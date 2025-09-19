Tragedia en Neuquén: un camionero se despistó mientras transportaba alimentos y murió atrapado en el vehículo

El accidente ocurrió cuando el camión, que transportaba frutas y verduras desde Neuquén a Bariloche, perdió el control y salió de la calzada (LM Neuquén)

Este viernes se produjo un accidente fatal que dejó como saldo la muerte de un camionero de 33 años en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1542 y en cercanías de Piedra del Águila y Alicura. El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando el conductor, oriundo de San Carlos de Bariloche, trasladaba una carga de frutas y verduras con destino final a esa ciudad rionegrina, tras partir desde la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima.

La información fue confirmada por el comisario Raúl Levio, de la división Tránsito Piedra del Águila, quien detalló que el conductor circulaba con dirección norte-sur por la Ruta 237, de acuerdo con la información del medio local LM Neuquén.

Por causas que aún se investigan, el camión perdió el control y se salió de la calzada. Los peritos accidentológicos establecieron que el vehículo pasó a la banquina y cayó por un barranco, esto provocó que el chofer quedara atrapado en el rodado y perdiera la vida en el acto.

Al lugar acudieron rápidamente equipos de Criminalística, Bomberos, personal de Tránsito policial de Piedra del Águila y Gendarmería Nacional. Los trabajos en la zona continuaron hasta el mediodía con la utilización de maquinaria pesada para liberar el cuerpo y remover el camión siniestrado.

Además, la presencia de los equipos de emergencia implicó la solicitud de circular con extrema precaución, mientras se realizan las tareas correspondientes a la investigación y limpieza del área.

Por otra parte, desde Vialidad Nacional se hizo hincapié en la necesidad de respetar estrictamente las indicaciones de los operarios y efectivos en el sector afectado, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes transitan por el corredor. La identidad de la víctima no se dio a conocer oficialmente, ya que las autoridades intentan localizar y notificar a la familia primero.

Atropellaron y mataron a una mujer en la misma ruta mientras hacía dedo

Semanas atrás, una mujer de 56 años perdió la vida tras haber sido embestida mientras hacía dedo en el mismo camino, la Ruta 237, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40, en la provincia de Neuquén.

El hecho ocurrió cuando un transeúnte alertó al personal del Destacamento Nahuel Huapi sobre la presencia de una mujer solicitando transporte en medio de la calzada, a la altura del kilómetro 1628.

Al llegar al sitio, la policía encontró una Toyota Hilux detenida en la banquina, con la parte frontal dañada por el impacto.

El conductor, conmocionado, relató a los agentes que vio luces delanteras que le hacían señas y, al levantar la vista, sintió un golpe. La mujer aún estaba consciente al costado de la ruta en el momento en que llegaron los uniformados, quienes de inmediato solicitaron asistencia médica.

En declaraciones al Diario Río Negro, Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, afirmó que la víctima solía pedir aventón entre las localidades rionegrinas de Villa Llanquín y Bariloche, ciudad donde residía.

Mientras esperaban la ambulancia, los policías la identificaron como vecina de Bariloche y empezaron a recopilar información sobre el accidente. La trasladaron de urgencia, pero los médicos del hospital local confirmaron su deceso durante el traslado.

El accidente ocurrió por la medianoche en un tramo recto, sin iluminación y con árboles a los costados. Ya por la mañana, personal policial y peritos recolectaron pruebas, fotografiaron el área y revisaron el lugar.

La causa fue caratulada inicialmente como “muerte dudosa” y la justicia ordenó una autopsia para aclarar el caso.

Las autoridades trabajaron para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho; consideran la escasa visibilidad y las condiciones de la ruta factores relevantes para la investigación.