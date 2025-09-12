Sociedad

Encontraron el cuerpo de un turista argentino que cayó de una altura de 200 metros en Bolivia

El hombre de 50 años se encontraba en la zona montañosa de Huayna Potosí. Había decidido hacer la travesía sin un guía turístico

Guardar
El área de Huayna Potosí
El área de Huayna Potosí en donde encontraron el cuerpo del turista de 50 años (REUTERS/David Mercado)

Un turista argentino de 50 años falleció tras caer de una altura superior a los 200 metros, mientras practicaba trekking en la zona del nevado Huayna Potosí, una montaña perteneciente a la Cordillera Real de Bolivia. El cuerpo fue hallado y recuperado este jueves por personal de la unidad de Bomberos que realizó trabajos durante dos días debido a las difíciles condiciones climáticas.

Según detalló el portal La Patria, el hecho ocurrió en la zona de la laguna de Milluni, próxima a la represa Zongo, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el reporte policial, el hombre realizaba la travesía por su cuenta sin estar acompañado de un guía turístico cuando cayó en un cañadón de entre 200 y 250 metros de profundidad. La búsqueda se activó luego de que perdieran el contacto con él desde la mañana del miércoles.

Finalmente, el cuerpo fue hallado ese mismo día, aunque las labores de rescate, dirigidas por la unidad de Bomberos de La Paz, debieron suspenderse por la noche debido a las condiciones climáticas adversas y se retomaron durante la mañana del jueves. Tras una operación que, según el coronel Pavel Tovar, demandó cerca de dos horas en un sector de difícil acceso, el cuerpo del turista fue rescatado del fondo del cañadón y trasladado por el equipo a la ciudad.

Vista de flanco oeste de
Vista de flanco oeste de la montaña Huayna Potosí, al noroeste de La Paz, Bolivia

El operativo de búsqueda contó con la participación de bomberos y rescatistas. “Hemos podido recuperar el cuerpo aproximadamente en una hora y media o dos de trabajo”, precisó el jefe policial. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, tomó el mando de la investigación y continuará con las diligencias para reunir información sobre las circunstancias que llevaron al deceso del turista.

El sector de Milluni y el nevado Huayna Potosí son áreas conocidas por la presencia de lagunas de origen glaciar y circuitos de alta montaña, con caminos frecuentados por turistas y visitantes que realizan excursiones y trekking. Las rutas suelen estar recomendadas para el tránsito con guías de turismo autorizados y en condiciones meteorológicas adecuadas.

Encontraron muerto a un turista argentino en Brasil

Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue hallado muerto este jueves en Río de Janeiro, Brasil, cuatro días después de haber sido reportado como desaparecido.

El hombre fue visto por última vez el domingo por la noche, al salir del alojamiento donde estaba de vacaciones en Copacabana. Una cámara de seguridad captó su último registro con vida a las 23.44 cuando ingresaba a un ascensor en el edificio. Desde ese momento, sus familiares en Buenos Aires detectaron sucesos extraños en sus cuentas bancarias, lo que motivó la denuncia y el comienzo de la búsqueda.

Alejandro Ainsworth era licenciado en
Alejandro Ainsworth era licenciado en Administración y había viajado a Brasil

Horas después de la desaparición, se observaron transacciones de dinero, cambios de contraseñas y solicitudes de préstamos realizados a través de sus cuentas. Uno de los hijos viajó a Brasil ni bien notó los movimientos sospechosos y se contactó con la Policía de Turistas, el consulado argentino y hospitales de la ciudad, sin tener resultados.

La Policía local encontró el cuerpo de Ainsworth en la calle Grota Funda, ubicada en la zona oeste de Río de Janeiro. Desde ese momento se abrió una investigación que quedó a cargo de la División de Homicidios de la Capital (DHC). Según las primeras pericias, el cadáver no presentaba signos de violencia visibles.

La principal hipótesis que manejan los investigadores se orienta a un posible episodio de “Buenas Noches, Cenicienta”, una modalidad en la que las víctimas ingieren de manera involuntaria sustancias mezcladas con alcohol, lo que facilita el robo de pertenencias o dinero. La familia de Ainsworth también reportó que le vaciaron una cuenta con un saldo de 3.500 dólares y que fue gestionado un préstamo de 4 millones de pesos, aunque lograron frenar a tiempo un nuevo crédito.

Temas Relacionados

turista argentinofallecimientocañadón200 metrosMilluniLa PazBoliviaúltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron penas de hasta 12 años de prisión para los imputados por corrupción en un penal de Salta

Los fiscales presentaron las penas en expectativa, según el rol que habría cumplido cada uno de ellos. Asimismo, apuntaron que la banda habría operado bajo una modalidad sofisticada

Pidieron penas de hasta 12

Acribillaron a un hombre en la puerta de su casa en Córdoba

Ocurrió ayer por la mañana en una vivienda del barrio Nueva Ferreyra. No se conocen las causas del crimen

Acribillaron a un hombre en

De esperar para entrar a la cárcel al altar: la historia de amor que inspiró a Natalia Oreiro en la película “La mujer de la fila”

Durante los seis meses que estuvo preso, el hijo de Andrea Casamento contó con la ayuda de Alejo, un interno que tenía una condena por robos reiterados. Ese sentimiento de gratitud hacia él contribuyó a que en la madre germinara un profundo sentimiento de cariño. Un relato en primera persona de la mujer que encontró el amor en una cárcel

De esperar para entrar a

Masacre de Rosario: la bomba de Montoneros que asesinó a nueve policías y a un matrimonio tras un partido de fútbol

Fue el 12 de septiembre de 1976. El atentado ostenta el triste récord de haber sido el más sangriento ocurrido en Santa Fe. El testimonio de la joven que sobrevivió a la explosión y vio morir a sus padres

Masacre de Rosario: la bomba

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

Dentro del vehículo encontrado en Merlo había 90 reses, junto a otros elementos relevantes en la causa

Atraparon a tres piratas del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron el cuerpo mutilado de

Hallaron el cuerpo mutilado de una mujer en Pilar y su pareja intentó suicidarse antes de ser detenido

Pidieron penas de hasta 12 años de prisión para los imputados por corrupción en un penal de Salta

Hogares en armonía: claves del feng shui para potenciar el bienestar a través de la decoración y el orden

Rogelio Frigerio viajó con un funcionario de Luis Caputo a Brasil en busca de fondos del BID para obras públicas

Ceguera por rellenos faciales: cuáles son las causas de esta complicación grave y poco frecuente en medicina estética

INFOBAE AMÉRICA
Así reseñó la prensa internacional

Así reseñó la prensa internacional la condena a 27 años de prisión del ex presidente Jair Bolsonaro

El régimen de Cuba admitió la grave crisis eléctrica que afecta a la isla tras el quinto apagón nacional en menos de un año

Qué leer el fin de semana: cuatro ensayos, del colapso de la democracia al boom de la pornografía

“Olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”: quince frases de Maquiavelo perfectamente aplicables hoy

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”