego haya sido provocado de manera intencional: sospechan de los padres de los menores, quien, según medios locales, habrían mantenido discusiones con los abuelos de los niños que tenían su custodia.

La pareja del hombre fallecido —abuela de los chicos— logró escapar a tiempo del lugar junto a otros tres niños que también estaban en la casa.

En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, Turno 3, a cargo de la fiscal Silvana Fernández. Bomberos acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas, mientras que personal del servicio de emergencias constató los decesos.

Noticia en desarrollo