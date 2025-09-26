Sociedad

Un alumno de primaria atacó con un tenedor a un compañero en una escuela de Río Negro

En la Escuela del Valle de General Roca, un niño sufrió tres heridas punzantes durante el horario escolar. El hecho motivó la intervención de la Supervisión de Escuelas Privadas

El padre del alumno herido
El padre del alumno herido cuestionó que la institución minimizó las lesiones producidas con un tenedor

Un episodio, ocurrido en una escuela privada de General Roca, encendió las alarmas de toda la comunidad educativa. Un alumno de nivel primario resultó herido con un tenedor durante el horario escolar y el hecho, que derivó en la intervención de organismos provinciales, abrió una serie de cuestionamientos sobre cómo se manejó la situación dentro del establecimiento.

El padre del niño herido relató que fue convocado al colegio porque su hijo se había manchado la ropa con sangre. Al llegar, constató que presentaba dos lesiones en el pecho y una en la zona lumbar. “Son lesiones punzantes producidas por un tenedor, con sangrado activo. Una más arriba o más abajo podía haber terminado en una tragedia”, declaró en diálogo con el medio ANRoca.

Según su testimonio, al llegar a la escuela se encontró con una reacción institucional que consideró insuficiente. “Me dijeron que era un raspón de niños, como si no tuviera importancia. No hubo medidas de resguardo ni de contención y la escuela continuó con sus actividades normalmente”, señaló. Además, aseguró que, a tres días del hecho, no había recibido comunicación formal de parte de las autoridades para informarle cómo sería abordada la situación.

La escena tuvo un fuerte impacto entre los compañeros y los docentes. Tras la agresión, trascendió que desde la institución se adoptaron medidas preventivas respecto a los elementos y cubiertos que los niños llevan a la hora de la colación. En paralelo, las familias recibieron un comunicado en el que la escuela expuso su posición.

En ese mensaje, enviado el jueves posterior al episodio, la Escuela del Valle indicó que se está trabajando “desde el primer día” junto con la Supervisión de Escuelas Privadas y bajo los marcos de la Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061). El comunicado agregó: “La comunicación institucional se realiza en el día de hoy, habiendo dado prioridad a la contención de los menores y al trabajo con el protocolo correspondiente. Les pedimos sosiego, empatía y confianza en el trabajo que estamos llevando adelante”.

La Escuela del Valle de
La Escuela del Valle de General Roca comunicó que trabaja desde el primer día junto a la Supervisión de Escuelas Privadas (Fotos: LMNeuquén)

Mientras tanto, versiones recogidas por LMCipolletti señalaron que la agresión con el tenedor habría sido la culminación de un conflicto previo entre los mismos alumnos. De acuerdo con algunos testimonios, el niño lesionado habría ejercido maltrato contra el compañero que lo atacó, en lo que describieron como una situación de bullying sostenido. También se mencionó que uno de los alumnos ya había tenido antecedentes disciplinarios en otra institución privada de la ciudad, donde, según aseguraron, “no le renovaron la matrícula”. Estas versiones, sin embargo, no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades educativas.

Consultada sobre lo sucedido, la directora de Educación Privada de Río Negro, Paula Sarramone, explicó que se activaron los protocolos previstos para hechos de este tipo. “A partir de conflictos escolares, la escuela da conocimiento a la Supervisión y se interviene con los Equipos Técnicos de Acompañamiento Pedagógico (ETAP), conformados por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos y trabajadores sociales. Se realizan encuentros, conversaciones y líneas de acción a mediano y largo plazo”, señaló.

Los equipos interdisciplinarios ETAP dependen del Ministerio de Educación de Río Negro y su intervención se extiende a todo el territorio provincial. Están organizados por regiones y trabajan en colegios públicos y privados. En este caso, intervienen los equipos con base en General Roca, que actúan junto con los de Villa Regina y Cipolletti en situaciones similares.

Sarramone sostuvo que, por resguardo a los menores y a sus familias, no es posible dar detalles específicos del caso, aunque confirmó que ya hay una intervención en curso con participación de la supervisión zonal y los equipos técnicos de la provincia.

