Anunciaron nuevas medidas para agilizar trámites y combatir estafas de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Con más de 227 páginas ilegales detectadas en redes sociales, el Gobierno bonaerense renovó la plataforma oficial de la Verificación Técnica Vehicular para ofrecer turnos confiables, atención personalizada, mapa de plantas oficiales y un sistema para reportar fraudes

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires relanzó la página web oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el objetivo de agilizar trámites y reforzar las acciones contra las estafas vinculadas al sistema. La iniciativa, impulsada por la gestión de Martín Marinucci, busca consolidar una herramienta digital unificada para quienes realizan el control obligatorio de sus vehículos en el territorio bonaerense.

La plataforma, accesible en vtv.gba.gob.ar, incorpora una serie de funciones diseñadas para centralizar la gestión de turnos, historiales de verificaciones, vencimientos y otros datos esenciales desde un solo perfil digital. Según informó la cartera de Transporte provincial, el rediseño no solo apunta a mejorar la experiencia de quienes utilizan el servicio, sino también a establecer una relación más directa entre el Estado y las personas usuarias.

Además de simplificar el acceso a la información, el sitio renovado incluye un servicio digital de atención personalizada. Este sistema permite canalizar consultas, gestionar turnos y ofrecer respuestas en tiempo real a las dudas más frecuentes. Como complemento, se incorporó un mapa interactivo que muestra la ubicación de cada una de las plantas oficiales habilitadas para realizar el trámite.

Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia digital tiene que ver con la lucha contra el creciente número de ofertas fraudulentas que circulan en redes sociales y sitios no oficiales. Desde el Ministerio explicaron que el rediseño busca fortalecer los mecanismos de denuncia anónima y ofrecer una vía segura para reportar páginas truchas que ofrecen turnos falsos. Estas denuncias pueden realizarse directamente desde el portal y, una vez registradas, es posible hacer un seguimiento del estado de cada una.

“Con esta plataforma, ponemos la tecnología al servicio de las personas y redoblamos los esfuerzos para combatir las estafas”, aseguraron desde el equipo de Martín Marinucci.

En esa misma línea, remarcaron que se viene trabajando de forma articulada con otros organismos para enfrentar a quienes ofrecen servicios ilegales, que no solo afectan a quienes buscan cumplir con sus obligaciones, sino que también perjudican a la administración pública.

En las últimas semanas, la Dirección Provincial de VTV denunció ante la Justicia un total de 227 páginas ilegales detectadas en el “Marketplace” de la red social Facebook, donde se ofrecía el servicio de verificación de manera irregular. Esta medida fue tomada tras constatar que dichas publicaciones simulaban ser canales oficiales, cuando en realidad operaban por fuera del circuito autorizado.

La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires. El trámite consiste en una revisión del estado mecánico, de seguridad y de emisiones contaminantes del vehículo. Para acceder al servicio, es necesario contar con un turno previo que debe solicitarse exclusivamente a través del sitio web oficial.

El proceso requiere la creación de un perfil digital, desde el cual también es posible consultar el historial de inspecciones, fechas de vencimiento y acceder a documentación relevante.

La documentación requerida para realizar la VTV incluye DNI, licencia de conducir vigente, cédula verde o azul, el seguro del vehículo al día y el comprobante de pago del turno. Los costos varían según el tipo y uso del vehículo, y existen algunas exenciones para casos específicos, como vehículos de uso municipal, bomberos o personas con discapacidad motriz.

Con el relanzamiento del portal y la implementación de nuevas herramientas digitales, el Ministerio de Transporte continúa profundizando su estrategia de modernización del Estado. La apuesta, indicaron, es construir un servicio público “más accesible, ágil y transparente”, en el marco de una política que pone el foco en el uso eficiente de la tecnología para resolver trámites cotidianos y prevenir fraudes.

