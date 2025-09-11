Sociedad

Violento choque entre una moto y un auto en Neuquén: un joven sufrió una fractura expuesta y otro perdió algunos dientes

Ambos heridos viajaban en la motocicleta y fueron hospitalizados, mientras que la conductora del coche resultó ilesa

Violento choque entre moto y
Violento choque entre moto y auto en Neuquén deja dos jóvenes heridos (LM Neuquén)

Un intenso operativo policial y sanitario se desplegó pasadas las 23 del miércoles tras un violento choque en Neuquén. El impacto involucró a dos jóvenes motociclistas, de 19 y 15 años, y un auto Fiat Palio conducido por una joven oriunda de Cinco Saltos. Sucedió en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, una transitada intersección del Casco Viejo en Centenario

El hecho ocurrió cuando el coche se desplazaba por la calle Ingeniero Ballester en sentido este-oeste. En la misma dirección circulaba la moto, ubicada detrás del vehículo. El siniestro se desencadenó al momento en que la conductora del automóvil realizó una maniobra de giro hacia el sur por calle Maipú, instante en que la moto impactó contra el lateral del rodado.

La colisión provocó que ambos motociclistas terminaran en el pavimento, a pesar de que llevaban correctamente colocado el casco reglamentario, de acuerdo con la información del medio local LM Neuquén.

El choque fue de tal magnitud que vecinos del sector aseguraron que el estruendo los despertó. La rápida intervención de los efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría Quinta permitió activar el protocolo de corte preventivo de calles.

La conductora del auto resultó
La conductora del auto resultó ilesa y el test de alcoholemia fue negativo (LM Neuquén)

Mientras tanto, el personal del Sistema Integrado De Emergencias de Neuquén (SIEN) y los bomberos voluntarios brindaban los primeros auxilios a los heridos.

El conductor de la motocicleta, con lesiones de mayor consideración, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Castro Rendón, donde ingresó al sector de traumatología.

“El conductor de la moto derivado al Hospital Regional de Neuquén por una posible fractura expuesta permanece en el sector de traumatología, pero aún no tenemos el certificado médico oficial que nos indique qué tipo y dónde tiene la fractura”, explicó el comisario Damián Jorquera en diálogo con LM Neuquén.

En cuanto al menor de 15 años, sufrió la pérdida de piezas dentales tras recibir un fuerte golpe en el rostro.

Integrantes del Hospital Natalio Burd arribaron al lugar en dos ambulancias para acompañar la tarea de los rescatistas y asistir a los lesionados. Por su parte, la conductora del Fiat Palio no reportó daños físicos y el test de alcoholemia practicado en el sitio resultó negativo.

El director de Seguridad municipal, Claudio Pistagnese, supervisó las tareas en el área de la colisión, donde peritos de la División Accidentología trabajaron durante la madrugada para relevar evidencias que permitan esclarecer la mecánica del accidente, cuyas causas permanecen bajo investigación.

Otro accidente vial en Neuquén

Un hecho poco habitual sucedió este miércoles cuando un tráiler que trasladaba una lancha se soltó, provocando el vuelco de una camioneta en la ruta provincial 17, a unos 30 kilómetros de Plaza Huincul hacia Añelo, en la provincia de Neuquén.

La causa, según la versión de la dueña del rodado, fue un fallo mecánico inesperado: la lancha que trasladaban en el tráiler se liberó de manera repentina. Este imprevisto tirón descontroló la camioneta, que terminó volcando al costado de la ruta, indicó el medio local LM Neuquén.

Volcó una camioneta que transportaba una lancha en Neuquén

Las imágenes del accidente, incluidas en el video que acompaña la nota y que se difundieron velozmente en redes sociales, mostraban la escena con objetos personales esparcidos en la banquina.

En el video también se observa a otros conductores deteniendo sus vehículos para asistir a quienes sufrieron el accidente. Además, se distingue cómo el tráiler y la lancha quedaron volcados al lado de la carretera, y unos metros más adelante, la camioneta Volkswagen Amarok presentaba daños múltiples.

Durante esos momentos de tensión, al menos uno de los ocupantes de la camioneta terminó herido y permaneció en el sector de la banquina.

En esos minutos críticos, los accidentados intentaron contactar desde su celular a los servicios de emergencia, pero la falta de señal dificultó cualquier comunicación, intensificando la sensación de impotencia. En el mismo registro se oye la queja de un hombre por esa situación.

Las personas involucradas expresaron su descontento por la respuesta de los servicios de emergencia y pidieron mayor rapidez, en medio de una situación cargada de nerviosismo. Según denunció una de las ocupantes, ninguna ambulancia acudió al lugar para prestar asistencia médica.

