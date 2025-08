Una niña fue atacada por un perro pitbull en su casa de Santa Fe y permanece internada en grave estado

Una nena de 4 años permanece internada en grave estado debido a las mordeduras provocadas por un perro pitbull

Una nena de 4 años debió ser hospitalizada de urgencia luego de haber sido atacada por un perro de raza pitbull en una vivienda de la zona rural de Monte Vera, Santa Fe. El episodio ocurrió en la casa donde también se encontraba el hermano de la víctima y la madre. El estado de la menor es delicado.

El hecho tuvo lugar el miércoles después del mediodía en una vivienda ubicada en el kilómetro 18 de la mencionada localidad. Los familiares relataron que la madre se encontraba en la puerta del domicilio mientras los dos chicos menores de edad, estaban adentro. La información suministrada por el portal Aires de Santa Fe confirmó que el hermano dio aviso a la madre de lo que estaba ocurriendo.

Al ingresar, la mujer encontró a la pequeña con profundas heridas en el rostro y en la parte inferior del cuerpo, ocasionadas por el animal que formaba parte del propio entorno familiar. La primera atención médica se realizó en el centro de salud local y, debido a la gravedad de las lesiones, la menor fue derivada al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la capital provincial, donde permanece bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.

Este hecho se suma a una seguidilla de ataques que tuvieron lugar en el último tiempo en la provincia. Uno de los últimos ocurrió el 25 de julio, en una casa de la calle Río Negro al 6500. La víctima fue un nene de 8 años que sufrió una mordida en la mejilla derecha y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El abuelo del menor relató a un medio local que se trató de “un descuido”. “El perro estaba echado y el nene, que tiene autismo, empezó a molestarlo. El perro reaccionó y le tiró un tarascón”, relató.

Previamente, una mujer de 35 años de San José del Rincón fue atacada mientras trotaba por la Ruta Provincial N°1 en la mañana del 9 de julio, por un perro de la raza mencionada que salió de una vivienda sin portón. La víctima relató que, en un primer intento de defenderse, levantó su pierna y su brazo para frenar el ataque, pero el animal alcanzó a morderla primero en los glúteos.

Las heridas que sufrió una mujer de 35 años que se encontraba haciendo actividad física en Santo Tomé

Durante el forcejeo, la mujer sufrió más mordeduras, esta vez en la mano izquierda y en el brazo derecho, específicamente en la zona del bíceps. “Fue desesperante. Me tiré hacia la ruta para evitar que me siguiera atacando. Pensé que me iba a chocar un auto, pero por suerte uno frenó y espantó al perro”, recordó.

A principios de mes, un perro atacó a dos mujeres dentro de una vivienda situada en la calle Hipólito Irigoyen al 2600, en el barrio Sur de la ciudad santafesina de Santo Tomé. Una de las víctimas debió ser sometida a la amputación del brazo derecho, como consecuencia de un cuadro infeccioso severo que surgió tras las heridas sufridas en el ataque. El propietario del animal, quien además es sobrino de las damnificadas, quedó imputado en la causa por lesiones gravísimas culposas.

Los perros señalados son de raza pitbull y pertenecen al vecino de la familia

Un bebé apareció muerto con varias mordeduras

Un trágico episodio que involucró a cuatro canes de dicha raza y a un bebé de dos años, ocurrió en la ciudad de La Plata. El menor fue hallado muerto en la madrugada del 21 de julio en la zona de quintas de Arturo Seguí, tras ser reportado desaparecido por su madre.

El nene era hijo de una familia de quinteros bolivianos y la última vez que fue visto se encontraba jugando junto a sus hermanos de 14 y 12 años y su abuela, antes de alejarse del grupo en el campo. El operativo de búsqueda, coordinado por personal de la Comisaría 7ª de Abasto, culminó con el hallazgo del cuerpo a unos 150 metros del domicilio familiar, en una plantación de berenjenas.

El cadáver presentaba numerosas mordeduras, principalmente en el torso y la cabeza, lo que hizo sospechar que fue atacado por los perros de un vecino. La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, bajo intervención del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°6.

Según las primeras pericias, la ropa y el pañal de la víctima fueron encontrados destrozados en distintos puntos del campo y el cuerpo, que estaba desnudo, habría sido arrastrado unos 50 metros por los animales. La pareja del vecino indicó que, hasta el momento, las autoridades a cargo de la investigación “no se llevaron a ningún perro” para analizarlo. Eso se debe a que se aguardan los resultados de la autopsia del menor.