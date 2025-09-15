Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante la última semana de invierno

De cara a esta nueva semana, la última del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará días nublados, con una mínima posibilidad de lluvias.

Tras un domingo en el que durante la noche se registraron algunas leves lloviznas, que se extendieron a las primeras horas del lunes, la jornada continuará sin posibilidades de precipitaciones, con un cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde y noche, el cielo se despejaría levemente. La temperatura oscilará entre los 21°C y los 13°C.

Para el martes, las pocas nubes se mantendrán en el cielo, lo que permitirá disfrutar más de la presencia del sol, que acompañará a los 12°C de mínima y los 21°C de máxima. Lo más destacado será la presencia de neblina durante las primeras horas del día.

Desde el miércoles hasta el viernes, la nubosidad irá en aumento, aunque con muy bajas probabilidades (del 0% al 10%) de lluvias.

El fin de semana seguirá en la misma línea. El sábado tendrá el cielo nublado con una temperatura mínima de 16° y máxima de 21°, mientras que el domingo estará mayormente nublado y la temperatura rondará entre los 14° y 20°.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

Este lunes se mantendrán las lluvias al norte y la niebla al sur y sureste durante la madrugada. Luego, comenzará a despejarse de a poco desde el suroeste de la provincia para, en la tarde, dar con un cielo algo nublado en casi todas las localidades. En el resto, la nubosidad será variable.

Sin embargo, desde el martes comenzará un proceso de aumento gradual de la nubosidad desde el suroeste (Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso).

Para el miércoles, hay posibilidades de que se desaten tormentas aisladas en dicho sector, que con el pasar de las horas se trasladará hacia el centro y afectará a una parte de la zona costera (desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata).

Las precipitaciones se mantendrán hasta el jueves a la mañana, para finalmente culminar con el cielo totalmente cubierto.

Las alertas en el resto del país

Para este lunes rigen cuatro alertas amarillas en el país, tres de ellas por tormentas y una por lluvias.

El organismo determina como alerta amarilla a “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las alertas en el país para este lunes 15 de septiembre (SMN)

Hay una alerta amarilla por lluvias en parte de la zona cordillerana de Chubut (Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches).

El área será afectada por lluvias persistentes durante la noche. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30-50mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada las zonas más altas.

Por lo cual, se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra. Y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Por otro lado, las tres provincias con alerta amarilla por tormentas son Santa Fe (General Obligado - San Javier - Vera), Entre Ríos (Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay) y Corrientes (Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce).

Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, durante la mañana. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.