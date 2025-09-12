Encontraron el cuerpo de un turista argentino que cayó de una altura de 200 metros en Bolivia

El área de Huayna Potosí en donde encontraron el cuerpo del turista de 50 años (REUTERS/David Mercado)

Un turista argentino de 50 años falleció tras caer de una altura superior a los 200 metros, mientras practicaba trekking en la zona del nevado Huayna Potosí, una montaña perteneciente a la Cordillera Real de Bolivia. El cuerpo fue hallado y recuperado este jueves por personal de la unidad de Bomberos que realizó trabajos durante dos días debido a las difíciles condiciones climáticas.

Según detalló el portal La Patria, el hecho ocurrió en la zona de la laguna de Milluni, próxima a la represa Zongo, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el reporte policial, el hombre realizaba la travesía por su cuenta sin estar acompañado de un guía turístico cuando cayó en un cañadón de entre 200 y 250 metros de profundidad. La búsqueda se activó luego de que perdieran el contacto con él desde la mañana del miércoles.

Finalmente, el cuerpo fue hallado ese mismo día, aunque las labores de rescate, dirigidas por la unidad de Bomberos de La Paz, debieron suspenderse por la noche debido a las condiciones climáticas adversas y se retomaron durante la mañana del jueves. Tras una operación que, según el coronel Pavel Tovar, demandó cerca de dos horas en un sector de difícil acceso, el cuerpo del turista fue rescatado del fondo del cañadón y trasladado por el equipo a la ciudad.

Vista de flanco oeste de la montaña Huayna Potosí, al noroeste de La Paz, Bolivia

El operativo de búsqueda contó con la participación de bomberos y rescatistas. “Hemos podido recuperar el cuerpo aproximadamente en una hora y media o dos de trabajo”, precisó el jefe policial. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, tomó el mando de la investigación y continuará con las diligencias para reunir información sobre las circunstancias que llevaron al deceso del turista.

El sector de Milluni y el nevado Huayna Potosí son áreas conocidas por la presencia de lagunas de origen glaciar y circuitos de alta montaña, con caminos frecuentados por turistas y visitantes que realizan excursiones y trekking. Las rutas suelen estar recomendadas para el tránsito con guías de turismo autorizados y en condiciones meteorológicas adecuadas.

Encontraron muerto a un turista argentino en Brasil

Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue hallado muerto este jueves en Río de Janeiro, Brasil, cuatro días después de haber sido reportado como desaparecido.

El hombre fue visto por última vez el domingo por la noche, al salir del alojamiento donde estaba de vacaciones en Copacabana. Una cámara de seguridad captó su último registro con vida a las 23.44 cuando ingresaba a un ascensor en el edificio. Desde ese momento, sus familiares en Buenos Aires detectaron sucesos extraños en sus cuentas bancarias, lo que motivó la denuncia y el comienzo de la búsqueda.

Alejandro Ainsworth era licenciado en Administración y había viajado a Brasil

Horas después de la desaparición, se observaron transacciones de dinero, cambios de contraseñas y solicitudes de préstamos realizados a través de sus cuentas. Uno de los hijos viajó a Brasil ni bien notó los movimientos sospechosos y se contactó con la Policía de Turistas, el consulado argentino y hospitales de la ciudad, sin tener resultados.

La Policía local encontró el cuerpo de Ainsworth en la calle Grota Funda, ubicada en la zona oeste de Río de Janeiro. Desde ese momento se abrió una investigación que quedó a cargo de la División de Homicidios de la Capital (DHC). Según las primeras pericias, el cadáver no presentaba signos de violencia visibles.

La principal hipótesis que manejan los investigadores se orienta a un posible episodio de “Buenas Noches, Cenicienta”, una modalidad en la que las víctimas ingieren de manera involuntaria sustancias mezcladas con alcohol, lo que facilita el robo de pertenencias o dinero. La familia de Ainsworth también reportó que le vaciaron una cuenta con un saldo de 3.500 dólares y que fue gestionado un préstamo de 4 millones de pesos, aunque lograron frenar a tiempo un nuevo crédito.