Entre Ríos: un hombre de 45 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

Un accidente laboral ocurrido en la mañana de hoy en la localidad de General Ramírez, en Entre Ríos, dejó como saldo la muerte de un trabajador de 45 años. El hecho se produjo sobre el kilómetro 388 de la Ruta Nacional 12, en el frente de un local comercial donde se desarrollaban tareas de pintura.

Según confirmaron fuentes policiales, el incidente tuvo lugar cuando dos obreros ocasionales manipulaban un andamio de hierro mientras pintaban la fachada del comercio. En circunstancias que todavía se investigan, la estructura metálica habría entrado en contacto con una línea de media tensión, generando una descarga eléctrica que provocó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores.

La víctima fue identificada como Julio Roberto Blum, un vecino de General Ramírez, según informó el portal local El Once. Al momento del accidente, se encontraba trabajando junto a otro operario, quien no resultó herido. La situación activó rápidamente el despliegue de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron una ambulancia con personal sanitario, Bomberos Voluntarios del cuartel local y agentes de Enersa, la empresa de energía de la provincia, dado el riesgo que implicaba la manipulación de una red eléctrica de esas características.

Desde la Jefatura Departamental de Diamante, se informó que el contacto del andamio con el tendido eléctrico habría sido el desencadenante de la tragedia. El área fue rápidamente asegurada por los equipos de emergencia para evitar nuevos incidentes, y se solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las diligencias correspondientes con el fin de establecer cómo se produjo el accidente.

Como consecuencia del episodio, se interrumpió el suministro eléctrico en gran parte de la ciudad. Enersa comunicó que “debido a un accidente ocasionado por terceros en proximidades de instalaciones eléctricas, se produjo la salida de servicio de la subestación Ramírez, que alimenta a dicha localidad y zonas de influencia”. El corte de luz se mantuvo durante varias horas y el servicio fue restablecido a las 11:35, según informó la empresa.

Este nuevo accidente recuerda lo ocurrido en el mes de marzo en la localidad santafesina de Pujato, donde dos trabajadores municipales murieron y un tercero resultó gravemente herido tras recibir una descarga eléctrica mientras colocaban una columna de alumbrado público. En ese caso, la estructura metálica habría tocado cables de alta tensión, generando una descarga fulminante.

Además, desde Enersa recordaron que toda intervención cercana a líneas eléctricas representa un riesgo importante. “Es vital extremar las precauciones y contar con todos los elementos de seguridad necesarios antes de efectuar estos trabajos. En caso de necesidad de realizar este tipo de tareas en la vía pública, comunicar previamente las mismas a Enersa a fines de tomar las medidas de seguridad al respecto”, indicaron en un comunicado oficial.

La empresa también instó a la población a comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica S.A.T.I. o dirigirse a la sede comercial más cercana para recibir asesoramiento previo al inicio de cualquier tarea que pueda implicar contacto con instalaciones eléctricas.

Por su parte, el comercio frente al cual ocurrió el accidente, expresó públicamente sus condolencias a través de un comunicado: “Lamentamos profundamente la partida de Julio Blum y acompañamos a la familia en su pérdida. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos. La sucursal de General Ramírez permanecerá cerrada por hoy”.

Las pericias sobre lo ocurrido están a cargo de las autoridades judiciales y policiales. El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que deberá determinar si existieron omisiones o responsabilidades en la cadena de hechos que derivaron en la muerte del trabajador. Mientras tanto, el impacto por lo sucedido se hizo sentir con fuerza en la comunidad local, que amaneció este martes conmovida por el trágico desenlace.