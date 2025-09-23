Sociedad

Salta: detuvieron a un conductor ebrio con 1,70 de alcohol en sangre luego de darse a la fuga

El automovilista fue aprehendido en la zona norte de la capital salteña, luego de ser denunciado tras advertir maniobras peligrosas

La policía vial secuestró el vehículo y retuvo la licencia del infractor luego del test de alcoholemia (Foto: Voces Críticas)

Un conductor que circulaba en evidente estado de ebriedad fue interceptado por efectivos de la Policía de Seguridad Vial en la zona norte de la ciudad de Salta, luego de una breve persecución iniciada tras una denuncia realizada al Sistema de Emergencias 911. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy, cuando otro automovilista advirtió las maniobras peligrosas del vehículo y alertó a las autoridades.

La intervención fue inmediata. Personal policial desplegó un operativo cerrojo para ubicar al automóvil señalado y logró interceptarlo tras algunos minutos de seguimiento. Según confirmaron las fuentes policiales, al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue claro: 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado alcoholemia agravada según la normativa vigente en la provincia.

El hombre no iba solo, dentro del vehículo se encontraban varios acompañantes, lo que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento de tránsito, agrava la infracción y potencia el riesgo de consecuencias mayores. Ante el resultado positivo del test, los uniformados procedieron al secuestro del rodado y a la retención de la licencia de conducir del infractor. El conductor quedó demorado en el lugar hasta la llegada del personal de Tránsito Municipal, encargado de formalizar las actuaciones administrativas correspondientes.

De acuerdo con lo establecido por la legislación salteña, el infractor perderá la totalidad de los puntos del sistema de scoring y se expone a multas económicas, además de una inhabilitación temporal para conducir. El hecho se enmarca dentro de las acciones preventivas implementadas por la Subsecretaría de Seguridad Vial, que durante el fin de semana anterior desplegó controles en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Según datos difundidos por el Gobierno de Salta, en el marco de esos operativos se controlaron 9.564 vehículos y se detectaron 998 infracciones, muchas de ellas vinculadas al incumplimiento de la Ley de Tolerancia Cero y a diversas ordenanzas municipales. Además, se realizaron 6.322 test de alcoholemia, con 152 conductores sancionados por circular con alcohol en sangre.

El episodio registrado en la capital salteña se resolvió sin que se produjera un siniestro vial, gracias a la intervención oportuna de un automovilista que reportó el hecho y a la rápida reacción de las fuerzas de seguridad. Las autoridades recordaron la vigencia plena de las disposiciones que sancionan este tipo de conductas y reiteraron la importancia de respetar la normativa para resguardar la seguridad de todos los actores viales.

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

Manejaba con 1.55 de alcohol en sangre y se dio a la fuga

El episodio ocurrió en barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, el pasado 10 de septiembre, cuando una Toyota Hilux plateada fue divisada por patrulleros circulando a alta velocidad y con maniobras en zigzag por Avenida de Mayo, según informó la Policía de Córdoba.

Ante la conducción errática, los agentes de la Policía activaron un operativo cerrojo que se extendió por varias cuadras y que quedó registrado en imágenes difundidas posteriormente.

El seguimiento culminó en calle Icho Cruz al 600, en barrio Comercial. Allí, los uniformados lograron interceptar el vehículo y constataron que en su interior viajaban cuatro personas: el conductor, otro hombre y dos mujeres. Al momento de la detención, el conductor emanaba un “fuerte olor a alcohol”, detallaron las fuentes consultadas por el medio cordobés.

Con intervención de Policía Caminera, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1.55 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido por la legislación vigente. El hombre, de 36 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. El vehículo fue secuestrado como parte del procedimiento.

